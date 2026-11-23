MBA लड़की बनी ग्रामीण डाक सेवक, 10वीं मांगी जाती है योग्यता, सरकार ने की तारीफ, लोग बोले शर्म की बात
देवांशी ने MBA करने के बाद बड़ी कंपनियों में नौकरी तलाशने की बजाय GDS बनने का फैसला किया। वह डाकपाल के रूप में काम कर ग्रामीणों की मदद कर रही हैं। हालांकि इस कहानी पर कइयों ने तंज भी कसे हैं।
एमबीए करने के बाद आमतौर पर युवाओं का ख्वाब कड़ी कपनियों में मोटे पैकेज वाली नौकरी पाने और शानदार करियर बनाने का होता है। लेकिन कुछ देश के कुछ युवा ऐसे हैं जो भारी भरकम सैलरी वाली नौकरी पाने की बजाय आत्मसंतुष्टि के लिए कम पैसों वाली जनसेवा से जुड़ी नौकरियों का राह पकड़ रहे हैं। गुजरात की रहने वाली देवांशी गोहेल भी उन्हीं नौजवानों में से एक है जो अपने ज्ञान और शिक्षा का इस्तेमाल समाज की बेहतरी के लिए करना चाहते हैं। देवांशी ने मार्केटिंग से MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ी कंपनियों में नौकरी तलाशने की बजाय ग्रामीण डाक सेवक ( GDS ) बनने का फैसला किया। आज वह राज्य की पिपलिया शाखा डाकघर में शाखा डाकपाल ( BPM) के रूप में काम कर ग्रामीणों की मदद कर रही हैं। आपको बता दें कि डाकपाल कोई पक्की सरकारी नौकरी है। इसके लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी जाती है और सिर्फ 12000 प्रति माह ही मिलते हैं।
देवांशी आज ग्रामीणों के लिए डाक विभाग का एक बड़ा चेहरा बन गई हैं। वह न केवल डाकघर की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, बल्कि गांव के लोगों तक बैंकिंग, बीमा और सरकारी योजनाओं से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं भी पहुंचा रही हैं।
चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनती हैं देवांशी
भारत सरकार के डाक विभाग ने देवांशी गोहेल की प्रेरणादायक कहानी को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। डाक विभाग ने लिखा, ‘देवांशी MBA की पढ़ाई के बाद पिपलिया शाखा डाकघर की शाखा डाकपाल देवांशी गोहेल ग्रामीणों को डाक की आधुनिक सुविधाएं देकर जनसेवा कर रही हैं। वे चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनती हैं और उन्हें भारतीय डाक की सेवाओं व योजनाओं की जानकारी देती हैं। देवांशी जी बुजुर्गों को घर पर ही आधार आधारित बैंकिंग सुविधा देकर पैसों का लेन-देन आसान बना रही हैं। वे बुजुर्गों को पेंशन दिलाने में मदद करने के साथ PLI जैसी बीमा सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही हैं। बड़ी कंपनी में नौकरी करने के बजाय उन्होंने भारतीय डाक के माध्यम से जनसेवा का रास्ता चुना और ग्रामीणों की मदद में जुट गईं। इनकी प्रेरणादायी कहानी राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के संकल्प को साकार करने की एक मिसाल है।’
इंडिया पोस्ट ने देवांशी की सक्सेस स्टोरी को लेकर बनाए वीडियो में बताया कि उन्होंने अपनी एमबीए मार्केटिंग की समझ को जमीनी स्तर पर लागू किया और डाक सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का नया तरीका अपनाया।
गांव के लोगों से जुड़े रहने के लिए बनाया व्हाट्सएप ग्रुप
देवांशी का मानना है कि बीपीएम का पद केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि समाज सेवा का माध्यम है। वह कहती हैं 'जब लोग पोस्ट ऑफिस तक नहीं आ सकते, तब पोस्ट ऑफिस को लोगों के पास जाना चाहिए क्योंकि सेवा केवल चार दीवारों तक सीमित न होकर रिश्तों और विश्वास से आगे बढ़ती है।' वे स्वयं घर-घर जाकर ग्रामीणों को डिजिटल बैंकिंग, डीबीटी (DBT), सरकारी बचत योजनाओं और बीमा सेवाओं से जोड़ती हैं और उन्हें इनक डिजिटल इस्तेमाल करना सिखाती हैं। ग्रामीणों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जहां ग्रामीण अपनी शंकाएं पूछ सकते हैं, समस्याएं साझा कर सकते हैं और डाक विभाग की नई योजनाओं के अपडेट पा सकते हैं।
गांव के लोग डिजिटल प्रक्रिया अपनाने से कतरा रहे थे
देवांशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों का विश्वास जीतना थी क्योंकि ग्रामीण डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाने से डरते थे और महिलाएं वित्तीय निर्णय लेने में संकोच करती थीं। इस झिझक को दूर करने के लिए वे ग्रामीणों से बार-बार मिलीं, उनसे अपनेपन वाला संवाद किया और उनकी समस्याओं का सटीक समाधान किया। धीरे-धीरे लोगों का उन पर भरोसा बढ़ता गया और यही विश्वास उनकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बना।
क्या होती है बीपीएम (डाकपाल) की नौकरी
आपको बता दें की बीपीएम यानी शाखा डाकपाल के पद पर भर्ती जीडीएस (ग्रामीम डाक सेवक) भर्ती के जरिए होती है। इसमें 10वीं पास योग्यता मांगी जाती है और चयन बिना परीक्षा व बिना इंटरव्यू के 10वीं मार्क्स के आधार पर बनी मेरिट से होता है। चयन के बाद इन्हें 12000 सैलरी मिलती है। करीब पांच घंटे का काम रहता है। यह पद रेगुलर केंद्र सरकार कर्मचारी के रूप में नहीं गिना जाता।
सोशल मीडिया पर लोगों ने बताया बेरोजगारी और शर्म की बात
एक तरफ जहां सरकार ने देवांशी की सक्सेस स्टोरी को समाज सेवा की भावना से जोड़ा है, वहां सोशल मीडिया पर बहुत से यूजर इसे बेरोजगारी बता रहे हैं। शिवम पंवार नाम के यूजर ने लिखा, 'एक MBA ग्रेजुएट का BPM के तौर पर सिर्फ 20000–22,000 कमाना, वह भी बिना किसी पक्की केंद्र सरकार की नौकरी के भारत के रोजगार संकट की कड़वी सच्चाई को दर्शाता है। जब बहुत ज्यादा पढ़े-लिखे उम्मीदवार भी अच्छी नौकरी और सही वेतन पाने के लिए संघर्ष कर रहे हों, तो एक गंभीर सवाल उठता है, क्या डिग्रियों की अहमियत कम हो रही है, या फिर अच्छे रोजगार के अवसर ही खत्म होते जा रहे हैं?'
एक यूजर ने लिखा - 'ये गर्व की नहीं शर्म की बात है, जीडीएस बीपीएम 4-5 घंटे का काम है, नौकरी नहीं। कोई वेतनमान नहीं, कोई कर्मचारी लाभ नहीं। खाते खोलने और बीमा के लिए ऊपर से अनिवार्य मासिक टारगेट। इससे बेहतर तो दिहाड़ी मजदूर होता है।
'टारगेट देकर दबाव बना कर अधिकारी'
टारगेट देकर दबाव बना कर अधिकारी शाखा डाकपाल का शोषण कर रहे हैं और खुद बिना कोई काम किए अधिक वेतन लेकर मलाई खा रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं।विभाग भी इन्हीं की पीठ ठोक रहा है। एक यूजर विशाल सिंह ने टिप्पणी करते हुए लिखा, 'MBA के बाद यह हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की उस गुणवत्ता को दिखाता है, जिससे देश अभी भी जूझ रहा है।' वहीं, एक अन्य यूजर डॉ. घुंघरू ने तंज कसते हुए लिखा, 'प्लेसमेंट नहीं मिली, तो अब इसी में गर्व महसूस कर लो।'
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी