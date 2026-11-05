महाराष्ट्र में वेटरनरी इंटर्न्स का स्टाइपेंड 7,000 रुपये बढ़ा, अब हर महीने मिलेंगे 18 हजार रुपये
महाराष्ट्र सरकार ने पशु चिकित्सा के फाइनल ईयर के छात्रों का मासिक इंटर्नशिप स्टाइपेंड 11,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया है। इससे छात्रों को आर्थिक राहत और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का प्रोत्साहन मिलेगा।
Maharashtra Veterinary Internship Stipend Hike: पशु चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे छात्रों और युवाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार के कैबिनेट फैसले के तहत फाइनल ईयर के पशु चिकित्सा छात्रों को मिलने वाले मासिक इंटर्नशिप स्टाइपेंड में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है।
अब वेटरनरी इंटर्न्स को हर महीने 11,000 रुपये की जगह 18,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य अनिवार्य इंटर्नशिप अवधि के दौरान छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें राज्य के ग्रामीण तथा दूरदराज के इलाकों में पशु स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रेरित करना है।
राज्य सरकार और ICAR का योगदान
महाराष्ट्र के पशुपालन और पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने आधिकारिक रूप से इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय (MAFSU) के तहत पढ़ाई कर रहे छात्रों को इस बढ़ी हुई राशि का सीधा लाभ मिलेगा।
स्टाइपेंड का वितरण इस प्रकार होगा-
महाराष्ट्र राज्य सरकार का अंशदान: 15,000 रुपये प्रति माह
ICAR और विश्वविद्यालय का योगदान: 3,000 रुपये प्रति माह। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और MAFSU द्वारा मिलकर।
इस प्रकार कुल मिलाकर छात्रों को हर महीने 18,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे वे बिना किसी आर्थिक तनाव के अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ध्यान दे सकेंगे।
ग्रामीण पशु स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती
महाराष्ट्र के महानिदेशालय सूचना एवं जनसंपर्क (DGIPR) के अनुसार, इस कदम का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। मंत्री पंकजा मुंडे ने इस छात्र-हितैषी फैसले के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा अजीत पवार का आभार जताया।
ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर इलाज: दूरदराज के गांवों और कस्बों में पशुपालकों व किसानों को उनके मवेशियों के लिए कुशल और प्रशिक्षित डॉक्टर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।
प्रैक्टिकल अनुभव: अनिवार्य इंटर्नशिप के दौरान छात्र पशु अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में जमीनी स्तर पर काम करके अपनी विशेषज्ञता बढ़ा सकेंगे।
अन्य राज्यों में इंटर्नशिप स्टाइपेंड का हाल
देश भर के विभिन्न मेडिकल और वेटरनरी संस्थानों में इंटर्नशिप स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग लगातार उठती रही है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में अगस्त 2026 में मेडिकल इंटर्न्स का स्टाइपेंड बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। वहीं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI), बरेली के छात्र भी 25,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड की मांग को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। ऐसे माहौल में महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला पशु चिकित्सा के छात्रों के लिए एक बड़ी और सकारात्मक पहल माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स