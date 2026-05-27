बिहार में छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत, शिक्षा विभाग का सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च टोल-फ्री नंबर पर दर्ज होगी शिकायत
बिहार में अब छात्र-छात्राओं व अभिभावकों की सारी समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर हो जाएगा। वह भी बगैर राज्य मुख्यालय आए। शिक्षा विभाग ने इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया है।
बिहार में अब छात्र-छात्राओं व अभिभावकों की सारी समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर हो जाएगा। वह भी बगैर राज्य मुख्यालय आए। शिक्षा विभाग ने इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया है। मंगलवार को शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विभाग के अंतर्गत सिंगल विंडो सिस्टम का उद्घाटन किया। इस नई व्यवस्था के माध्यम से अब छात्रों एवं अभिभावकों को समस्याओं के समाधान के लिए सचिवालय आने की आवश्यकता नहीं होगी।
मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं जनहितकारी बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। अब विद्यार्थी एवं अभिभावक टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर समस्याएं दर्ज करा सकेंगे, जिनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। यह पहल छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षा विभाग के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस व्यवस्था के माध्यम से छात्रवृत्ति, नामांकन, प्रमाण पत्र, विद्यालय संबंधी शिकायतों एवं अन्य शैक्षणिक समस्याओं का समाधान अधिक सरल एवं सुगम हो सकेगा। विभाग द्वारा पहले ही टोल-फ्री नंबर 14417 एवं 18003454417 जारी किया जा चुका है। इन नंबरों पर आमजन शिक्षा, शिक्षण व्यवस्था, छात्र व स्कूल संबंधी शिकायतें एवं समस्याएं दर्ज करा सकेंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने सभी डीईओ को निर्देश जारी किया है कि सभी सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की मुख्य दीवारों पर शिक्षा विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का टोल-फ्री नंबर प्रदर्शित कराएं।
शिक्षा विभाग के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बीईपीसी में समीक्षा बैठक में राज्य की शैक्षणिक योजनाओं, विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता व आधारभूत संरचना के मुद्दों की समीक्षा की। बैठक में शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण, नवाचार आधारित व छात्र-केंद्रित बनाने पर जोर दिया। विभागीय योजनाओं की प्रगति, स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, शिक्षण व्यवस्था की गुणवत्ता, छात्रों की उपस्थिति व सीखने के स्तर में सुधार को लेकर चर्चा हुई। विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों की भी समीक्षा हुई।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी