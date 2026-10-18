महाराष्ट्र नीट यूजी काउंसलिंग 2026: एमबीबीएस और बीडीएस की 1036 सीटें खाली, स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 का शेड्यूल जारी

महाराष्ट्र में नीट यूजी 2026 के तीन राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बाद अब MBBS और BDS कोर्स में एडमिशन के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस राउंड के जरिए राज्य में बची खाली सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा।

महाराष्ट्र में नीट यूजी 2026 के तीन राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बाद अब MBBS और BDS कोर्स में एडमिशन के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस राउंड के जरिए राज्य में बची खाली सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) सेल के मुताबिक, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए तीसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद कुल 11431 सीटों में से 10395 पर एडमिशन पूरा हो चुका है। इसके बावजूद 1036 सीटें खाली हैं। इन सीटों को भरने के लिए तीन ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड आयोजित किए जाएंगे। CET सेल ने 17 अक्टूबर 2026 को जारी प्रेस रिलीज में एडमिशन का स्टेटस और संशोधित शेड्यूल की जानकारी दी थी। मेडिकल और डेंटल कोर्स में दाखिला लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स की नई प्राथमिकताएं भरनी होंगी। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट mahacet.org पर जाना होगा।

एमबीबीएस की 526 सीटें खाली बता दें कि महाराष्ट्र में एमबीबीएस की कुल 8814 सीटों में से 8288 पर एडमिशन हो चुका है। इस तरह MBBS की 94.03 फीसदी सीटें भर गई हैं और 526 सीटें खाली हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों की बात करें, तो इसमें एमबीबीएस की 5065 सीटों में से 5045 पर दाखिला हो चुका है। यहां केवल 20 सीटें खाली हैं और एडमिशन की दर 99.60 फीसदी है। वहीं, प्राइवटे मेडिकल कॉलेजों में 3749 सीटों में से 3243 सीटें भर चुकी हैं। ऐसे में निजी संस्थानों में अभी 506 सीटें खाली हैं।

बीडीएस की 510 सीटें खाली वहीं, बीडीएस कोर्स की कुल 2617 सीटों में से 2107 पर एडमिशन हुआ है। इस तरह डेंटल कोर्स की 80.51 फीसदी सीटें भर गई हैं और 510 सीटें खाली हैं। सरकारी डेंटल कॉलेजों में 317 सीटों में से 291 पर एडमिशन हुआ है, जबकि 26 सीटें खाली हैं। दूसरी ओर, प्राइवेट डेंटल कॉलेजों में 2,300 सीटों में से 1,816 सीटें भर चुकी हैं। यहां अभी 484 सीटें खाली हैं।

महाराष्ट्र नीट यूजी स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 का शेड्यूल सीईटी सेल के संशोधित शेड्यूल के अनुसार, पहले स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए उम्मीदवारों को 17 से 18 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन प्रिफरेंस भरने का मौका दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया 18 अक्टूबर को रात 11:59 बजे तक पूरी करनी होगी। पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 19 अक्टूबर को जारी किया जाना निर्धारित है। जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित होगी, उन्हें 20 से 21 अक्टूबर 2026 तक संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्टिंग की अंतिम समय सीमा 21 अक्टूबर को शाम 5 बजकर 30 मिनट है।

ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं साथ उम्मीदवारो को कॉलेज में रिपोर्ट करते समय अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फीस साथ ले जानी होगी। उम्मीदवार 21 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे तक बिना पेनल्टी के आवंटित सीट रद्द कर सकते हैं। इसके बाद सीट रद्द करने पर एडमिशन इंफॉर्मेशन ब्रोशर में दिए गए नियम लागू होंगे।