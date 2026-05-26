DTU के एमबीए कोर्स में दाखिले के आवेदन शुरू,सप्ताह में सिर्फ 2 दिन होगी क्
दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) के दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने वर्ष 2026-28 बैच के लिए एमबीए (एग्जीक्यूटिव) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है।
दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) के दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने वर्ष 2026-28 बैच के लिए एमबीए (एग्जीक्यूटिव) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। यह कार्यक्रम एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त है और विशेष रूप से कार्यरत पेशेवरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह दो वर्षीय होगा, जिसकी कक्षाएं सप्ताहांत यानी शनिवार और रविवार को आयोजित की जाएंगी। पाठ्यक्रम को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है।
आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही स्नातक के बाद कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव भी जरूरी होगा।
इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dtu.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।
जेएनयू में पीजी-एडीओपी कोर्स में आवेदन शुरू
जेएनयू में पीजी और एडवांस डिप्लोमा ऑफ प्रोफिसिएंसी (एडीओपी) कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार से शुरू हो गए हैं। विश्वविद्यालय ने यह प्रक्रिया सीयूईटी-पीजी 2026 के परिणाम घोषित होने के बाद शुरू की। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। पात्र अभ्यर्थी 15 जून रात 11:50 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से पूरी की जाएगी। अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए अपने एनटीए आवेदन संख्या और जन्मतिथि का उपयोग लॉगिन आईडी और पासवर्ड के रूप में करना होगा। सीटों की संख्या, पात्रता और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पीजी एवं एडीओपी कार्यक्रमों के ई-प्रॉस्पेक्टस में उपलब्ध है। छात्रों को आवेदन से पहले पात्रता मानदंड और अन्य दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है। आगे के अपडेट के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.jnu.ac.in नियमित रूप से देखने को कहा है।
महत्वपूर्ण तिथियां
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून
पहली मेरिट सूची जारी 23 जून (संभावित)
प्री-एनरोलमेंट और शुल्क जमा 23 से 25 जून
दूसरी मेरिट-सुपरन्यूमेरी सीट सूची जारी 1 जुलाई (संभावित)
प्री-एनरोलमेंट और शुल्क जमा 1 से 3 जुलाई
फिजिकल वेरिफिकेशन 6, 7, 8, 9, 10, 13 और 14 जुलाई
रिक्त सीटों पर अंतिम अवसर की प्रक्रिया 20 से 22 जुलाई (संभावित)
अंतिम मेरिट सूची जारी 28 जुलाई (संभावित)
प्री-एनरोलमेंट और शुल्क जमा 28 से 30 जुलाई
चयनित छात्रों का फिजिकल वेरिफिकेशन 3 और 4 अगस्त
प्रवेश की अंतिम तिथि 7 अगस्त
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी