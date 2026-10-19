आईएएस बनना चाहती थीं... वर्दी पहनकर राजभवन कैसे पहुंच मेजर गरिमा यादव
आईएएस का ख्वाब देखने वाली मेजर गरिमा यादव सेना में पहुंचीं और अब यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पहली महिला सैन्य एडीसी बनकर इतिहास रच चुकी हैं।
सपना था आईएएस की कुर्सी का मगर मिली ओलिव ग्रीन वर्दी। और आज वही वर्दी मेजर गरिमा यादव को लखनऊ के राजभवन तक ले आई है। दिल्ली की इस बेटी ने वह कर दिखाया जो अब तक किसी ने नहीं किया था। 14 सितंबर 2025 को वह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की एडीसी यानी एड-डी-कैंप बनीं। इस पद तक पहुंचने वाली वह भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हैं। यह सिर्फ एक ओहदा नहीं है। यह उन लाखों लड़कियों के लिए सबूत है जो वर्दी का ख्वाब देखती हैं मगर मान बैठती हैं कि रास्ता बंद है। गरिमा की कहानी बताती है कि रास्ता बंद नहीं होता। बस मोड़ लेता है।
स्कूल से सेंट स्टीफंस तक
गरिमा की शुरुआती पढ़ाई आर्मी पब्लिक स्कूल डगशाई में हुई। इसके बाद वह दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफंस कॉलेज पहुंचीं। वहां से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों में सपना एक ही था। सिविल सर्विसेज पास करना और आईएएस अफसर बनना। उन्होंने इसके लिए दिन-रात एक कर दिया। मगर मेन्स की परीक्षा में कामयाबी हाथ नहीं लगी। ज्यादातर लोग ऐसी नाकामी के बाद टूट जाते हैं। गरिमा ने इसे अंत नहीं माना। उन्होंने इसे नए सफर की शुरुआत समझा और रुख सशस्त्र बलों की तरफ मोड़ दिया।
सीडीएस में दूसरी रैंक
कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की परीक्षा दी तो नतीजे ने सबको चौंका दिया। सीडीएस 1 2017 में गरिमा ने पूरे देश में दूसरी रैंक हासिल की। एसएसबी इंटरव्यू भी पहली ही कोशिश में निकाल लिया।
जब ग्लैमर ने दस्तक दी
इसी दौर में जिंदगी ने उन्हें एक और मोड़ दिखाया। नवंबर 2017 में गरिमा ने इंडियाज मिस चार्मिंग फेस का खिताब जीता। इसके बाद इटली में होने वाले एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ब्यूटी पेजेंट में जाने का मौका भी मिला। किसी के लिए भी यह ऑफर ठुकराना आसान नहीं होता। गरिमा का दिल मगर वर्दी पर आ चुका था। उन्होंने बिना हिचक ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कहा और सैन्य अनुशासन चुन लिया।
फौलाद बनाने वाली ट्रेनिंग
एसएसबी क्लियर होने के बाद गरिमा ने चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में कड़ी ट्रेनिंग ली। पसीना बहा देने वाली इस ट्रेनिंग ने उन्हें अंदर से फौलाद बना दिया। 9 मार्च 2019 को उन्हें भारतीय सेना में कमीशन मिला। उन्हें आर्मी सर्विस कॉर्प्स यानी एएससी में जगह मिली। एएससी को सेना की रीढ़ कहा जाता है। जंग हो या शांति का दौर यही कोर सेना तक रसद पहुंचाती है। लॉजिस्टिक सपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन का जिम्मा भी इसी के पास होता है। यहां गरिमा ने रिसोर्स मैनेजमेंट और प्रशासनिक कामों में अपनी काबिलियत साबित की।
राजभवन में नई जिम्मेदारी
अब लखनऊ राजभवन में उनकी भूमिका बिल्कुल अलग है। एडीसी किसी बड़े संवैधानिक या सैन्य गणमान्य व्यक्ति के साये की तरह साथ रहता है। गरिमा औपचारिक समारोह और आधिकारिक दौरों को सुचारू रखती हैं। प्रोटोकॉल का तालमेल भी उन्हीं के जिम्मे है। वह राज्यपाल के सचिवालय और सरकारी विभागों के बीच कड़ी का काम करती हैं। इसकी एक झलक 21 जुलाई 2026 को दिखी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मेरठ की मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पहुंचीं तो गरिमा पूरे कार्यक्रम में उनके साथ मुस्तैद रहीं। यूनिवर्सिटी की आधिकारिक रिपोर्ट में भी उनका नाम राज्यपाल की एडीसी के तौर पर दर्ज है।
गरिमा अपनी हर कामयाबी के पीछे मां के अटूट सहारे का जिक्र करती हैं। यूपीएससी की तैयारी से राजभवन तक का उनका सफर उतार-चढ़ाव से भरा रहा। मगर हर मोड़ पर फैसला उन्होंने खुद लिया। आईएएस की उम्मीदवार से ब्यूटी क्वीन और फिर सख्त फौजी अफसर बनने तक की यह दास्तान आज के नौजवानों के लिए मिसाल है। सेना में कमीशन के बाद महिला अफसरों के लिए मौकों का आसमान कितना खुला है यह कहानी उसका सबसे ताजा सबूत है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव