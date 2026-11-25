पेपर लीक किया तो 10 करोड़ जुर्माना, 10 साल जेल, महाराष्ट्र सरकार लाएगी सख्त कानून
महाराष्ट्र में पेपर लीक और संगठित तरीके से परीक्षा में फर्जीवाड़े करने वालों को 7 से 10 साल तक जेल की सजा और कम से कम 10 करोड़ रुपये जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया गया है।
महाराष्ट्र सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में होने वाली धांधली पर लगाम लगाने के लिए कानून को और सख्त करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत पेपर लीक और संगठित तरीके से परीक्षा में फर्जीवाड़े करने वालों को 7 से 10 साल तक जेल की सजा और कम से कम 10 करोड़ रुपये जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। अभी इस तरह के मामलों में 5 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से गठित उच्चस्तरीय समिति ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार और अनियमितताओं को रोकने के लिए अपनी दूसरी रिपोर्ट 23 नवंबर को सरकार को सौंप दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव वी. राधा की अध्यक्षता वाली इस समिति ने महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में कई अहम संशोधन करने की सिफारिश की है।
पेपर लीक करने वालों पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक समिति की सिफारिश के अनुसार संगठित तरीके से परीक्षा में गड़बड़ी करने और पेपर लीक में शामिल लोगों को 7 से 10 साल तक जेल हो सकती है। इसके साथ ही कम से कम 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। दोषियों से गड़बड़ी के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई भी कराई जाएगी। उनकी संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान करने की सिफारिश की गई है।
संपत्ति की परिभाषा का दायरा बढ़ेगा
संपत्ति की परिभाषा को भी व्यापक बनाने का सुझाव दिया गया है। इसमें जमीन, मकान, चल संपत्ति, बौद्धिक संपदा, डिजिटल और वर्चुअल संपत्तियों को शामिल करने की बात कही गई है।
सर्विस प्रोवाइडर पर 5 करोड़ रुपये तक जुर्माना
परीक्षा कराने वाली एजेंसियों और सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी सजा बढ़ाने का प्रस्ताव है।
- गड़बड़ी में शामिल सर्विस प्रोवाइडर पर 5 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। अभी इसकी अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपये है।
- दोषी सर्विस प्रोवाइडर को 4 साल के बजाय 8 साल तक ब्लैकलिस्ट किया जा सकेगा।
- गड़बड़ी में शामिल कंपनी के निदेशकों और मैनेजरों को 5 से 10 साल तक जेल हो सकती है।
- निदेशकों और मैनेजरों पर 5 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।
अभ्यर्थियों पर भी बढ़ेगी सजा
परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। अभी ऐसे मामलों में 3 से 5 साल तक जेल और 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। समिति इसे बढ़ाकर 5 से 10 साल तक जेल और 50 लाख रुपये तक जुर्माना करना चाहती है।
तीन महीने में निपटाए जाएंगे मामले
जांच की जिम्मेदारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को देने की सिफारिश की गई है। जिलों में कम से कम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और पुलिस कमिश्नरेट में कम से कम पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी जांच करेंगे। गंभीर मामलों की जांच के लिए स्वतंत्र स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का प्रस्ताव है। मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। सभी मामलों का निपटारा तीन महीने के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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