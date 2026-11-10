10 नवंबर को महाराष्ट्र में बंद रहेंगे स्कूल? दिवाली उत्सव और बलिप्रतिपदा अवकाश पर बड़ा अपडेट
Maharashtra School Holiday November 10 2026: महाराष्ट्र में बलिप्रतिपदा और दिवाली वेकेशन के अवसर पर आज, 10 नवंबर 2026 को सभी स्कूल बंद रहेंगे।
दिवाली और रोशनी के त्योहार का उत्साह पूरे देश के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य में भी चरम पर है। स्कूली छात्रों के लिए इस त्योहारी सीजन में एक और बड़ी खुशखबरी है। महाराष्ट्र राज्य के सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में आज, 10 नवंबर 2026 (मंगलवार) को बलिप्रतिपदा के अवसर पर आधिकारिक अवकाश रहेगा। यह छुट्टी राज्य सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा पहले से घोषित दिवाली वेकेशन का ही एक प्रमुख हिस्सा है, जिससे छात्रों को अपने परिवार के साथ इस पावन त्योहार को मनाने का पूरा समय मिल रहा है।
शिक्षा विभाग का अकैडमिक शेड्यूल और छुट्टी का कारण
महाराष्ट्र शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2026-27 के लिए जारी किए गए आधिकारिक अकैडमिक कैलेंडर के अनुसार, राज्य भर के स्कूलों में दिवाली की छुट्टियों की शुरुआत नवंबर के पहले सप्ताह (2 नवंबर 2026) से हो चुकी है, जो 14 नवंबर 2026 तक जारी रहेगी। इसी छुट्टियों के क्रम में आज 10 नवंबर को बलिप्रतिपदा का पावन पर्व मनाया जा रहा है, जिसके चलते सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे।
छुट्टी का अवसर: बलिप्रतिपदा (दीपावली पडवा)
वेकेशन की अवधि: 2 नवंबर से 14 नवंबर 2026 तक
स्कूल खुलने की संभावित तिथि: सोमवार, 16 नवंबर 2026
स्कूल खुलने की तारीख
शिक्षा विभाग और माध्यमिक स्कूल कोड के नियमों के मुताबिक, एक वर्ष में कुल छुट्टियां 76 दिनों से अधिक नहीं हो सकती हैं और कम से कम 230 वर्किंग डे पूरा होना जरूरी है। हालांकि, महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों जैसे मुंबई, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर आदि में स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारियों और नगर निगमों द्वारा जारी नोटिस के आधार पर री-ओपनिंग की तारीखों में थोड़ा-थोड़ा बदलाव हो सकता है। ज्यादातर जिलों में दिवाली की छुट्टियां समाप्त होने के बाद दूसरा सत्र16 नवंबर 2026 (सोमवार) से शुरू होने जा रहा है।
छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी सलाह
त्योहारों के इस माहौल में जहां छात्र मिठाइयों और आतिशबाजी के साथ छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं, वहीं अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने-अपने स्कूलों से जारी आधिकारिक सर्कुलर या नोटिस पर जरूर नजर रखें। प्राइवेट स्कूलों (जैसे CBSE और ICSE बोर्ड वाले स्कूल) की छुट्टियों की तिथियों में स्थानीय स्तर पर कुछ बदलाव हो सकते हैं। इसलिए स्कूल खुलने की सटीक जानकारी के लिए अपने स्कूल के प्रशासन से संपर्क बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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