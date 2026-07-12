9 साल की उम्र में शुरू की कोडिंग, 12 में खड़ा कर दिया AI स्टार्टअप; पापा के बिजनेस से आया आइडिया

बचपन से ही माना काफी क्रिएटिव थी और कुछ अलग करना चाहती थीं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका कुछ बेहतर और अलग करना उनके पिता की कंपनी के लिए तो वरदान होगा ही उन्हें एक सफल उद्यमी भी बना देगा।

अगर आप प्रतिभावान हैं, तो यह मायने नहीं रखता है कि आपकी उम्र कितनी है। 12 साल की उम्र में जहां बच्चे आज के समय रील्स, पढ़ाई, खेलकूद जैसे एक्टिविटीज में बिजी हैं, तो उस उम्र में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के केलोना शहर की रहने वाली एक लड़की ने एआई स्टार्टअप खड़ा कर सबको चौंका दिया है। उन्होंने छोटी सी उम्र में ऐसी चीज इजाद कर ली है जो आज उन्हें बेहतर इन्टरप्रिन्योर बना रही है। चलिए जानते हैं कि कौन है माना जंपाला?

वोक्सा AI रिसेप्शनिस्ट की संस्थापक 12 साल की कक्षा 7 में पढ़ने वाली माना जंपाला 'Voxa' नाम की एक AI आधारित रिसेप्शनिस्ट की संस्थापक हैं, जो कारोबारियों के लिए 24 घंटे ग्राहकों की कॉल संभालने का काम करती है। बचपन से ही माना काफी क्रिएटिव थी और कुछ अलग करना चाहती थीं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका कुछ बेहतर और अलग करना उनके पिता की कंपनी के लिए तो वरदान होगा ही उन्हें एक सफल उद्यमी भी बना देगा।

क्या काम करता है वोक्सा माना ने छोटी सी उम्र में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप वोक्सा (Voxa) की नींव रखी है, जो छोटे व्यवसायों के लिए AI-पावर्ड वर्चुअल रिसेप्शनिस्ट का काम करता है। वोक्सा फोन कॉल्स का जवाब देता है, अपॉइंटमेंट बुक करता है, रेस्तरां में ऑर्डर लेता है, कॉल समरी तैयार करता है और इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखता है कि कोई भी संभावित ग्राहक या कॉल छूट न जाए।

पिताक के बिजनेस से आया आइडिया माना को इस स्टार्टअप का आइडिया अपने पिता के बिजनेस में आने वाली एक समस्या से मिला। उन्होंने देखा कि उनके पिता की कंपनी में कर्मचारी ग्राहकों के साथ व्यस्त रहने के कारण कई बार फोन कॉल नहीं उठा पाते थे। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए माना ने AI तकनीक की मदद से ऐसा वॉयस असिस्टेंट तैयार किया, जो अपने आप कॉल रिसीव करता है, अपॉइंटमेंट बुक करता है, रेस्तरां के ऑर्डर लेता है, ग्राहकों को फॉलो-अप संदेश भेजता है और बातचीत का सार (Call Summary) भी तैयार करता है।

9 साल की उम्र में सीखा प्रोग्रामिंग माना की कोडिंग में रुचि बचपन से ही थी। उन्होंने सबसे पहले Scratch प्रोग्रामिंग कैंप के जरिए कोडिंग सीखना शुरू किया। इसके बाद महज 9 साल की उम्र में खुद से Python प्रोग्रामिंग सीख ली। लगातार अभ्यास करते हुए उन्होंने 11 साल की उम्र तक AI आधारित प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया और अब 12 साल की उम्र में अपना स्टार्टअप लॉन्च कर दिया।