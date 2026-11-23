देवांशी ने MBA करने के बाद बड़ी कंपनियों में नौकरी तलाशने की बजाय GDS बनने का फैसला किया। वह डाकपाल के रूप में काम कर ग्रामीणों की मदद कर रही हैं। हालांकि इस कहानी पर कइयों ने तंज भी कसे हैं।

एमबीए करने के बाद आमतौर पर युवाओं का ख्वाब कड़ी कपनियों में मोटे पैकेज वाली नौकरी पाने और शानदार करियर बनाने का होता है। लेकिन कुछ देश के कुछ युवा ऐसे हैं जो भारी भरकम सैलरी वाली नौकरी पाने की बजाय आत्मसंतुष्टि के लिए कम पैसों वाली जनसेवा से जुड़ी नौकरियों का राह पकड़ रहे हैं। गुजरात की रहने वाली देवांशी गोहेल भी उन्हीं नौजवानों में से एक है जो अपने ज्ञान और शिक्षा का इस्तेमाल समाज की बेहतरी के लिए करना चाहते हैं। देवांशी ने मार्केटिंग से MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ी कंपनियों में नौकरी तलाशने की बजाय ग्रामीण डाक सेवक ( GDS ) बनने का फैसला किया। आज वह राज्य की पिपलिया शाखा डाकघर में शाखा डाकपाल ( BPM) के रूप में काम कर ग्रामीणों की मदद कर रही हैं। आपको बता दें कि डाकपाल कोई पक्की सरकारी नौकरी है। इसके लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी जाती है और सिर्फ 12000 प्रति माह ही मिलते हैं।

देवांशी आज ग्रामीणों के लिए डाक विभाग का एक बड़ा चेहरा बन गई हैं। वह न केवल डाकघर की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, बल्कि गांव के लोगों तक बैंकिंग, बीमा और सरकारी योजनाओं से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं भी पहुंचा रही हैं।

चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनती हैं देवांशी भारत सरकार के डाक विभाग ने देवांशी गोहेल की प्रेरणादायक कहानी को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। डाक विभाग ने लिखा, ‘देवांशी MBA की पढ़ाई के बाद पिपलिया शाखा डाकघर की शाखा डाकपाल देवांशी गोहेल ग्रामीणों को डाक की आधुनिक सुविधाएं देकर जनसेवा कर रही हैं। वे चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनती हैं और उन्हें भारतीय डाक की सेवाओं व योजनाओं की जानकारी देती हैं। देवांशी जी बुजुर्गों को घर पर ही आधार आधारित बैंकिंग सुविधा देकर पैसों का लेन-देन आसान बना रही हैं। वे बुजुर्गों को पेंशन दिलाने में मदद करने के साथ PLI जैसी बीमा सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही हैं। बड़ी कंपनी में नौकरी करने के बजाय उन्होंने भारतीय डाक के माध्यम से जनसेवा का रास्ता चुना और ग्रामीणों की मदद में जुट गईं। इनकी प्रेरणादायी कहानी राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के संकल्प को साकार करने की एक मिसाल है।’

इंडिया पोस्ट ने देवांशी की सक्सेस स्टोरी को लेकर बनाए वीडियो में बताया कि उन्होंने अपनी एमबीए मार्केटिंग की समझ को जमीनी स्तर पर लागू किया और डाक सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का नया तरीका अपनाया।

गांव के लोगों से जुड़े रहने के लिए बनाया व्हाट्सएप ग्रुप देवांशी का मानना है कि बीपीएम का पद केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि समाज सेवा का माध्यम है। वह कहती हैं 'जब लोग पोस्ट ऑफिस तक नहीं आ सकते, तब पोस्ट ऑफिस को लोगों के पास जाना चाहिए क्योंकि सेवा केवल चार दीवारों तक सीमित न होकर रिश्तों और विश्वास से आगे बढ़ती है।' वे स्वयं घर-घर जाकर ग्रामीणों को डिजिटल बैंकिंग, डीबीटी (DBT), सरकारी बचत योजनाओं और बीमा सेवाओं से जोड़ती हैं और उन्हें इनक डिजिटल इस्तेमाल करना सिखाती हैं। ग्रामीणों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जहां ग्रामीण अपनी शंकाएं पूछ सकते हैं, समस्याएं साझा कर सकते हैं और डाक विभाग की नई योजनाओं के अपडेट पा सकते हैं।

गांव के लोग डिजिटल प्रक्रिया अपनाने से कतरा रहे थे देवांशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों का विश्वास जीतना थी क्योंकि ग्रामीण डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाने से डरते थे और महिलाएं वित्तीय निर्णय लेने में संकोच करती थीं। इस झिझक को दूर करने के लिए वे ग्रामीणों से बार-बार मिलीं, उनसे अपनेपन वाला संवाद किया और उनकी समस्याओं का सटीक समाधान किया। धीरे-धीरे लोगों का उन पर भरोसा बढ़ता गया और यही विश्वास उनकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बना।

क्या होती है बीपीएम (डाकपाल) की नौकरी आपको बता दें की बीपीएम यानी शाखा डाकपाल के पद पर भर्ती जीडीएस (ग्रामीम डाक सेवक) भर्ती के जरिए होती है। इसमें 10वीं पास योग्यता मांगी जाती है और चयन बिना परीक्षा व बिना इंटरव्यू के 10वीं मार्क्स के आधार पर बनी मेरिट से होता है। चयन के बाद इन्हें 12000 सैलरी मिलती है। करीब पांच घंटे का काम रहता है। यह पद रेगुलर केंद्र सरकार कर्मचारी के रूप में नहीं गिना जाता।

सोशल मीडिया पर लोगों ने बताया बेरोजगारी और शर्म की बात एक तरफ जहां सरकार ने देवांशी की सक्सेस स्टोरी को समाज सेवा की भावना से जोड़ा है, वहां सोशल मीडिया पर बहुत से यूजर इसे बेरोजगारी बता रहे हैं। शिवम पंवार नाम के यूजर ने लिखा, 'एक MBA ग्रेजुएट का BPM के तौर पर सिर्फ 20000–22,000 कमाना, वह भी बिना किसी पक्की केंद्र सरकार की नौकरी के भारत के रोजगार संकट की कड़वी सच्चाई को दर्शाता है। जब बहुत ज्यादा पढ़े-लिखे उम्मीदवार भी अच्छी नौकरी और सही वेतन पाने के लिए संघर्ष कर रहे हों, तो एक गंभीर सवाल उठता है, क्या डिग्रियों की अहमियत कम हो रही है, या फिर अच्छे रोजगार के अवसर ही खत्म होते जा रहे हैं?'

एक यूजर ने लिखा - 'ये गर्व की नहीं शर्म की बात है, जीडीएस बीपीएम 4-5 घंटे का काम है, नौकरी नहीं। कोई वेतनमान नहीं, कोई कर्मचारी लाभ नहीं। खाते खोलने और बीमा के लिए ऊपर से अनिवार्य मासिक टारगेट। इससे बेहतर तो दिहाड़ी मजदूर होता है।