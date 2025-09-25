Maharashtra NEET UG Counselling 2025: महाराष्ट्र नीट यूजी राउंड-2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2025 जारी, Direct Link
Maharashtra NEET UG Counselling 2025: महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने महाराष्ट्र नीट यूजी काउंसलिंग 2025 कैप राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। इस राउंड में कुल 31,409 उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं।
उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट medicalug2025.mahacet.org पर दिए गए लिंक के माध्यम से एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सेस के लिए महाराष्ट्र नीट यूजी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं।
सीएपी राउंड 2 एडमिशन के लिए आवंटित कॉलेजों में रिपोर्ट करने के लिए उम्मीदवारों के लिए अंतिम तिथि 29 सितंबर, 2025 शाम 5:30 बजे तक तय की गई है। रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और एडमिशन प्रक्रिया के लिए अपने साथ फोटोकॉपी के साथ सभी संबंधित डॉक्यूमेंट ले जाएं। इस राउंड में कुल 31,409 उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं।
Maharashtra NEET UG CAP Round 2 Allotment Direct Link
Maharashtra NEET UG Seat Allotment 2025: महाराष्ट्र नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऐसे चेक करें -
1. एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट wbmcc.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर नीट यूजी काउंसलिंग सेक्शन में क्लिक करें।
3. महाराष्ट्र नीट यूजी 2025 राउंड-2 के सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की लिंक पर क्लिक करें।
4. अब अपना लॉग इन क्रेडेंशियल और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।
4. अब स्क्रीन पर फाइनल सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट ओपन हो जाएगा।
5. रिजल्ट के सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें।
6. कॉलेज अलॉट होने के बाद निर्धारित डेट तक कॉलेज रिपोर्ट करें और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवा लें।
कॉलेज ज्वॉइन करने के लिए के जरूरी डॉक्यूमेंट्स -
उम्मीदवारों को आवंटित कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होगा।
1. सीट अलॉटमेंट लेटर
2. नीट एडमिट कार्ड
3. नीट स्कोर कार्ड : रिजल्ट या रैंक लेटर
4. बर्थ सर्टिफिकेट
5. 10वीं का सर्टिफिकेट
6. 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट
7. आईडी प्रूफ (पैन कार्ड/ आधार / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट)
8. कास्ट सर्टिफिकेट