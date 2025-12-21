Hindustan Hindi News
Time Management: पढ़ाई का स्ट्रेस होगा खत्म! आज ही अपनाएं टाइम मैनेजमेंट के ये जादुई तरीके

Dec 21, 2025 02:31 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Time Management for Students: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और पढ़ाई के बढ़ते बोझ के बीच छात्रों के लिए 'टाइम मैनेजमेंट' केवल एक स्किल नहीं, बल्कि सफलता की अनिवार्य शर्त बन गया है। जो छात्र अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में समय का सही उपयोग करना सीख जाते हैं, वे न केवल शैक्षणिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ भी अधिक स्थिर रहता है।

प्राथमिकता तय करना सबसे जरूरी

टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला और महत्वपूर्ण सबक है—जरूरी और कम जरूरी कामों के बीच अंतर करना। अक्सर छात्र उन कार्यों में उलझ जाते हैं जो आकर्षक तो होते हैं लेकिन भविष्य के लिए उपयोगी नहीं होते। छात्रों को अपने दिनभर के कार्यों की एक लिस्ट बनानी चाहिए और सबसे कठिन या महत्वपूर्ण विषय को सबसे पहले निपटाना चाहिए। इसे 'ईट दैट फ्रॉग' (सबसे कठिन काम पहले करना) टेक्निक भी कहा जाता है।

ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी

आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया और मोबाइल नोटिफिकेशन छात्रों के समय के सबसे बड़े दुश्मन हैं। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि छात्रों को पढ़ाई के दौरान एक 'डिजिटल डिटॉक्स' जोन बनाना चाहिए। पढ़ाई के लिए 25 से 50 मिनट का केंद्रित समय (जैसे पोमोडोरो टेक्निक) और उसके बाद 5-10 मिनट का छोटा ब्रेक लेना एकाग्रता बढ़ाने में मददगार साबित होता है। यह छोटे-छोटे ब्रेक दिमाग को तरोताजा रखते हैं और थकान को हावी नहीं होने देते।

स्वस्थ दिनचर्या और अनुशासन

टाइम मैनेजमेंट का मतलब केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि एक संतुलित जीवन है। इसमें पर्याप्त नींद, शारीरिक व्यायाम और खुद के लिए खाली समय भी शामिल होना चाहिए। एक व्यवस्थित टाइम-टेबल छात्रों के भीतर अनुशासन की भावना पैदा करता है। जब छात्र यह जान लेते हैं कि किस समय उन्हें खेलना है और किस समय पढ़ना, तो वे तनाव और 'लास्ट मिनट' की हड़बड़ी से बच जाते हैं।

टाइम मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे रातों-रात सीखा जा सके। यह एक निरंतर अभ्यास है। यदि माता-पिता और शिक्षक शुरुआती स्तर पर ही बच्चों को समय की कीमत समझा दें, तो वे भविष्य में एक जिम्मेदार और सफल नागरिक बन सकते हैं। याद रखें, समय एक ऐसा संसाधन है जिसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता, इसलिए इसका सही निवेश ही बेहतर कल की गारंटी है।

प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
