Mahavir Jayanti 2026 School Holiday: क्या महावीर जयंती पर 31 मार्च को बंद रहेंगे स्कूल? इन राज्यों में होगी छुट्टी
Mahavir Jayanti 2026 School Holiday: क्या 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती के अवसर पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर जानकारी सामने आई है।
Mahavir Jayanti 2026 School Holiday: मार्च का महीना खत्म होने को है और इसके साथ ही त्योहारों का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में छात्रों और अभिभावकों के मन में एक बड़ा सवाल है कि क्या 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती के अवसर पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी? महावीर जयंती जैन धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है, जो भगवान महावीर के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर जानकारी सामने आई है। आइए से जानते हैं कि आपके राज्य में स्कूलों की क्या स्थिति रहने वाली है।
महावीर जयंती का महत्व और अवकाश
भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनके शांति, अहिंसा और प्रेम के संदेश को याद करने के लिए दुनिया भर में जैन समुदाय इस दिन को बड़े उत्साह से मनाता है। केंद्र सरकार की छुट्टियों की लिस्ट में महावीर जयंती को शामिल किया गया है, जिसका मतलब है कि अधिकांश सरकारी दफ्तरों और शिक्षण संस्थानों में इस दिन अवकाश रहता है।
उत्तर प्रदेश (UP) में स्कूलों की स्थिति
उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, महावीर जयंती एक सार्वजनिक अवकाश है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद और अन्य बोर्डों से संबद्ध स्कूलों में 31 मार्च 2026 को छुट्टी रहने की प्रबल संभावना है। हालांकि, कई प्राइवेट स्कूल अपने स्तर पर भी निर्णय लेते हैं, लेकिन क्योंकि यह एक बड़ा धार्मिक पर्व है, इसलिए अधिकांश जिलों में जिला प्रशासन की ओर से स्कूल बंद रखने के निर्देश जारी किए जाते हैं।
दिल्ली और एनसीआर का अपडेट
देश की राजधानी दिल्ली में भी शिक्षा निदेशालय (DoE) द्वारा जारी वार्षिक कैलेंडर में महावीर जयंती को छुट्टी के रूप में चिह्नित किया गया है। दिल्ली के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ कई बड़े प्राइवेट स्कूल भी मंगलवार, 31 मार्च को बंद रहेंगे। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप या आधिकारिक पोर्टल पर एक बार अंतिम पुष्टि जरूर कर लें।
राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश
जैन धर्म के अनुयायियों की बड़ी संख्या को देखते हुए राजस्थान और गुजरात में महावीर जयंती पर भव्य आयोजन होते हैं। इन राज्यों में भी स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में भी सरकार ने इस दिन को सामान्य अवकाश की श्रेणी में रखा है।
क्या सभी राज्यों में छुट्टी होगी?
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ राज्यों में जहां जैन समुदाय की जनसंख्या कम है या जहां क्षेत्रीय त्योहारों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, वहां इस दिन 'प्रतिबंधित अवकाश' भी हो सकता है। ऐसे में स्कूल खुले रह सकते हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों में छुट्टियों का स्वरूप उत्तर भारत से अलग हो सकता है।
अभिभावकों और छात्रों के लिए संदेश
मार्च के अंत में अक्सर कई स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होती है या पुरानी कक्षाओं के रिजल्ट घोषित किए जा रहे होते हैं। ऐसे में छुट्टी की खबर छात्रों के लिए राहत भरी हो सकती है। अभिभावकों को किसी भी प्रकार के भ्रम से बचने के लिए संबंधित स्कूल प्रशासन के संपर्क में रहना चाहिए।
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