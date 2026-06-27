TET : पेपर लीक के चलते महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा स्थगित, कल होना था एग्जाम, हूबहू मैच हुए प्रश्न
पेपर लीक के चलते महाराष्ट्र टीईटी स्थगित कर दी गई है। एग्जाम राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर रविवार 28 जून को आयोजित होना था। लेकिन परीक्षा से लगभग 24 घंटे पहले पेपर ठाणे से लीक हो गया।
पेपर लीक के चलते महाराष्ट्र शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) स्थगित कर दी गई है। एग्जाम राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर रविवार 28 जून को आयोजित होना था। लेकिन परीक्षा से लगभग 24 घंटे पहले पेपर ठाणे से लीक हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को लीक के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने ठाणे के भिवंडी में एक ऑपरेशन के दौरान प्रश्न पत्र बरामद किया। इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है हालांकि अभी तक उनकी पहचान उजागर नहीं की गई है।
महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन (एमसीएसई - MSCE) की ओर से जारी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक यह फैसला काउंसिल को संदिग्ध पेपर लीक के बारे में गोपनीय जानकारी मिलने के बाद लिया गया। एमसीएसई अधिकारियों ने बाद में कन्फर्म किया कि मिले कुछ डॉक्यूमेंट्स टीईटी क्वेश्चन पेपर के कंटेंट से मैच करते हैं, जिससे एग्जाम की पारदर्शिता को लेकर चिंता बढ़ गई। टीईटी की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी।
शिक्षा विभाग जल्द ही इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए एक प्रेस नोट जारी करेगा। आधिकारिक फैसला होने के बाद विभाग द्वारा परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम घोषित किए जाने की भी उम्मीद है। पुलिस यह पता लगाने के लिए जांच कर रही है कि प्रश्न पत्र कैसे लीक हुआ और क्या इस कथित रैकेट में और लोग शामिल थे। शिक्षा विभाग की आधिकारिक घोषणा के बाद और जानकारी मिलने की उम्मीद है।
4 लाख 28 हजार उम्मीदवारों को झटका
पूरे राज्य से करीब 4 लाख 28 हजार उम्मीदवार इसमें पंजीकृत थे। राज्य भर के 1,428 केंद्रों पर कल ये परीक्षा होने वाली थी। कुल रजिस्टर्ड उम्मीदवारों में से 2,26,263 ऐसे शिक्षक थे जो पहले से नौकरी कर रहे थे और जरूरी टीईटी पात्रता हासिल करने के लिए परीक्षा दे रहे थे। जबकि बाकी उम्मीदवार शिक्षक बनने के इच्छुक थे। पेपर लीक होने की वजह से इन लाखों भावी शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है।
बता दें कि इससे पहले साल 2025 में भी पेपर लीक हुआ था। साल 2025 में कोल्हापुर से TET का पेपर लीक होने की घटना सामने आई थी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
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