Maharashtra TET Paper Leak: किसी को बख्शा नहीं जाएगा; पेपर लीक पर सीएम फडणवीस सख्त, SIT करेगी जांच
महाराष्ट्र टीईटी 2026 की 28 जून को होने वाली परीक्षा पेपर लीक के शक में रद्द कर दी गई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मामले की एसआईटी जांच के सख्त आदेश दिए हैं।
Maharashtra TET Paper Leak: महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) 2026 का पर्चा लीक होने की भनक लगते ही पूरे सूबे के पुलिस और शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है। ऐन इम्तिहान से ठीक एक दिन पहले ठाणे पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन लोगों को धर दबोचा है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पुणे स्थित महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (एमएससीई) ने 28 जून को होने वाली टीईटी परीक्षा को फौरी तौर पर टाल दिया है। मामले की नजाकत को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद मामले में दखल दिया है और सीधे एसआईटी जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।
एसआईटी गठन के सीएम फडणवीस का फरमान
पेपर लीक की आंच जैसे ही सरकार के गलियारों तक पहुंची वैसे ही सिस्टम पूरी तरह से हरकत में आ गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले की जड़ तक जाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनाने का फरमान सुनाया है। इस जांच दल की कमान ठाणे के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस पंजाबराव उगले के मजबूत हाथों में सौंपी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे और डीजीपी सदानंद दाते से भी सीधा राब्ता किया। उन्होंने दो टूक लहजे में अफसरों को हिदायत दी है कि इस काले धंधे में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी रसूखदार क्यों न हो।
ठाणे पुलिस का खुफिया ऑपरेशन
भिवंडी के पास कोनगांव इलाके में पुलिस ने जो बिसात बिछाई थी, वह किसी थ्रिलर फिल्म के सीन से कम नहीं थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जोन 2 के डीसीपी पवन बंसोड़ को एक बेहद पुख्ता खुफिया इत्तला मिली थी। खबर यह थी कि कुछ संदिग्ध लोग टीईटी के लीक हुए पेपर का सौदा करने के लिए इलाके में आ रहे हैं। इसी इनपुट को पुख्ता मानते हुए पुलिस की एक विशेष टीम ने सादी वर्दी में कोनगांव में डेरा डाल लिया। शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे जैसे ही ये तीनों शातिर वहां पहुंचे, मुस्तैद पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। जब उनकी तलाशी ली गई, तो खुद पुलिस के भी होश उड़ गए। उनके पास से टीईटी परीक्षा के असली जैसे दिखने वाले चार सेट बरामद हुए। साथ ही, कई डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी हाथ लगे, जो यह चीख चीख कर बता रहे थे कि पैसों का यह बड़ा लेन देन डिजिटल तरीके से भी धड़ल्ले से चल रहा था।
दिल्ली बिहार से जुड़े तार
यह कोई सड़क छाप गोरखधंधा नहीं है, बल्कि इसके तार देश के कई सूबों तक गहराई से फैले हुए हैं। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों की उम्र 28 से 45 साल के बीच बताई जा रही है। तफ्तीश में जो शुरुआती मालूमात सामने आई है, वह सच में हैरान करने वाली है। ये तीनों ही आरोपी दिल्ली से लंबा सफर तय करके महाराष्ट्र पहुंचे थे। इनमें से एक शख्स हरियाणा का रहने वाला है, जबकि बाकी दो बिहार के बाशिंदे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इस नेक्सस का जाल उत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत तक बिछा हुआ है। एडिशनल कमिश्नर अशोक दुबे के हवाले से खबर है कि लीक हुए इन पर्चों के एवज में करीब 1.5 करोड़ रुपये की भारी भरकम रकम मांगी गई थी।
पुलिस की आगे की तफ्तीश
अब पुलिस और एसआईटी की कई टीमें इस सवाल का जवाब ढूंढने में रात दिन एक कर रही हैं कि आखिर ये पर्चे किसे बेचे जाने थे और इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है। असली मुजरिमों तक पहुंचने के लिए अलग अलग राज्यों में पुलिस की टीमें रवाना कर दी गई हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संगीन धाराओं के साथ साथ 'महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024' के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि इस नए और सख्त कानून के तहत गैर जमानती अपराध में कार्रवाई होगी, जिससे आने वाले वक्त में कोई भी शिक्षा माफिया ऐसा करने से पहले सौ बार सोचे।
दोबारा होगी परीक्षा
गौरतलब है कि यह इम्तिहान कितने बड़े पैमाने पर होना था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे महाराष्ट्र की 37 जगहों पर 1,728 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवार इसमें अपनी किस्मत आजमाने वाले थे। ऐन मौके पर परीक्षा रद्द होने से बच्चों में भारी मायूसी और गुस्सा है। हालांकि, एमएससीई की डिप्टी कमिश्नर प्रिया शिंदे ने बच्चों को थोड़ी राहत देते हुए एक अहम ऐलान किया है। उन्होंने साफ किया है कि जब भी दोबारा टीईटी की परीक्षा कराई जाएगी, तो किसी भी उम्मीदवार को न तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा और न ही अपनी जेब से कोई अतिरिक्त फीस भरनी होगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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