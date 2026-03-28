Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mahavir Jayanti 2026 School Holiday: क्या महावीर जयंती पर 31 मार्च को बंद रहेंगे स्कूल? इन राज्यों में होगी छुट्टी

Mar 28, 2026 05:20 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

Mahavir Jayanti 2026 School Holiday: क्या 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती के अवसर पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर जानकारी सामने आई है।   

Mahavir Jayanti 2026 School Holiday: क्या महावीर जयंती पर 31 मार्च को बंद रहेंगे स्कूल? इन राज्यों में होगी छुट्टी

Mahavir Jayanti 2026 School Holiday: मार्च का महीना खत्म होने को है और इसके साथ ही त्योहारों का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में छात्रों और अभिभावकों के मन में एक बड़ा सवाल है कि क्या 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती के अवसर पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी? महावीर जयंती जैन धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है, जो भगवान महावीर के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर जानकारी सामने आई है। आइए से जानते हैं कि आपके राज्य में स्कूलों की क्या स्थिति रहने वाली है।

महावीर जयंती का महत्व और अवकाश

भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनके शांति, अहिंसा और प्रेम के संदेश को याद करने के लिए दुनिया भर में जैन समुदाय इस दिन को बड़े उत्साह से मनाता है। केंद्र सरकार की छुट्टियों की लिस्ट में महावीर जयंती को शामिल किया गया है, जिसका मतलब है कि अधिकांश सरकारी दफ्तरों और शिक्षण संस्थानों में इस दिन अवकाश रहता है।

उत्तर प्रदेश (UP) में स्कूलों की स्थिति

उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, महावीर जयंती एक सार्वजनिक अवकाश है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद और अन्य बोर्डों से संबद्ध स्कूलों में 31 मार्च 2026 को छुट्टी रहने की प्रबल संभावना है। हालांकि, कई प्राइवेट स्कूल अपने स्तर पर भी निर्णय लेते हैं, लेकिन क्योंकि यह एक बड़ा धार्मिक पर्व है, इसलिए अधिकांश जिलों में जिला प्रशासन की ओर से स्कूल बंद रखने के निर्देश जारी किए जाते हैं।

दिल्ली और एनसीआर का अपडेट

देश की राजधानी दिल्ली में भी शिक्षा निदेशालय (DoE) द्वारा जारी वार्षिक कैलेंडर में महावीर जयंती को छुट्टी के रूप में चिह्नित किया गया है। दिल्ली के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ कई बड़े प्राइवेट स्कूल भी मंगलवार, 31 मार्च को बंद रहेंगे। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप या आधिकारिक पोर्टल पर एक बार अंतिम पुष्टि जरूर कर लें।

राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश

जैन धर्म के अनुयायियों की बड़ी संख्या को देखते हुए राजस्थान और गुजरात में महावीर जयंती पर भव्य आयोजन होते हैं। इन राज्यों में भी स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में भी सरकार ने इस दिन को सामान्य अवकाश की श्रेणी में रखा है।

क्या सभी राज्यों में छुट्टी होगी?

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ राज्यों में जहां जैन समुदाय की जनसंख्या कम है या जहां क्षेत्रीय त्योहारों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, वहां इस दिन 'प्रतिबंधित अवकाश' भी हो सकता है। ऐसे में स्कूल खुले रह सकते हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों में छुट्टियों का स्वरूप उत्तर भारत से अलग हो सकता है।

अभिभावकों और छात्रों के लिए संदेश

मार्च के अंत में अक्सर कई स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होती है या पुरानी कक्षाओं के रिजल्ट घोषित किए जा रहे होते हैं। ऐसे में छुट्टी की खबर छात्रों के लिए राहत भरी हो सकती है। अभिभावकों को किसी भी प्रकार के भ्रम से बचने के लिए संबंधित स्कूल प्रशासन के संपर्क में रहना चाहिए।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Mahavir Jayanti School Closed Holiday
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, RBSE Class 5th 8th Result 2026 Live , RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026 Live, Board Results 2026 , Bihar Board Result 2026 , CBSE Board Result 2026 , UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।