बारहवीं की परीक्षा बनी मजाक, एक ही केंद्र पर 581 छात्र करते पकड़े गए सामूहिक नकल
महाराष्ट्र के वाशिम में एचएससी परीक्षा के दौरान 581 छात्र सामूहिक नकल करते पकड़े गए। ऐसे केस कई जिलों में लगातार सामने आ रहे हैं।
महाराष्ट्र में बारहवीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल माफिया पर बड़ी कार्रवाई हुई है। वाशिम जिले के एक परीक्षा केंद्र पर सामूहिक नकल का ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे शिक्षा तंत्र को झकझोर दिया। अचानक हुई जांच में सैकड़ों छात्र एक साथ नकल करते पाए गए, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों पर मामला दर्ज कर दिया।
द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खबर में बताया कि यह घटना 16 फरवरी को हुई औचक निरीक्षण के दौरान सामने आई। जांच दल ने जब परीक्षा केंद्र का दौरा किया तो वहां बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पकड़ी गई।
बताया जा रहा है कि श्री मैनागिरी महाराज जूनियर कॉलेज में भौतिकी की परीक्षा के दौरान 581 छात्र कथित रूप से सामूहिक नकल में शामिल पाए गए। निरीक्षण दल को परीक्षा कक्षों में खुलेआम नियमों का उल्लंघन दिखा। इसके बाद केंद्र पर तैनात 26 कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। संबंधित कर्मचारियों को निलंबित करने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। जिन छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं संदिग्ध पाई गई हैं, उनकी जांच बोर्ड के नियमों के अनुसार की जा रही है।
वाशिम में आया चौथा बड़ा मामला
वाशिम की यह घटना इस साल की बारहवीं बोर्ड परीक्षा के दौरान सामने आया चौथा बड़ा मामला है। इससे पहले बीड, छत्रपति संभाजीनगर और जालना जिलों में भी सामूहिक नकल के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। परीक्षा के पहले ही दिन अंग्रेजी के प्रश्नपत्र के दौरान इन जिलों में गड़बड़ियां पकड़ी गई थीं।
बीड जिले के चौसाला में एक कला और विज्ञान जूनियर कॉलेज के 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि पर्यवेक्षकों और केंद्र संचालक की मदद से छात्रों को नकल कराई जा रही थी। इनमें से 12 परीक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया।
छत्रपति संभाजीनगर में 24 लोगों को पर कार्रवाई
छत्रपति संभाजीनगर के जैतापुर स्थित एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी इसी तरह का मामला सामने आया, जहां 24 लोगों पर कार्रवाई हुई और 21 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। जालना जिले के तीन विद्यालयों में गड़बड़ी मिलने के बाद छह कर्मचारियों को निलंबित किया गया।
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतरिम अध्यक्ष नंदकुमार बेडसे ने साफ कहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
इससे पहले 17 फरवरी को बीड जिले में भी पांच शिक्षकों को बड़े स्तर पर नकल कराने के आरोप में निलंबित किया गया था। 10 फरवरी को परीक्षा के पहले दिन हुई इस घटना का खुलासा निगरानी के लिए लगाए गए उड़न कैमरों से हुआ था। इन कैमरों में कई परीक्षा कक्षों में पर्यवेक्षक छात्रों की मदद करते हुए दिखाई दिए थे। चौसाला केंद्र संख्या 224 के मुख्य संचालक सहित 17 शिक्षकों पर परीक्षा कदाचार निरोधक कानून और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
अधिकारियों के अनुसार निलंबित पांच शिक्षक लिम्बागणेश स्थित भालचंद्र विद्यालय से जुड़े थे, जबकि अन्य कर्मचारियों की जांच जारी है। जिला प्रशासन ने संबंधित संस्थानों को निर्देश दिया है कि जिन पर आरोप हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए।
नांदेड़ जिले में भी प्रशासन ने एक परीक्षा केंद्र अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कंधार तहसील के एक केंद्र पर निरीक्षण के दौरान कई लापरवाहियां सामने आईं। बिना उपयोग के प्रश्नपत्र निगरानी व्यवस्था के बाहर रखे मिले, कई शिक्षक पहचान पत्र के बिना ड्यूटी कर रहे थे और बैठने की व्यवस्था भी नियमों के अनुसार नहीं थी।
11 फरवरी को छत्रपति संभाजीनगर जिले में एक और सामूहिक नकल का मामला सामने आया था। वहां दर्ज मामले में 23 लोगों, जिनमें पर्यवेक्षक भी शामिल थे, पर कार्रवाई की गई। निगरानी कैमरों की जांच में पाया गया कि छात्र एक-दूसरे की उत्तर पुस्तिकाओं से नकल कर रहे थे। घटना के बाद पूरे परीक्षा स्टाफ को बदल दिया गया और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की प्रक्रिया शुरू की गई।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव