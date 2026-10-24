महाराष्ट्र पुलिस में 282 अग्निवीर बने कांस्टेबल, बिना परीक्षा और बिना फिजिकल टेस्ट मिली नौकरी
महाराष्ट्र सरकार ने नौसेना के 282 पूर्व अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया है। 4 साल की सेवा के बाद अब ये युवा राज्य में सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे।
अग्निवीर योजना के तहत चार साल की देश सेवा पूरी कर लौटे युवाओं के लिए एक बेहद सकारात्मक और उत्साहजनक खबर सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय नौसेना के 282 पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया है।यह कदम न केवल इन युवाओं के सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य की गारंटी देता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि सशस्त्र बलों से मिली अनुशासित ट्रेनिंग देश की नागरिक सुरक्षा में भी बेहद काम आने वाली है।
नौसेना के पहले बैच के अग्निवीर
नियुक्त किए गए ये सभी 282 अभ्यर्थी भारतीय नौसेना के अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा थे। नौसेना में अपनी चार साल की सेवा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जब वे सेवामुक्त हुए, तो महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें राज्य पुलिस बल में शामिल होने का अवसर प्रदान किया।इन पूर्व अग्निवीरों को अब महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में पुलिस कांस्टेबल के रूप में तैनात किया गया है, जहां वे कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे।
अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में विशेष प्राथमिकता
केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों ने अग्निवीर योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले युवाओं के लिए राज्य पुलिस, अर्धसैनिक बलों (CAPFs) और अन्य सरकारी सेवाओं में विशेष आरक्षण व छूट का प्रावधान किया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन रहा है। राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि इन युवाओं को पहले से ही सेना का कठोर शारीरिक प्रशिक्षण, अनुशासन और संकट प्रबंधन का अनुभव हासिल है। इसलिए पुलिस बल में इनके शामिल होने से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और भी अधिक मजबूत होगी।
बिना किसी परीक्षा और टेस्ट के क्यों मिली नियुक्ति?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि केंद्र सरकार से महाराष्ट्र में रहने वाले नौसेना के पूर्व अग्निवीरों की सूची प्राप्त हुई थी। चूंकि ये युवा पहले ही भारतीय सशस्त्र बलों की अत्यंत कठिन चयन प्रक्रिया और उच्च स्तरीय ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं, इसलिए राज्य सरकार ने इन्हें किसी भी अतिरिक्त लिखित परीक्षा या फिजिकल टेस्ट से पूरी तरह छूट दी है। नियुक्ति पत्र सीधे जारी किए गए हैं, जिससे युवाओं का बहुमूल्य समय बचेगा और राज्य को प्रशिक्षित मैनपावर मिलेगी। उन्होंने बताया 282 अग्निवीरों में 150 को 'डेकसाइड' (जहाज संचालन व ऊपरी हिस्से से संबंधित) श्रेणी में और 132 को 'इंजन साइड' (जहाज के इंजन व तकनीकी रखरखाव से संबंधित) श्रेणी में पुलिस आरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
युवाओं और छात्रों के लिए प्रेरणा
यह फैसला उन सभी छात्रों और रक्षा सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहद राहत भरा है जो अग्निवीर योजना के बाद अपने करियर को लेकर भ्रम में थे। इस नियुक्ति से यह स्पष्ट हो गया है कि 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीर खाली हाथ नहीं रहेंगे, बल्कि उनके लिए राज्य पुलिस, सीआईएसएफ (CISF), बीएसएफ (BSF) और प्राइवेट सुरक्षा क्षेत्र में नौकरियों के कई रास्ते हमेशा खुले रहेंगे।
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