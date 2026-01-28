Hindustan Hindi News
Maharashtra schools closed: विमान हादसे में अजित पवार का निधन, 30 जनवरी तक महाराष्ट् के स्कूल-कॉलेज बंद रहने का एलान

संक्षेप:

Maharashtra schools closed: महाराष्ट्र राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का आज 28 जनवरी 2026 को एक विमान हादसे में निधन हो गया। 30 जनवरी तक महाराष्ट्र के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

Jan 28, 2026 05:51 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Maharashtra schools closed: महाराष्ट्र राज्य के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दिग्गज नेता अजित पवार का बुधवार, 28 जनवरी 2026 की सुबह पुणे के बारामती में एक विमान हादसे में निधन हो गया। इस हृदयविदारक घटना से न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है।

हादसा कैसे हुआ?

66 वर्षीय अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे, जहां उन्हें आगामी जिला परिषद चुनावों के सिलसिले में जनसभाओं को संबोधित करना था। जानकारी के अनुसार, उन्होंने वीएसआर एविएशन द्वारा संचालित एक लियरजेट 45 विमान में सुबह करीब 8:10 बजे मुंबई से उड़ान भरी थी।

सुबह लगभग 8:45 बजे, जब विमान बारामती हवाई अड्डे पर लैंड करने का प्रयास कर रहा था, तभी वह क्रैश हो गया। विमान जमीन से टकराने के तुरंत बाद एक आग के गोले में तब्दील हो गया और उसमें कई धमाके हुए। इस हादसे में अजित पवार के साथ उनके स्टाफ के दो सदस्य (एक पीएसओ और एक अटेंडेंट) और चालक दल के दो सदस्य (पायलट और को-पायलट) सहित कुल पांच लोगों की मौत हो गई। खराब विजिबिलिटी को इस हादसे का एक संभावित कारण माना जा रहा है।

राजकीय शोक और सार्वजनिक अवकाश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना को "महाराष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति" बताते हुए राज्य में तीन दिवसीय राजकीय शोक (28 जनवरी से 30 जनवरी 2026) की घोषणा की है।

स्कूल-कॉलेज की छुट्टी: मुख्यमंत्री ने राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, जिसके तहत 30 जनवरी तक महाराष्ट्र के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

सरकारी ऑफिस: राज्य के सभी सरकारी ऑफिस भी इस दौरान बंद रहेंगे।

राष्ट्रीय ध्वज: राजकीय शोक के दौरान राज्य की सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा।

परीक्षाएं स्थगित: मुंबई विश्वविद्यालय ने इस दुखद घटना के कारण 28 जनवरी की दोपहर की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं।

एक प्रभावशाली राजनीतिक सफर का अंत

जुलाई 1959 में जन्मे अजित पवार, जिन्हें महाराष्ट्र में प्यार से 'दादा' कहा जाता था, राज्य के सबसे लंबे समय तक रहने वाले उपमुख्यमंत्री थे। वे बारामती निर्वाचन क्षेत्र का सात बार प्रतिनिधित्व कर चुके थे और राज्य के विकास, विशेषकर सहकारी आंदोलन और कृषि क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित देश के तमाम बड़े नेताओं ने उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उनके पार्थिव शरीर को बारामती अस्पताल ले जाया गया है, जहां हजारों की संख्या में उनके समर्थक और आम जनता अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ी है।

