mahahsscboard.in , Maharashtra SSC result 2026 LIVE: महाराष्ट्र एसएससी 10वीं का रिजल्ट आज mahresult.nic.in पर होगा जारी

MSBSHSE SSC result 2026 live updates

MSBSHSE SSC result 2026 live updates , mahresult.nic.in, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (MSBSHSE) आज 8 मई दोपहर 11 बजे सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (SSC) के नतीजे घोषित करेगा। हालांकि छात्र छात्राएं अपना रिजल्ट दोपहर 1 बजे से चेक कर सकेंगे। विद्यार्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट mahresult.nic.in और sscresult.mahahsscboard.in पर चेक कर सकेंगे। स्टूडेंट्स को अपना कक्षा 10वीं का रोल नंबर और माता का नाम डालना होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र 10वीं का रिजल्ट डिजीलॉकर पोर्टल results.digilocker.gov.in पर भी चेक किया जा सकेगा। डिजीलॉकर पोर्टल पर अभी से लिंक दिखने लगा है जो कि ठीक 1 बजे खुलने लगेगा। पिछले साल महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी रिजल्ट 94.10 फीसदी रहा था। कोंकण 98.82% परिणाम के साथ टॉप जिला रहा था। महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी 10वीं की रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें Maharashtra Board SSC 10th Result 2026 Live: महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें- 1. रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले महाराष्ट्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mahresult.nic.in पर जाएं। 2. इसके बाद होम पेज पर आपको SSC Examination February 2026 Result लिंक दिखेगा। 3. इस लिंक पर क्लिक करें और अपना सीट नंबर व मां का नाम डालकर व्यू रिजल्ट के बटन पर करें। 4. इसके बाद आपका रिजल्ट आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। 5. रिजल्ट देखने के बाद स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

8 May 2026, 05:55:09 AM IST Maharashtra Board SSC 10th Result 2026 Live: कहां चेक कर सकेंगे महाराष्ट्र एसएससी रिजल्ट 2026 Maharashtra Board SSC 10th Result 2026 Live: रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र महाराष्ट्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। इसके अलावा दूसरी रिजल्ट वेबसाइट पर भी लिंक एक्टिव किया जाएगा। छात्रों को रिजल्ट देखने के लिए अपना रोल नंबर और मां का नाम तैयार रखना होगा। यही जानकारी लॉगिन के समय मांगी जाएगी। लॉगिन करते ही स्क्रीन पर प्रोविजनल मार्कशीट दिखाई देगी।

8 May 2026, 05:24:54 AM IST Maharashtra SSC Result 2026 Live: पिछले 6 वर्षों का महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी रिजल्ट पास पर्सेंटेज क्या रहा Maharashtra SSC Result 2026 Live: पिछले 6 वर्षों का महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी रिजल्ट पास पर्सेंटेज - 2025: 94.10% 2024: 95.81% 2023: 93.83% 2022: 96.94% 2021: 99.95% 2020: 95.30%

8 May 2026, 05:15:32 AM IST Maharashtra Board SSC Result 2026 Live: महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें Maharashtra Board SSC 10th Result 2026 Live: महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें- 1. रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले महाराष्ट्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mahresult.nic.in पर जाएं। 2. इसके बाद होम पेज पर आपको SSC Examination February 2026 Result लिंक दिखेगा। 3. इस लिंक पर क्लिक करें और अपना सीट नंबर व मां का नाम डालकर व्यू रिजल्ट के बटन पर करें। 4. इसके बाद आपका रिजल्ट आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। 5. रिजल्ट देखने के बाद स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

8 May 2026, 05:15:32 AM IST Maharashtra Board SSC Result 2026 Live: महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट लिस्ट Maharashtra Board SSC Result 2026 Live: महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट लिस्ट – mahahsscboard.org – mahahsscboard.in – sscresult.mkcl.org – results.digilocker.gov.in

8 May 2026, 05:15:32 AM IST Maharashtra Board SSC Result 2026 Live: महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 बजे होगा जारी Maharashtra Board SSC Result 2026 Live: महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुबह 11 बजे जारी होगा। परिणाम चेक करने का लिंक दोपहर 1 बजे एक्टिव होगा। परीक्षा के लिए रजिस्टर हुए कुल 16,15,489 उम्मीदवारों में से 8,65,740 पुरुष छात्र, 7,49,736 महिला छात्र और 13 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार हैं। ये परीक्षाएं पूरे राज्य में 5,111 केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी।