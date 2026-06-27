Maharashtra TET 2026: पेपर लीक में 1.5 करोड़ की डील, 3 गिरफ्तार; दिल्ली से जुड़े तार
महाराष्ट्र टीईटी 2026 परीक्षा का पेपर लीक होने के शक में ठाणे पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। जिसके बाद 28 जून को होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया है।
Maharashtra TET 2026 Paper Leak : महाराष्ट्र में शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे लाखों युवाओं के अरमानों पर शिक्षा माफिया ने एक बार फिर से पानी फेर दिया है। महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) 2026 का पेपर लीक होने की भनक लगते ही पूरे पुलिस और शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया। ऐन परीक्षा से ठीक एक दिन पहले, ठाणे पुलिस ने एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए तीन लोगों को धर दबोचा है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पुणे स्थित महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (एमएससीई) ने रविवार, 28 जून को होने वाले टीईटी इम्तिहान को फिलहाल टालने का बड़ा फैसला लिया है।
ठाणे जिले के कोनगांव इलाके में पुलिस ने जो जाल बिछाया था। इस बारे में शनिवार को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस (एसीपी) अशोक दुबे ने इस पूरे ऑपरेशन की तफसील से जानकारी मीडिया के सामने रखी। उन्होंने बताया कि जोन-2 के डीसीपी पवन बंसोड़ को एक बेहद पुख्ता और खुफिया इत्तला मिली थी। खबर ये थी कि कुछ संदिग्ध लोग टीईटी के लीक हुए पर्चे बेचने की फिराक में इलाके में पहुंच रहे हैं। इसी इनपुट को बुनियाद बनाते हुए पुलिस टीम ने कोनगांव में सादी वर्दी में डेरा डाल लिया। शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे जैसे ही ये तीनों आरोपी वहां पहुंचे, मुस्तैद पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर दबोच लिया। जब इनकी तलाशी ली गई, तो उनके पास से टीईटी परीक्षा के चार सेट बरामद हुए। इतना ही नहीं, उनके पास से कई डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी मिले हैं, जो इस बात का सीधा इशारा हैं कि पैसों का लेन-देन बड़े पैमाने पर और डिजिटल तरीके से भी हो रहा था।
दिल्ली से जुड़े तार
पेपर लीक करने वाले इस गिरोह के तार सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों की उम्र 45, 28 और 30 साल बताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में जो शुरुआती मालूमात सामने आई है, वो वाकई हैरान करने वाली है। ये तीनों ही आरोपी दिल्ली से सफर करके महाराष्ट्र पहुंचे थे। इनमें से एक शख्स हरियाणा का रहने वाला है, जबकि बाकी दो बिहार के बाशिंदे हैं। साफ है कि इस काले धंधे का नेक्सस उत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत तक गहराई से फैला हुआ है। एडिशनल कमिश्नर दुबे के मुताबिक, लीक हुए इन पर्चों के एवज में करीब 1.5 करोड़ रुपये की मोटी रकम की मांग की गई थी। अब तफ्तीश करने वाले अफसर ये पता लगाने में पूरे जी-जान से जुटे हैं कि आखिर ये पर्चे किसे बेचे जाने थे और इनके असल खरीदार कौन लोग थे। पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 316(5) और 61(2) के तहत संगीन मुकदमा दर्ज कर लिया है।
एसआईटी का गठन
भले ही तीन गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़ गए हों, लेकिन इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड यानी मुख्य आरोपी अभी भी कानून की गिरफ्त से बाहर है। वो फरार चल रहा है और पुलिस की कई टीमें उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। महकमे को पक्का शक है कि ये कोई छुटपुट या एक-दो लोगों का काम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बेहद संगठित और शातिर गिरोह का हाथ है। इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है। इस तेजतर्रार टीम में दो असिस्टेंट कमिश्नर (एसीपी) और नौ पुलिस इंस्पेक्टर (पीआई) शामिल किए गए हैं। ये टीम अब अलग-अलग राज्यों का दौरा करेगी ताकि पेपर लीक के इस पूरे सिंडिकेट को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद किया जा सके। अफसरों का साफ कहना है कि इस धांधली में जो भी शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
परीक्षा रद्द के बाद आगे क्या होगा?
जैसे ही भिवंडी के पास पुलिस की इस छापेमारी और पेपर बरामद होने की खबर फैली, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (एमएससीई) फौरन हरकत में आ गई। हालात की नजाकत को समझते हुए परिषद ने बिना कोई देरी किए 28 जून को होने वाली परीक्षा को अगले आदेश तक के लिए टाल दिया। हालांकि, शिक्षा विभाग अभी इस बात की भी बारीकी से तस्दीक कर रहा है कि बरामद किए गए पर्चे असल परीक्षा के ही पेपर हैं या फिर किसी ने महज मॉक टेस्ट के पेपर को असली बताकर ठगी करने की साजिश रची थी। परिषद का कहना है कि इम्तिहान में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखना उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी है और उससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
उधर, परीक्षा टलने से मायूस हुए लाखों उम्मीदवारों को थोड़ी राहत देते हुए परीक्षा परिषद की डिप्टी कमिश्नर प्रिया शिंदे ने एक अहम बात कही है। उन्होंने साफ किया है कि जब भी दोबारा परीक्षा होगी, तो किसी भी उम्मीदवार को न तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और न ही कोई अतिरिक्त फीस भरनी होगी। उन्होंने बच्चों से खास अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर उड़ रही झूठी अफवाहों पर कतई ध्यान न दें और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर आने वाली जानकारियों पर ही भरोसा करें। फिलहाल परिषद भी अपने स्तर पर मामले की समानांतर जांच कर रही है। पुलिस की जांच पूरी होने और हालात का पूरा जायजा लेने के बाद ही परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव