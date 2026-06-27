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TET : पेपर लीक के चलते महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा स्थगित, कल होना था एग्जाम, हूबहू मैच हुए प्रश्न

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पेपर लीक के चलते महाराष्ट्र टीईटी स्थगित कर दी गई है। एग्जाम राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर रविवार 28 जून को आयोजित होना था। लेकिन परीक्षा से लगभग 24 घंटे पहले पेपर ठाणे से लीक हो गया।

TET : पेपर लीक के चलते महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा स्थगित, कल होना था एग्जाम, हूबहू मैच हुए प्रश्न

पेपर लीक के चलते महाराष्ट्र शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) स्थगित कर दी गई है। एग्जाम राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर रविवार 28 जून को आयोजित होना था। लेकिन परीक्षा से लगभग 24 घंटे पहले पेपर ठाणे से लीक हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को लीक के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने ठाणे के भिवंडी में एक ऑपरेशन के दौरान प्रश्न पत्र बरामद किया। इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है हालांकि अभी तक उनकी पहचान उजागर नहीं की गई है।

महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन (एमसीएसई - MSCE) की ओर से जारी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक यह फैसला काउंसिल को संदिग्ध पेपर लीक के बारे में गोपनीय जानकारी मिलने के बाद लिया गया। एमसीएसई अधिकारियों ने बाद में कन्फर्म किया कि मिले कुछ डॉक्यूमेंट्स टीईटी क्वेश्चन पेपर के कंटेंट से मैच करते हैं, जिससे एग्जाम की पारदर्शिता को लेकर चिंता बढ़ गई। टीईटी की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी।

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शिक्षा विभाग जल्द ही इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए एक प्रेस नोट जारी करेगा। आधिकारिक फैसला होने के बाद विभाग द्वारा परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम घोषित किए जाने की भी उम्मीद है। पुलिस यह पता लगाने के लिए जांच कर रही है कि प्रश्न पत्र कैसे लीक हुआ और क्या इस कथित रैकेट में और लोग शामिल थे। शिक्षा विभाग की आधिकारिक घोषणा के बाद और जानकारी मिलने की उम्मीद है।

4 लाख 28 हजार उम्मीदवारों को झटका

पूरे राज्य से करीब 4 लाख 28 हजार उम्मीदवार इसमें पंजीकृत थे। राज्य भर के 1,428 केंद्रों पर कल ये परीक्षा होने वाली थी। कुल रजिस्टर्ड उम्मीदवारों में से 2,26,263 ऐसे शिक्षक थे जो पहले से नौकरी कर रहे थे और जरूरी टीईटी पात्रता हासिल करने के लिए परीक्षा दे रहे थे। जबकि बाकी उम्मीदवार शिक्षक बनने के इच्छुक थे। पेपर लीक होने की वजह से इन लाखों भावी शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है।

बता दें कि इससे पहले साल 2025 में भी पेपर लीक हुआ था। साल 2025 में कोल्हापुर से TET का पेपर लीक होने की घटना सामने आई थी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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