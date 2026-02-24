Maharashtra NMMS Result 2026: महाराष्ट्र NMMS रिजल्ट 2026 जारी, स्कॉलरशिप के लिए मेरिट लिस्ट ऐसे करें चेक
Maharashtra NMMS Result 2026: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE), पुणे ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए 'नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप' (NMMS) परीक्षा का परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। यह परीक्षा कक्षा 8वीं के उन मेधावी छात्रों के लिए आयोजित की गई थी जो आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। अब छात्र अपना परिणाम और स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट mscenmms.in या mscepune.in पर जाकर देख सकते हैं।
परीक्षा का महत्व और स्कॉलरशिप का लाभ
NMMS योजना का मुख्य उद्देश्य कक्षा 8वीं के प्रतिभाशाली छात्रों को माध्यमिक स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है। इस प्रकार, चयनित छात्र को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है, जो उनके शैक्षिक खर्चों को पूरा करने में मदद करती है। महाराष्ट्र में कुल 11,682 छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप के लिए चुना गया है।
रिजल्ट कैसे चेक करें?
परिणाम देखने के लिए छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mscenmms.in या mscepune.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "Maharashtra NMMS Result 2026" या "NMMS Merit List 2025-26" के लिंक पर क्लिक करें।
3. परिणाम एक पीडीएफ फाइल (PDF) के रूप में खुलेगा या लॉगिन विंडो दिखाई देगी।
4. यदि लॉगिन विंडो खुलती है, तो अपना सीट नंबर और अपनी माता का नाम दर्ज करें।
5. मेरिट लिस्ट में अपना नाम और रोल नंबर चेक करें।
6. भविष्य में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
स्कोरकार्ड में क्या जानकारी होगी?
रिजल्ट के साथ छात्र अपना स्कोरकार्ड भी देख सकते हैं, जिसमें ये डिटेल्स दिए गए हैं:
छात्र का नाम और रोल नंबर।
स्कूल का नाम और कोड।
मेंटल एबिलिटी टेस्ट (MAT) और स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट (SAT) में प्राप्त विषय-वार अंक।
कुल अंक, कट-ऑफ डिटेल्स और छात्र की राज्य या जिला स्तरीय रैंक।
अंतिम चयन स्थिति (Qualified या Not Qualified)।
परिणाम के बाद की प्रक्रिया
जिन छात्रों का नाम मेरिट लिस्ट में आया है, उन्हें अब अपने संबंधित स्कूल में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। स्कॉलरशिप की राशि प्राप्त करने के लिए छात्रों को 'पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम' (PFMS) के माध्यम से एक बैंक खाता खोलना होगा, जिसे उनके आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। इसके बाद ही स्कॉलरशिप का पैसा सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अपडेट के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते रहें। यह स्कॉलरशिप उन छात्रों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो अपनी शिक्षा को बिना किसी आर्थिक बाधा के आगे बढ़ाना चाहते हैं।
