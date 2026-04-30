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School Holidays May 2026: बच्चों की मौज! मई 2026 में पड़ रही हैं लंबी छुट्टियां, इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल

Apr 30, 2026 08:31 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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School Holidays May 2026: मई 2026 में कई महत्वपूर्ण त्योहार और जयंती भी पड़ रही हैं, जिसके कारण स्कूलों में अतिरिक्त अवकाश रहेगा। शिक्षा विभागों ने मई महीने के लिए छुट्टियों का कैलेंडर तैयार कर लिया है।

School Holidays May 2026: बच्चों की मौज! मई 2026 में पड़ रही हैं लंबी छुट्टियां, इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल

May 2026 School Holidays: अप्रैल की तपती गर्मी के बाद अब छात्र और अभिभावक बेसब्री से मई के महीने का इंतजार कर रहे हैं। मई का महीना स्कूली बच्चों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आता है, क्योंकि इसी महीने से अधिकांश राज्यों में गर्मियों की लंबी छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा, मई 2026 में कई महत्वपूर्ण त्योहार और जयंती भी पड़ रही हैं, जिसके कारण स्कूलों में अतिरिक्त अवकाश रहेगा। शिक्षा विभागों ने मई महीने के लिए छुट्टियों का कैलेंडर तैयार कर लिया है। यदि आप भी इस महीने कहीं बाहर घूमने की योजना बना रहे हैं, तो यह लिस्ट आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है।

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मई 2026 में पड़ने वाली मुख्य छुट्टियां

इस महीने में केवल गर्मी की छुट्टियां ही नहीं, बल्कि धार्मिक और राष्ट्रीय महत्व के दिनों पर भी स्कूल बंद रहेंगे। आइए जानते हैं कि मई में किन-किन तारीखों को अवकाश रहने वाला है:

1 मई (शुक्रवार), मजदूर दिवस : मई की शुरुआत ही छुट्टी के साथ हो रही है। देश के लगभग सभी राज्यों में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।

10 मई (रविवार), महाराणा प्रताप जयंती: वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती इस साल 10 मई को मनाई जाएगी। हालांकि इस दिन रविवार है, इसलिए यह पहले से ही साप्ताहिक अवकाश का दिन है।

26 मई (मंगलवार), बुद्ध पूर्णिमा: भगवान बुद्ध के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में देशभर के शिक्षण संस्थानों में 26 मई को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

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गर्मी की छुट्टियों का धमाका

मई का सबसे बड़ा आकर्षण 'समर वेकेशन' होता है। उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बढ़ते तापमान और लू को देखते हुए स्कूलों में लंबी छुट्टियां घोषित की जाती हैं।

अधिकांश प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में 20 मई से 30 मई के बीच गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, जो जून के अंत तक चलती हैं। हालांकि, अलग-अलग राज्यों के शिक्षा बोर्ड अपने क्षेत्र के तापमान के आधार पर इन तारीखों में बदलाव कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, कुछ राज्यों में भीषण गर्मी के कारण प्राथमिक स्कूलों को 15 मई से ही बंद करने के निर्देश दिए जा सकते हैं।

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रविवार की छुट्टियां

त्योहारों के अलावा, मई के महीने में कुल पांच रविवार पड़ रहे हैं, जो छात्रों को पढ़ाई के बीच राहत देंगे। मई 2026 में 3, 10, 17, 24 और 31 तारीख को रविवार पड़ रहा है।

अभिभावकों के लिए जरूरी सलाह

छुट्टियों की इस लंबी लिस्ट को देखते हुए अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों के 'हॉलिडे होमवर्क' और प्रोजेक्ट्स की योजना अभी से बना लें। साथ ही, भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखें और उन्हें दोपहर की धूप से बचाएं। स्कूलों द्वारा आधिकारिक अवकाश की घोषणा स्कूल डायरी या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से की जाएगी। किसी भी विशेष अवकाश की पुष्टि के लिए अपने संबंधित स्कूल प्रशासन से संपर्क जरूर करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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