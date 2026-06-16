MBA और कंप्यूटर साइंस का युग खत्म, मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बताया AI में अब किन पेशों और स्किल की होगी डिमांड
एआई के दौर में कौन सी डिग्री काम की रहेगी और कौन सी रद्दी हो जाएगी, किन नौकरियों की डिमांड होगी। इस पर भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन के कहा कि युवाओं को ट्रेड स्किल्स सीखने पर फोकस करना चाहिए।
भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि अब एमबीए, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर साइंस की शिक्षा का युग खत्म हो गया है। उन्होंने युवाओं को सलाह देते हुए कहा कि अब केवल डिग्री के पीछे भागने के बजाय ट्रेड स्किल्स और ऐसी विशेषज्ञता अपनानी चाहिए जिसकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न ले सके। उन्होंने कहा कि युवा केवल पारंपरिक शिक्षा मॉडल जैसे केवल डिग्री पाना, पीएचडी या यूपीएससी की तैयारी करना जैसे विकल्पों तक सीमित न रहें, क्योंकि यह रोजगार की गारंटी नहीं देता। इसके बजाय युवाओं को खुद को व्यावहारिक ट्रेड स्किल्स से लैस होना चाहिए।
मुख्य आर्थिक सलाहकार (चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, CEA) ने अपने और दोस्तों के बच्चों को दी गई सलाह के आधार पर कहा कि भारत में ऐतिहासिक रूप से वेल्डिंग, प्लंबिंग, बढ़ई और इलेक्ट्रिशियन के काम जैसे व्यावसायिक पेशों को कम महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देश इन ट्रेड स्किल्स को अधिक सम्मान देते हैं। ट्रेड स्किल्स जैसे प्लंबर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और बढ़ई से जुड़े लोगों का रोजगार तकनीकी तरक्की नहीं छीन सकती। यह युवाओं को अपनी रोजगार क्षमता को सुरक्षित रखने का एक बेहतरीन अवसर देता है।
ट्रेड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें AI आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकता। वैश्वीकरण के जिस दौर में सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर साइंस जैसी शिक्षा को बहुत फायदा मिला था, वह युग अब समाप्त हो रहा है। अब आने वाला समय और भविष्य पूरी तरह से ट्रेड स्किल्स का है।
भविष्य के लिए कौन से सुरक्षित पेशे
एएनआई पॉडकास्ट कार्यक्रम में उन्होंने पाक कला (शेफ), काउंसलिंग और बुजुर्गों की देखभाल जैसे पेशों का उदाहरण दिया, जिनमें AI इंसानों की जगह नहीं ले सकता है। उन्होंने कहा कि तकनीक जिन स्किल्स को रिप्लेस नहीं कर सकती, उन्हें सीखने वाले लोग आने वाले वर्षों में सबसे सम्मानित और वेल्यू वाले प्रोफेशनल बनेंगे।
अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने एक युवा शेफ के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया। वह शेफ दूसरे प्रोफेशन में काम करने वाले अपने दोस्तों से तुलना करने के बाद खुद को पीछे महसूस कर रहा था। नागेश्वरन ने उसे सलाह दी कि वह सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर अपनी तरक्की को न आंके। उन्होंने कहा कि खाना पकाने की कला की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नहीं ले सकता। उन्होंने कहा, 'आपने एक ऐसी स्किल सीखी है जिसकी नकल टेक्नोलॉजी आसानी से नहीं कर सकती।' उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले सालों में काउंसलिंग, देखभाल (केयरगिविंग) और हॉस्पिटैलिटी जैसे करियर और भी अहम हो सकते हैं।
भारत में गिरता स्वास्थ्य स्तर बड़ी चिंता
CEA ने रोजगार की क्षमता को सेहत से भी जोड़ा। अक्सर इस बात पर चर्चा होती है कि क्या भारत अमीर बनने से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ज्यादा बड़ी चिंता यह है कि क्या देश खुशहाल बनने से पहले ही अस्वस्थ हो रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के नतीजों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि कई हेल्थ इंडिकेटर्स में सुधार के बावजूद सभी इनकम ग्रुप्स में मोटापा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सुस्त जीवनशैली, कम शारीरिक गतिविधि और देर से खाना खाने की आदतें इस ट्रेंड को बढ़ावा दे रही हैं। नागेश्वरन के मुताबिक, आर्थिक विकास सिर्फ टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही नहीं, बल्कि स्वस्थ और प्रोडक्टिव नागरिकों पर भी निर्भर करता है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रोडक्टिविटी, रोजगार की क्षमता और इनकम को बेहतर बनाने के लिए शारीरिक और मानसिक सेहत बहुत जरूरी है।
डिग्री बनाम डिप्लोमा
उन्होंने कहा कि भारत में आमतौर पर एक 'डिग्री' की तुलना में 'डिप्लोमा' को कमतर आंका जाता है। ट्रेड स्किल्स को अक्सर डिप्लोमा से जोड़कर देखा जाता है, जिसके कारण इन पेशों को वह सम्मान नहीं मिल पाता जिसके वे हकदार हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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