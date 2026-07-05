Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

MBA ने बदली Oracle के पूर्व कर्मचारी की किस्मत, 25 हजार रुपये से 1 लाख पहुंची सैलरी

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Oracle के पूर्व कर्मचारी और अब द फालूदा शॉप चलाने वाले प्रदीप कन्नन ने बताया कि MBA ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी और उन्हें उद्यमी बनने की राह दिखाई। इसकी कहानी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की है।

MBA ने बदली Oracle के पूर्व कर्मचारी की किस्मत, 25 हजार रुपये से 1 लाख पहुंची सैलरी

आज कल ऑनलाइन का जमाना है। पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है। इस बढ़ते हुए चलन के बीच आज कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या MBA करना अब भी फायदेमंद है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह डिग्री आज भी करियर में बड़ा बदलाव लाने वाली साबित हुई है। इन्हीं में से एक Oracle के पूर्व कर्मचारी, जिनकी जिंदगी एमबीए की डिग्री ने बदल कर रख दी है।

Oracle के पूर्व कर्मचारी और अब द फालूदा शॉप चलाने वाले प्रदीप कन्नन ने बताया कि MBA ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी और उन्हें उद्यमी बनने की राह दिखाई। इसकी कहानी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की है। उन्होंने लिखा कि अगर वो MBA नहीं करते, तो शायद वे कभी बिजनेस शुरू नहीं कर पाते। उन्होंने लिखा, “2010 में जब मैंने MBA शुरू किया, तब मुझे बिजनेस की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। मैं दक्षिण भारत के एक टियर-3 शहर से आता हूं। MBA मेरे लिए पहली बार यह समझने का मौका था कि बिजनेस वास्तव में कैसे चलता है। इसने मुझे ऐसी मजबूत नींव दी, जो मुझे कहीं और नहीं मिल सकती थी।”

1 लाख रुपये हुई सैलरी

प्रदीप ने आगे कहा, "MBA के बाद मेरी सैलरी 25 हजार रुपये महीने से बढ़कर 1 लाख रुपये महीने हो गई। आज 2026 में लगभग हर चीज ऑनलाइन सीखी जा सकती है। AI से बिजनेस स्ट्रैटेजी, यूट्यूब से फाइनेंस और पॉडकास्ट से मार्केटिंग सीखी जा सकती है। लेकिन 2010 में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।" प्रदीप कन्नन ने आगे लिखा कि MBA के बाद मेरी सैलरी 25 हजार रुपये महीने से बढ़कर 1 लाख रुपये महीने हो गई। आज 2026 में लगभग हर चीज ऑनलाइन सीखी जा सकती है। AI से बिजनेस स्ट्रैटेजी, YouTube से फाइनेंस और पॉडकास्ट से मार्केटिंग सीखी जा सकती है। लेकिन 2010 में ऐसा माहौल नहीं था।

उन्होंने कहा, “कई लोगों के लिए MBA सिर्फ एक डिग्री हो सकती है, लेकिन मेरे लिए इसने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी।”

ये भी पढ़ें:MBA करें या MCom? जानें कहां मिलेगा लाखों का पैकेज और बेहतरीन जॉब ऑफर्स
ये भी पढ़ें:PGDM या एग्जीक्यूटिव MBA? करियर के लिए कौन-सा मैनेजमेंट कोर्स है बेस्ट

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

प्रदीप कन्नन की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर MBA की उपयोगिता को लेकर बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि आज के समय में उद्यमिता के लिए डिग्री से ज्यादा व्यावहारिक अनुभव जरूरी है। एक यूजर ने लिखा, "MBA का बिजनेस और उद्यमिता पर नकारात्मक असर पड़ता है। कुछ वर्षों में कंपनियों को एहसास होगा कि इसकी उतनी जरूरत नहीं है।"

वहीं, कई लोगों ने प्रदीप की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए हैं, न कि इसे सभी पर लागू होने वाला सच बताया है। एक अन्य यूजर ने लिखा, "आपकी पोस्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं अभी अपना पूंजी जुटा रहा हूं। भविष्य में जब अपना बिजनेस शुरू करूंगा, तब आपसे मार्गदर्शन जरूर लूंगा।"

MBA क्या है

MBA यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक मैनेजमेंट कोर्स है। इसमें बिजनेस, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशंस, बिजनेस एनालिटिक्स और लीडरशिप जैसी चीजें सिखाई जाती है। अगर आप भविष्य में किसी कंपनी में मैनेजर बनना चाहते हैं, टीम लीड करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करने का सपना देखते हैं या प्रोडक्ट मैनेजमेंट और कंसल्टिंग जैसी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो MBA आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। आज के दौर में MBA में डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इनोवेशन और उद्यमिता (Entrepreneurship) जैसे आधुनिक विषय भी शामिल किए जा रहे हैं।

करियर विकल्प

MBA के बाद कंसल्टिंग, स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, डेटा एनालिटिक्स, उद्यमिता और जनरल मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में करियर बनाया जा सकता है। यह डिग्री छात्रों को अलग-अलग उद्योगों में काम करने का अवसर देती है।

ये भी पढ़ें:न MBA न BTech सिर्फ BA की डिग्री, कौन हैं WhatsApp के नए बॉस कुणाल शाह
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

और पढ़ें
MBA Success Story
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।