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MBA करें या MCom? जानें किस कोर्स में मिलेगा लाखों का पैकेज और बेहतरीन जॉब ऑफर्स

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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MBA vs MCom: ग्रेजुएशन के बाद MBA और MCom को लेकर छात्र अक्सर असमंजस में रहते हैं। एमबीए जहां कॉर्पोरेट और भारी पैकेज की राह खोलता है, वहीं एमकॉम बैंकिंग और टीचिंग के लिए बेस्ट है।

MBA करें या MCom? जानें किस कोर्स में मिलेगा लाखों का पैकेज और बेहतरीन जॉब ऑफर्स

MBA vs MCom: बैचलर ऑफ कॉमर्स (B.Com) या अन्य ग्रेजुएशन कोर्सेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद हर छात्र के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है, जहां उसे अपने भविष्य के लिए सबसे बड़ा फैसला लेना होता है। छात्रों के मन में अक्सर यह सबसे बड़ा सवाल घूमता है कि वे एमबीए (MBA - मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) की तरफ कदम बढ़ाएं या फिर ट्रेडिशनल एमकॉम (M.Com - मास्टर ऑफ कॉमर्स) की डिग्री हासिल करें। ये दोनों ही डिग्रियां अपने आप में बेहद शानदार हैं, लेकिन इनका सिलेबस, करियर का स्कोप, काम करने का माहौल और मिलने वाली सैलरी एक-दूसरे से काफी अलग हैं। आइए बारीकी से समझते हैं कि आपके सपनों के हिसाब से कौन सा रास्ता बिल्कुल परफेक्ट है।

एमबीए (MBA): कॉर्पोरेट की दुनिया और लीडरशिप की चाबी

अगर आपका सपना बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) में मैनेजर बनने, बिजनेस को संभालने या हाई-प्रोफाइल कॉर्पोरेट लाइफ जीने का है, तो एमबीए आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। यह एक प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल कोर्स है जो मुख्य रूप से फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स (HR) और इंटरनेशनल बिजनेस जैसे क्षेत्रों में कराया जाता है। एमबीए की खास बात यह है कि यह छात्रों के भीतर मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स का विकास करता है। इसे करने के बाद छात्र कंपनियों में मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट या एचआर मैनेजर जैसे बड़े पदों पर काम करते हैं।

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एमकॉम (M.Com): थ्योरी, रिसर्च और एकेडमिक्स का मजबूत सफर

दूसरी तरफ, एमकॉम एक थ्योरेटिकल डिग्री है, जो पूरी तरह से अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की गहरी समझ पर केंद्रित है। यह कोर्स उन छात्रों के लिए परफेक्ट माना जाता है जो अपनी मुख्य स्ट्रीम (कॉमर्स) में ही एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। एमकॉम करने के बाद छात्रों के लिए बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस कंपनियों, और टैक्स कंसल्टेंसी में करियर के शानदार रास्ते खुलते हैं। इसके अलावा, जो छात्र टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं या नेट (NET/JRF) पास करके प्रोफेसर और रिसर्चर बनना चाहते हैं, उनके लिए एमकॉम करना अनिवार्य और बेहद फायदेमंद होता है।

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सैलरी और प्लेसमेंट का खेल: कहां है ज्यादा कमाई?

अगर बात पैसों की करें, तो दोनों कोर्सेज के पैकेज में काफी अंतर देखने को मिलता है:

एमबीए (MBA) का पैकेज: यदि आप देश के किसी प्रतिष्ठित कॉलेज (जैसे IIMs या टॉप बी-स्कूल्स) से एमबीए करते हैं, तो आपकी शुरुआती सैलरी ही ₹6 लाख से लेकर ₹30 लाख प्रति वर्ष या उससे भी अधिक हो सकती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अनुभव बढ़ने के साथ ही सैलरी आसमान छूने लगती है।

एमकॉम का पैकेज (MCom): एमकॉम के बाद शुरुआती सैलरी थोड़ी संतुलित होती है। एक फ्रेशर के तौर पर प्राइवेट या बैंकिंग सेक्टर में आपको ₹3 लाख से ₹6 लाख प्रति वर्ष का पैकेज मिल सकता है। हालांकि, अगर आप नेट परीक्षा पास कर कॉलेज में प्रोफेसर बन जाते हैं, तो आपकी सैलरी बेहद आकर्षक और सुरक्षित हो जाती है।

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फैसला कैसे लें?

छात्रों को अपना विकल्प चुनते समय अपने बजट और रुचि का ध्यान रखना चाहिए। एमबीए कोर्स की फीस एमकॉम के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल और नेटवर्किंग के मौके अधिक मिलते हैं। यदि आपका लक्ष्य सरकारी नौकरी की तैयारी, बैंकिंग सेक्टर या एजुकेशन फील्ड है, तो कम बजट में एमकॉम एक सुरक्षित और बेहतरीन रास्ता है। वहीं, अगर आप बिजनेस और ग्लोबल मार्केट में तहलका मचाना चाहते हैं, तो एमबीए की चुनौती स्वीकार करना आपके लिए बेस्ट होगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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