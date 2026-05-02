mahresults.nic.in , Maharashtra HSC 12th Result 2026 LIVE: महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं रिजल्ट आज mahahsscboard.in पर देखें

2 May 2026, 06:52:07 AM IST
Maharashtra HSC Result 2026 LIVE: महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं रिजल्ट चेक करने का लिंक कितने बजे एक्टिव होगा
Maharashtra HSC Result 2026 LIVE: महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी 12वीं का रिजल्ट चेक करने का लिंक सभी आधिकारिक वेबसाइट्स पर दोपहर 12 बजे एक्टिव किया जाएगा। यहां काउंटडाउन की घड़ी चल रही है। 12 बजे महाराष्ट्र बोर्ड HSC रिजल्ट देखने का लिंक खुल जाएगा। आप अपनी डिटेल भरकर रिजल्ट निकाल सकेंगे।
2 May 2026, 06:03:00 AM IST
Maharashtra HSC Result 2026 LIVE: ऑनलाइन प्राप्त होने वाली मार्कशीट प्रोविजनल होगी
Maharashtra HSC Result 2026 LIVE: ऑनलाइन प्राप्त होने वाली मार्कशीट प्रोविजनल होगी, जिसका इस्तेमाल शुरुआती एडमिशन प्रक्रिया के लिए किया जा सकता है। फाइनल वेरिफिकेशन के लिए छात्रों को बाद में अपने संबंधित जूनियर कॉलेजों से ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट प्राप्त करने होंगे
2 May 2026, 05:38:08 AM IST
Maharashtra HSC Result 2026 LIVE: डिजिटल मार्कशीट डिजिलॉकर की वेबसाइट results.digilocker.gov.in पर भी उपलब्ध होगी
Maharashtra HSC Result 2026 LIVE: डिजिटल मार्कशीट डिजिलॉकर की वेबसाइट results.digilocker.gov.in पर भी उपलब्ध होगी।
इसके लिए छात्रों को अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉग इन करना होगा और दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए एजुकेशन सेक्शन (education section) में जाना होगा।
रिजल्ट के समय आसानी से एक्सेस के लिए सलाह दी जाती है कि छात्र पहले से ही अपना अकाउंट सेटअप कर लें (यूजरनेम और सिक्योरिटी पिन बना लें)। आपकी मार्कशीट "Issued Documents" सेक्शन में सुरक्षित हो जाएगी
2 May 2026, 05:38:08 AM IST
Maharashtra HSC Result 2026 LIVE: स्कोरकार्ड में शामिल विवरण
Maharashtra HSC Result 2026 LIVE: महाराष्ट्र एचएससी परिणाम 2026 के स्कोरकार्ड में कई महत्वपूर्ण विवरण होंगे, जैसे: छात्र का नाम, रोल नंबर, जन्म तिथि, स्कूल का नाम, विषयवार अंक, कुल अंक, ग्रेड और अंतिम परिणाम की स्थिति (जो यह दर्शाएगी कि छात्र पास है या फेल
2 May 2026, 05:38:08 AM IST
Maharashtra HSC Result 2026 LIVE: कैसे चेक करें महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 2026
Maharashtra HSC Result 2026 LIVE: कैसे चेक करें महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 2026
स्टेप 1- आधिकारिक वेबसाइट mahresult.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2- "Maharashtra HSC Result - Examination 2026" लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3- आवश्यक विवरण दर्ज करें, जिसमें एक वैध रोल नंबर और सीट नंबर शामिल है, और फिर सबमिट (submit) करें।
स्टेप 4- महाराष्ट्र 12वीं का परिणाम आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 5- महाराष्ट्र कक्षा 12वीं परिणाम 2026 डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट लें।