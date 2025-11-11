Maulana Abul Kalam Azad Quotes : मौलाना अबुल कलाम आजाद जयंती पर शेयर करें उनके ये अनमोल विचार
संक्षेप: National Education Day 2025 : भारत में हर साल 11 नवंबर का दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को समर्पित है।
National Education Day 2025 : भारत में हर साल 11 नवंबर का दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को समर्पित है। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और प्रख्यात शिक्षाविद् अबुल कलाम आजाद की जयंती को लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस सामाजिक समरसता और शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले देश के पहले शिक्षा मंत्री भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में यूजीसी, आईआईटी, आईसीसीआर, आसीएमआर, आईसीएसआर, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी जैसे संस्थानों की बुनियाद रखी।
राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को मनाए जाने का सबसे बड़ा मकसद लोगों को शिक्षा के अधिकार और शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना है। नीचे दिए गए मौलाना अबुल कलाम आजाद के लोकप्रिय विचार शेयर कर आप शिक्षा की अहमियत को लेकर जागरूकता फैला सकते हैं।
बहुत से लोग पेड़ लगाते हैं लेकिन उनमें से कुछ को ही इसका फल मिलता है।
अंग्रेज़ों को भारत को नीचा दिखाने की हिम्मत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते रहे।
शिक्षा हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और हर किसी को बुनियादी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए।"
लोकतंत्र का जीवित रहना बहुत जरूरी है। यह ऐसी विशेषता है जो भारत को दूसरों से अलग बनाती है।
दिल से दी गयी शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है।
दिल से दी गयी शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है।
अपने सपने सच करने से पहले आपको सपने देखने होंगे।
ईश्वर की संतान होने के नाते, जो कुछ भी मेरे साथ घटित हो सकता है, मैं उससे बड़ा हूँ।
मक्का में जन्मे थे मौलाना आजाद
आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण और देश के विकास में अच्छी शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, आजाद यह अच्छी तरह जानते थे। ऐसे में मौलाना अबुल कलामने देश में आधुनिक शिक्षा पद्धति लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के दिन शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों को याद किया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद था। उनके पिता खैरुद्दीन दिल्ली में रहा करते थे। लेकिन 1857 के विद्रोह से पहले सऊदी अरब चल गए थे। खैरुद्दीन अपने परिवार सहित 1895 में भारत वापस लौटकर कलकत्ता में बस गए थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ‘आजाद’ को अपने उपनाम के तौर पर अपनाया था।