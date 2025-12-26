Hindustan Hindi News
Maharashtra NEET PG राउंड-2 में काउंसलिंग पूरी: हजारों को सीट मिली, 2600+ अब भी खाली

Maharashtra NEET PG राउंड-2 में काउंसलिंग पूरी: हजारों को सीट मिली, 2600+ अब भी खाली

संक्षेप:

महाराष्ट्र NEET PG काउंसलिंग के राउंड-2 में हजारों को राहत मिली, लेकिन कई सीटें अब भी खाली हैं। राउंड-3 में उम्मीदवारों के लिए नया मौका और नई उम्मीद सामने है।

Dec 26, 2025 06:44 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Maharashtra NEET PG: मेडिकल पीजी में दाखिले का सपना देख रहे हजारों उम्मीदवारों के लिए महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आई है। लंबा इंतज़ार खत्म करते हुए महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) सेल ने NEET PG काउंसलिंग के दूसरे राउंड का नतीजा घोषित कर दिया है। किसी के चेहरे पर खुशी है तो कई उम्मीदवार अब भी अगली उम्मीद लगाए बैठे हैं। महाराष्ट्र CET सेल ने NEET PG काउंसलिंग राउंड-2 का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। इस राउंड में कुल 4,789 उम्मीदवारों को अलॉटमेंट लिस्ट में शामिल किया गया है। हालांकि राहत की इस खबर के साथ एक सख़्त सच्चाई भी सामने आई है, क्योंकि 2,672 उम्मीदवारों को उनकी भरी गई प्राथमिकताओं के अनुसार कोई भी सीट नहीं मिल सकी।

CET सेल के मुताबिक, जिन उम्मीदवारों को सीट नहीं मिली, उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि उनके द्वारा चुनी गई प्राथमिकताएं इस राउंड में उपलब्ध सीटों से मेल नहीं खा सकीं। यही कारण है कि हजारों उम्मीदवारों को अब राउंड-3 काउंसलिंग की ओर देखना होगा।

Maharashtra NEET PG: सीट मैट्रिक्स का पूरा हाल

राउंड-2 के लिए जारी किए गए अपडेटेड सीट मैट्रिक्स के अनुसार इस चरण में कुल 1,952 सीटें उपलब्ध थीं। इसके बावजूद महाराष्ट्र में MD और MS की कुल 2,638 सीटें अब भी खाली रह गई हैं। यह आंकड़ा साफ बताता है कि आगे के राउंड में उम्मीदवारों के पास अब भी अच्छा मौका मौजूद है।

Maharashtra NEET PG: सीट मिलने वालों के लिए जरूरी निर्देश

जिन उम्मीदवारों को राउंड-2 में सीट अलॉट हुई है, उन्हें 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच, शाम 5:30 बजे तक, अपने अलॉटेड मेडिकल कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों को एक और जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। CET सेल ने साफ किया है कि सभी चयनित उम्मीदवारों को अपने अलॉटेड संस्थान में जाकर “स्टेटस रिटेंशन फॉर्म” भी व्यक्तिगत रूप से भरकर जमा करना अनिवार्य है। इसकी अंतिम समय-सीमा भी 30 दिसंबर, शाम 5:30 बजे तय की गई है। यदि कोई उम्मीदवार तय समय में रिपोर्टिंग या फॉर्म सबमिट करने में चूक करता है, तो उसकी सीट रद्द मानी जा सकती है।

Maharashtra NEET PG: इन-सर्विस उम्मीदवारों को लेकर अहम सूचना

CET सेल ने इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए भी स्थिति स्पष्ट की है। जिन इन-सर्विस कैंडिडेट्स को इंसेंटिव मार्क्स नहीं मिले हैं, उन्हें इन-सर्विस कोटा में तभी शामिल किया जाएगा, जब अप्रूव्ड मेरिट लिस्ट पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। यह नियम कई उम्मीदवारों की रणनीति को प्रभावित कर सकता है।

Maharashtra NEET PG: महाराष्ट्र NEET PG राउंड-3 काउंसलिंग शेड्यूल 2025

CET सेल ने राउंड-2 के साथ-साथ राउंड-3 काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया है:

  • 3 जनवरी 2026:

राउंड-2 की सीट कैंसिल करने की आखिरी तारीख (CAP फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त, बिना पेनल्टी)

  • 4 से 6 जनवरी 2026:

NEET PG 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सेशन अप्लाई

  • 4 से 6 जनवरी 2026:

रजिस्ट्रेशन फीस (₹3,000, नॉन-रिफंडेबल) और सिक्योरिटी डिपॉजिट का भुगतान

  • 4 से 6 जनवरी 2026:

जरूरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी (PDF फॉर्मेट) अपलोड

  • 7 जनवरी 2026:

जनरल लिस्ट, संयुक्त प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट और सीट मैट्रिक्स जारी

  • 8 से 10 जनवरी 2026:

ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और प्राथमिकता भरने की प्रक्रिया

  • 12 जनवरी 2026:

राउंड-3 की चयन सूची घोषित

  • 13 से 17 जनवरी 2026:

अलॉटेड कॉलेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फीस के साथ फिजिकल जॉइनिंग

  • 20 जनवरी 2026:

एडमिशन कैंसिल करने की आखिरी तारीख (सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त, बिना पेनल्टी)

CET सेल ने सभी उम्मीदवारों को सख्त हिदायत दी है कि वे तय की गई समय-सीमाओं और निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने पर उम्मीदवार को काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है।

