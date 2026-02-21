Hindustan Hindi News
बारहवीं की परीक्षा बनी मजाक, एक ही केंद्र पर 581 छात्र करते पकड़े गए सामूहिक नकल

Feb 21, 2026 09:57 pm IST
महाराष्ट्र के वाशिम में एचएससी परीक्षा के दौरान 581 छात्र सामूहिक नकल करते पकड़े गए। ऐसे केस कई जिलों में लगातार सामने आ रहे हैं।

बारहवीं की परीक्षा बनी मजाक, एक ही केंद्र पर 581 छात्र करते पकड़े गए सामूहिक नकल

महाराष्ट्र में बारहवीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल माफिया पर बड़ी कार्रवाई हुई है। वाशिम जिले के एक परीक्षा केंद्र पर सामूहिक नकल का ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे शिक्षा तंत्र को झकझोर दिया। अचानक हुई जांच में सैकड़ों छात्र एक साथ नकल करते पाए गए, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों पर मामला दर्ज कर दिया।

द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खबर में बताया कि यह घटना 16 फरवरी को हुई औचक निरीक्षण के दौरान सामने आई। जांच दल ने जब परीक्षा केंद्र का दौरा किया तो वहां बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पकड़ी गई।

बताया जा रहा है कि श्री मैनागिरी महाराज जूनियर कॉलेज में भौतिकी की परीक्षा के दौरान 581 छात्र कथित रूप से सामूहिक नकल में शामिल पाए गए। निरीक्षण दल को परीक्षा कक्षों में खुलेआम नियमों का उल्लंघन दिखा। इसके बाद केंद्र पर तैनात 26 कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। संबंधित कर्मचारियों को निलंबित करने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। जिन छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं संदिग्ध पाई गई हैं, उनकी जांच बोर्ड के नियमों के अनुसार की जा रही है।

वाशिम में आया चौथा बड़ा मामला

वाशिम की यह घटना इस साल की बारहवीं बोर्ड परीक्षा के दौरान सामने आया चौथा बड़ा मामला है। इससे पहले बीड, छत्रपति संभाजीनगर और जालना जिलों में भी सामूहिक नकल के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। परीक्षा के पहले ही दिन अंग्रेजी के प्रश्नपत्र के दौरान इन जिलों में गड़बड़ियां पकड़ी गई थीं।

बीड जिले के चौसाला में एक कला और विज्ञान जूनियर कॉलेज के 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि पर्यवेक्षकों और केंद्र संचालक की मदद से छात्रों को नकल कराई जा रही थी। इनमें से 12 परीक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया।

छत्रपति संभाजीनगर में 24 लोगों को पर कार्रवाई

छत्रपति संभाजीनगर के जैतापुर स्थित एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी इसी तरह का मामला सामने आया, जहां 24 लोगों पर कार्रवाई हुई और 21 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। जालना जिले के तीन विद्यालयों में गड़बड़ी मिलने के बाद छह कर्मचारियों को निलंबित किया गया।

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतरिम अध्यक्ष नंदकुमार बेडसे ने साफ कहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

इससे पहले 17 फरवरी को बीड जिले में भी पांच शिक्षकों को बड़े स्तर पर नकल कराने के आरोप में निलंबित किया गया था। 10 फरवरी को परीक्षा के पहले दिन हुई इस घटना का खुलासा निगरानी के लिए लगाए गए उड़न कैमरों से हुआ था। इन कैमरों में कई परीक्षा कक्षों में पर्यवेक्षक छात्रों की मदद करते हुए दिखाई दिए थे। चौसाला केंद्र संख्या 224 के मुख्य संचालक सहित 17 शिक्षकों पर परीक्षा कदाचार निरोधक कानून और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

अधिकारियों के अनुसार निलंबित पांच शिक्षक लिम्बागणेश स्थित भालचंद्र विद्यालय से जुड़े थे, जबकि अन्य कर्मचारियों की जांच जारी है। जिला प्रशासन ने संबंधित संस्थानों को निर्देश दिया है कि जिन पर आरोप हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए।

नांदेड़ जिले में भी प्रशासन ने एक परीक्षा केंद्र अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कंधार तहसील के एक केंद्र पर निरीक्षण के दौरान कई लापरवाहियां सामने आईं। बिना उपयोग के प्रश्नपत्र निगरानी व्यवस्था के बाहर रखे मिले, कई शिक्षक पहचान पत्र के बिना ड्यूटी कर रहे थे और बैठने की व्यवस्था भी नियमों के अनुसार नहीं थी।

11 फरवरी को छत्रपति संभाजीनगर जिले में एक और सामूहिक नकल का मामला सामने आया था। वहां दर्ज मामले में 23 लोगों, जिनमें पर्यवेक्षक भी शामिल थे, पर कार्रवाई की गई। निगरानी कैमरों की जांच में पाया गया कि छात्र एक-दूसरे की उत्तर पुस्तिकाओं से नकल कर रहे थे। घटना के बाद पूरे परीक्षा स्टाफ को बदल दिया गया और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की प्रक्रिया शुरू की गई।

