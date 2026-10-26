1 नंबर से छूटा था MBBS, 4 बार यूपीएससी में मिली नाकामी, फिर किसान के बेटे भीकन रोजेकर ने हासिल की 812वीं रैंक
वर्ष 2016 में महज 1 नंबर से MBBS का सपना टूटने के बावजूद महाराष्ट्र के भीकन रोजेकर ने हार नहीं मानी। 10 साल के लंबे संघर्ष और 4 असफलताओं के बाद उन्होंने UPSC में 812वीं रैंक हासिल की।
सफलता किसी सहूलियत की मोहताज नहीं होती, बस दिल में अटूट हौसला और मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। इस बात को साबित कर दिखाया है महाराष्ट्र के जालना जिले के जालगांव सपकाल गांव के रहने वाले 26 वर्षीय भीकन रोजेकर ने। भीकन का परिवार एक बेहद साधारण और गरीब पृष्ठभूमि से आता है। उनके पिता जगन रोजेकर किसान हैं और उनकी मां भी खेत मजदूर थीं। उनका परिवार आज भी एक साधारण शेड वाले घर में रहता है। ऐसे संघर्षपूर्ण माहौल से निकलकर भीकन ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 812वीं रैंक हासिल कर पूरे देश के सामने मिसाल कायम की है।
1 नंबर से टूटा MBBS का सपना, लेकिन नहीं खोया हौसला
भीकन की शुरुआती स्कूली शिक्षा मराठी माध्यम से हुई। 11वीं और 12वीं साइंस से करने के बाद वर्ष 2016 में उन्होंने मेडिकल (MBBS) में दाखिले का प्रयास किया, लेकिन महज 1 नंबर से उनका सिलेक्शन रुक गया। इस बड़े झटके के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आगे की पढ़ाई के लिए बी.एससी. एग्रीकल्टर में एडमिशन लिया। यह फैसला न केवल उनकी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ, बल्कि UPSC की तैयारी के दौरान उनके लिए एक मजबूत बैकअप यानी प्लान-बी भी बन गया।
BARTI स्कॉलरशिप और दिल्ली की तैयारी का सफर
भीकन ने 2021 से पूरी तरह से UPSC की तैयारी शुरू की और 2022 में दिल्ली चले गए। 2023 में उन्हें महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की स्वायत्त संस्था BARTI (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) से स्कॉलरशिप मिली। इस स्कॉलरशिप योजना के तहत उन्हें दिल्ली में अच्छी कोचिंग की सुविधा और हर महीने 13,000 रुपये का स्टाइपेंड मिला, जिससे आर्थिक तंगी के बावजूद वे अपनी पढ़ाई जारी रख सके। चार असफल प्रयासों के बाद, अपने 5वें प्रयास में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। इसके अलावा, उन्होंने 2025 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (IFS) मेन्स और CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू राउंड तक का सफर भी तय किया।
छात्रों के लिए भीकन का सक्सेस मंत्र और 'Plan B'
भीकन का मानना है कि केवल घंटों पढ़ाई करना काफी नहीं है। छात्रों को पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करके पैटर्न और सिलेबस को ठीक से समझना चाहिए और आंसर राइटिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही, वे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को सलाह देते हैं कि UPSC जैसी परीक्षाओं में अनिश्चितता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमेशा अपने पास एक ‘Plan-B’ तैयार रखना चाहिए ताकि विफलता की स्थिति में मानसिक और आर्थिक असुरक्षा का सामना न करना पड़े। भीकन की इस उपलब्धि पर उनके मजदूर पिता ने गर्व जताते हुए कहा कि जिस ईमानदारी से उन्होंने पढ़ाई की है, उसी ईमानदारी से वे आगे देश और जनता की सेवा करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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