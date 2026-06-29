महाराष्ट्र के हर स्कूल में मराठी पढ़ना-पढ़ाना लाजमी, हुक्म न मानने पर जाएगी मान्यता और लगेगा भारी जुर्माना
महाराष्ट्र सरकार ने पहली से 10वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में मराठी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर 1 लाख रुपये जुर्माना और मान्यता रद्द होने की कार्रवाई होगी।
महाराष्ट्र सरकार ने सूबे के तमाम स्कूलों के लिए एक बड़ा और बेहद सख्त फरमान जारी किया है। अब राज्य के हर स्कूल में, चाहे उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कुछ भी हो, पहली से दसवीं जमात तक मराठी भाषा पढ़ाना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। बात सिर्फ पढ़ाने तक महदूद नहीं है, बल्कि इस विषय के बाकायदा इम्तिहान भी लिए जाएंगे। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने सोमवार को विधानसभा में यह साफ कर दिया कि जो भी स्कूल इस नियम की अनदेखी करेगा, उसे भारी हर्जाना चुकाना पड़ेगा और उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है।
नहीं हुआ लागू तो जुर्माने का प्रावधान
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उठते सवालों का जवाब देते हुए दादा भुसे ने कहा कि यह फैसला 'महाराष्ट्र स्कूलों में मराठी भाषा का अनिवार्य शिक्षण और अधिगम अधिनियम, 2020' के तहत लिया गया है। इस कानून का सीधा मकसद राज्य की भाषा को हर बच्चे की पढ़ाई का हिस्सा बनाना है। उन्होंने बताया कि इस फैसले को जमीन पर उतारने के लिए स्कूलों को काबिल मराठी शिक्षकों की भर्ती करनी होगी। इसके लिए सरकार की तरफ से लगातार जांच और मुआयना किया जाएगा।
अगर कोई स्कूल इस नियम को लागू करने में आनाकानी करता है, तो सरकार का रुख क्या होगा? इस पर मंत्री ने सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। सबसे पहले स्कूल को अपनी गलती सुधारने की हिदायत दी जाएगी। अगर हालात नहीं बदलते और मराठी नहीं पढ़ाई जाती, तो स्कूल पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना ठोका जा सकता है। 17 अप्रैल 2026 को जारी किए गए नए सरकारी फैसले का हवाला देते हुए मंत्री ने कड़े लहजे में कहा कि लगातार नियम तोड़ने वाले स्कूलों की मान्यता हमेशा के लिए छीनी जा सकती है। उन्होंने बताया कि यह नया 2026 का प्रस्ताव सरकार को इस नीति को और भी सख्ती से लागू करने की ताकत देता है।
होंगे इम्तिहान भी
कई विधायकों के मन में यह सवाल था कि क्या मराठी सिर्फ कागजों पर ही जरूरी रहेगी? बीजेपी के सदस्य अतुल भाटखलकर ने पूछा कि क्या मराठी को कला और हस्तशिल्प जैसे वैकल्पिक विषयों की तरह लिया जाएगा, या छात्रों को सच में परीक्षा देनी होगी। इसके जवाब में भुसे ने हकीकत बयां करते हुए साफ किया, "मराठी के इम्तिहान हर क्लास के लिए यकीनन लिए जाएंगे।" यह कोई ऐसा विषय नहीं होगा जिसे छात्र नजरअंदाज कर सकें।
इसके साथ ही, कुछ सदस्यों ने पुरानी सरकार द्वारा बनाए गए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के मराठी शिक्षा बोर्ड को दोबारा जिंदा करने की वकालत की, जिसे बाद में भंग कर दिया गया था। इस पर मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार इस प्रस्ताव पर गौर करेगी और सोच-समझकर एक सकारात्मक कदम उठाएगी।
विपक्ष के तीखे सवाल और विधायकों की जिम्मेदारी
विपक्ष के नेता भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते नजर आए। शिवसेना (यूबीटी) के वरुण सरदेसाई और कांग्रेस के नितिन राउत ने नीति के जमीन पर असर को लेकर सवाल दागे। उनका पूछना था कि 2020 में मराठी को अनिवार्य बनाने के बाद सरकार ने कड़े कदम उठाने के लिए इतने सालों का इंतजार क्यों किया? उन्होंने यह भी पूछा कि कितने स्कूलों को अब तक नियम तोड़ते पकड़ा गया है और कितनों की मान्यता छीनी गई है।
सरदेसाई ने उन संस्थानों पर भी कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने सरकार से रियायती दरों पर जमीन तो ले ली, लेकिन वहां मराठी नहीं पढ़ाई जा रही। वहीं, शिवसेना (यूबीटी) के सुनील प्रभु ने मांग रखी कि जुर्माने की रकम एक लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर देनी चाहिए। इन बहसों के बीच, शिक्षा मंत्री ने सभी विधायकों से गुजारिश की कि वे अपने-अपने इलाकों के स्कूलों का दौरा करें और खुद इस बात की तस्दीक करें कि वहां मराठी पढ़ाई जा रही है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर कोई अधिकारी इस कानून को लागू कराने में नाकाम रहा, तो उस पर भी गाज गिरेगी।
राज्य गीत और इतिहास की किताबों में अहम बदलाव
मराठी जुबान के साथ-साथ राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों से यह उम्मीद की जा रही है कि वे राष्ट्रगान की तरह ही राज्य गीत 'जय जय महाराष्ट्र माझा' को भी पूरे अदब और सम्मान के साथ गाएं।
बहस के दौरान स्कूली किताबों में ऐतिहासिक तथ्यों का मुद्दा भी उठा। सदस्यों ने शिकायत की कि किताबों में सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले का जिक्र सही तरीके से नहीं है। इस पर दादा भुसे ने एक अहम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की गुजारिश पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई की किताबों में छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को विस्तार देने की मंजूरी दे दी है। अब सीबीएसई में शिवाजी महाराज पर 22 पन्नों की सामग्री होगी, जिससे पूरे देश के बच्चे उनके महान योगदान को गहराई से समझ सकेंगे। इसके अलावा, राज्य सरकार अपनी किताबों में भी सुधार कर रही है ताकि जिन महान हस्तियों के पाठ पहले हटा दिए गए थे, उन्हें दोबारा शामिल किया जा सके।
मराठा छात्रों के लिए तालीम के नए रास्ते
इस खबर का एक और अहम पहलू मराठा समाज के छात्रों से जुड़ा है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के छात्रों के लिए शैक्षिक मदद का दायरा काफी बढ़ा दिया है। अब वे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं जैसी रियायतों का फायदा उठा सकेंगे। इसमें अलग-अलग स्तर की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप, पेशेवर ट्रेनिंग की फीस की भरपाई, और महाराष्ट्र के बाहर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे छात्रों के लिए खास मदद शामिल है। यह कदम मराठा आरक्षण की उठती मांगों के बीच उठाया गया है, जिसका मकसद समुदाय के बच्चों को बेहतर तालीम और तरक्की के मौके देना है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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