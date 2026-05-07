Maharashtra SSC Result 2026: महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कल, कैसे करें चेक; जानें पूरी डिटेल
महाराष्ट्र बोर्ड SSC Result 2026 जल्द जारी होने वाला है। जानिए छात्र आधिकारिक वेबसाइट और DigiLocker के जरिए कैसे चेक कर सकेंगे 10वीं का रिजल्ट, क्या होंगे लॉगिन डिटेल्स और पासिंग मार्क्स।
Maharashtra SSC Result 2026: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से जल्द ही Maharashtra SSC Result 2026 जारी किया जा सकता है। इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले लाखों छात्र बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड की तरफ से संकेत मिले हैं कि रिजल्ट कल घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र घर बैठे ऑनलाइन अपनी मार्कशीट देख सकेंगे।इस बार महाराष्ट्र SSC परीक्षा में 16 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था। परीक्षा 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक राज्यभर के 5,111 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। बोर्ड ने परीक्षाएं सुबह और दोपहर की दो शिफ्टों में करवाई थीं।
कहां चेक कर सकेंगे Maharashtra SSC Result 2026
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र महाराष्ट्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। इसके अलावा दूसरी रिजल्ट वेबसाइट पर भी लिंक एक्टिव किया जाएगा। छात्रों को रिजल्ट देखने के लिए अपना रोल नंबर और मां का नाम तैयार रखना होगा। यही जानकारी लॉगिन के समय मांगी जाएगी। लॉगिन करते ही स्क्रीन पर प्रोविजनल मार्कशीट दिखाई देगी।
ऐसे डाउनलोड करें SSC Scorecard
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। सबसे पहले छात्रों को महाराष्ट्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट खोलनी होगी। होमपेज पर Maharashtra SSC Result 2026 लिंक दिखाई देगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन विंडो खुलेगी।
इसके बाद छात्र अपना रोल नंबर और मां का नाम दर्ज करेंगे। जानकारी सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा। छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं। ऑनलाइन मार्कशीट में विषयवार अंक, कुल अंक और पास या फेल की स्थिति जैसी जानकारी दी जाएगी। हालांकि असली मार्कशीट बाद में स्कूलों से ही मिलेगी।
DigiLocker से भी डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट
आजकल ज्यादातर छात्र DigiLocker का इस्तेमाल कर रहे हैं और महाराष्ट्र बोर्ड ने भी यह सुविधा उपलब्ध कराई है। छात्र DigiLocker वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए छात्रों को DigiLocker में लॉगिन करना होगा। वहां जरूरी डॉक्यूमेंट कैटेगरी चुनने के बाद मांगी गई जानकारी भरनी होगी। वेरिफिकेशन पूरा होते ही SSC Marksheet स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी।
इसके बाद छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट सेव कर सकते हैं। यह मार्कशीट आगे एडमिशन और दूसरे कामों में भी उपयोगी साबित हो सकती है।
कैसा था इस साल का परीक्षा पैटर्न
महाराष्ट्र SSC परीक्षा इस बार ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थी। परीक्षा की अवधि तीन घंटे रखी गई थी। पेपर में मल्टीपल चॉइस प्रश्नों के साथ छोटे और लंबे उत्तर वाले सवाल शामिल थे। हर विषय कुल 100 अंकों का था। इसमें 80 अंक थ्योरी परीक्षा के और 20 अंक इंटरनल असेसमेंट के लिए तय किए गए थे।
पास होने के लिए कितने अंक जरूरी
महाराष्ट्र बोर्ड के नियमों के अनुसार छात्रों को हर विषय में और कुल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी होगा। जो छात्र इस न्यूनतम अंक को प्राप्त करेंगे, उन्हें परीक्षा में सफल माना जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव