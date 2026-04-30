Manabadi AP SSC Result 2026 OUT: आंध्र प्रदेश 10वीं रिजल्ट जारी, bse.ap.gov.in पर देखें अपना स्कोरकार्ड
AP SSC 10th Results 2026: आंध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSEAP) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं (SSC) के परीक्षा परिणामों की घोषणा कर दी है।
Bse.ap.gov.in, AP SSC Class 10th Results 2026: आंध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSEAP) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं (SSC) के परीक्षा परिणामों की घोषणा कर दी है। AP SSC Class 10th Results 2026 Linkइस साल के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि प्रदेश की बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों से कदम मिलाकर नहीं, बल्कि उनसे आगे चल रही हैं।
इस वर्ष लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों की तुलना में काफी बेहतर रहा है। जहां लड़कियों का कुल पास प्रतिशत 87.90% दर्ज किया गया, वहीं लड़कों का पास प्रतिशत इससे थोड़ा कम 82.68% रहा है। बोर्ड ने परिणामों के साथ-साथ जिलावार प्रदर्शन की लिस्ट भी जारी की है, जिसमें राज्य के कई जिलों ने शानदार प्रदर्शन किया है।
इस साल का कुल पास प्रतिशत 85.25% रहा है, जो पिछले साल के 81.14% की तुलना में काफी बेहतर है। यह वृद्धि दर्शाती है कि राज्य के स्कूलों में शैक्षणिक स्तर लगातार ऊपर की ओर जा रहा है और छात्रों की सीखने की क्षमता में सुधार हुआ है।
कैसा रहा इस साल का परिणाम?
आंध्र प्रदेश बोर्ड 10वीं की परीक्षा में इस साल लाखों छात्र शामिल हुए थे। बोर्ड के अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नतीजों की घोषणा करते हुए बताया कि राज्य का कुल पास प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में संतोषजनक रहा है।
लड़कियों के 87.90% पास होने की खबर ने शिक्षा विभाग और अभिभावकों के बीच खुशी की लहर दौड़ा दी है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में छात्राओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता और मेहनत बढ़ी है।
स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें? (आसान प्रक्रिया)
परिणाम जारी होने के बाद, छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bse.ap.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'SSC Public Examinations Results March 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना रोल नंबर (Roll Number) दर्ज करें।
4. 'Submit' बटन पर क्लिक करते ही आपका परिणाम स्क्रीन पर आ जाएगा।
5. अपनी मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर लें।
अगला कदम: सप्लीमेंट्री और री-चेकिंग
जो छात्र एक या दो विषयों में सफल नहीं हो पाए हैं, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड जल्द ही सप्लीमेंट्री परीक्षा की तारीखों का ऐलान करेगा। इसके अलावा, जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे री-वेरिफिकेशन और री-काउंटिंग के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया और शुल्क की जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर जल्द ही उपलब्ध होगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स