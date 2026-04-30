School Holidays May 2026: बच्चों की मौज! मई 2026 में पड़ रही हैं लंबी छुट्टियां, इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल
School Holidays May 2026: मई 2026 में कई महत्वपूर्ण त्योहार और जयंती भी पड़ रही हैं, जिसके कारण स्कूलों में अतिरिक्त अवकाश रहेगा। शिक्षा विभागों ने मई महीने के लिए छुट्टियों का कैलेंडर तैयार कर लिया है।
May 2026 School Holidays: अप्रैल की तपती गर्मी के बाद अब छात्र और अभिभावक बेसब्री से मई के महीने का इंतजार कर रहे हैं। मई का महीना स्कूली बच्चों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आता है, क्योंकि इसी महीने से अधिकांश राज्यों में गर्मियों की लंबी छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा, मई 2026 में कई महत्वपूर्ण त्योहार और जयंती भी पड़ रही हैं, जिसके कारण स्कूलों में अतिरिक्त अवकाश रहेगा। शिक्षा विभागों ने मई महीने के लिए छुट्टियों का कैलेंडर तैयार कर लिया है। यदि आप भी इस महीने कहीं बाहर घूमने की योजना बना रहे हैं, तो यह लिस्ट आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है।
मई 2026 में पड़ने वाली मुख्य छुट्टियां
इस महीने में केवल गर्मी की छुट्टियां ही नहीं, बल्कि धार्मिक और राष्ट्रीय महत्व के दिनों पर भी स्कूल बंद रहेंगे। आइए जानते हैं कि मई में किन-किन तारीखों को अवकाश रहने वाला है:
1 मई (शुक्रवार), मजदूर दिवस : मई की शुरुआत ही छुट्टी के साथ हो रही है। देश के लगभग सभी राज्यों में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।
10 मई (रविवार), महाराणा प्रताप जयंती: वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती इस साल 10 मई को मनाई जाएगी। हालांकि इस दिन रविवार है, इसलिए यह पहले से ही साप्ताहिक अवकाश का दिन है।
26 मई (मंगलवार), बुद्ध पूर्णिमा: भगवान बुद्ध के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में देशभर के शिक्षण संस्थानों में 26 मई को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
गर्मी की छुट्टियों का धमाका
मई का सबसे बड़ा आकर्षण 'समर वेकेशन' होता है। उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बढ़ते तापमान और लू को देखते हुए स्कूलों में लंबी छुट्टियां घोषित की जाती हैं।
अधिकांश प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में 20 मई से 30 मई के बीच गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, जो जून के अंत तक चलती हैं। हालांकि, अलग-अलग राज्यों के शिक्षा बोर्ड अपने क्षेत्र के तापमान के आधार पर इन तारीखों में बदलाव कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, कुछ राज्यों में भीषण गर्मी के कारण प्राथमिक स्कूलों को 15 मई से ही बंद करने के निर्देश दिए जा सकते हैं।
रविवार की छुट्टियां
त्योहारों के अलावा, मई के महीने में कुल पांच रविवार पड़ रहे हैं, जो छात्रों को पढ़ाई के बीच राहत देंगे। मई 2026 में 3, 10, 17, 24 और 31 तारीख को रविवार पड़ रहा है।
अभिभावकों के लिए जरूरी सलाह
छुट्टियों की इस लंबी लिस्ट को देखते हुए अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों के 'हॉलिडे होमवर्क' और प्रोजेक्ट्स की योजना अभी से बना लें। साथ ही, भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखें और उन्हें दोपहर की धूप से बचाएं। स्कूलों द्वारा आधिकारिक अवकाश की घोषणा स्कूल डायरी या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से की जाएगी। किसी भी विशेष अवकाश की पुष्टि के लिए अपने संबंधित स्कूल प्रशासन से संपर्क जरूर करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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