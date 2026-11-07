महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षा की तारीखों का ऐलान, 8 फरवरी से 12वीं, 15 फरवरी से मैट्रिक के एग्जाम
Maharashtra Board SSC HSC Exam Date Sheet 2027 : महाराष्ट्र बोर्ड ने एसएससी और एचएससी परीक्षा 2027 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 12वीं की परीक्षा 8 फरवरी और 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी। यहां देखें परीक्षा की तारीखें और डाउनलोड करने का तरीका।
Maharashtra Board SSC HSC Exam Date Sheet 2027 : बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे महाराष्ट्र के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है। लंबे समय से परीक्षा कार्यक्रम का इंतजार कर रहे 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की तैयारी को अब नई रफ्तार मिलने वाली है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) ने वर्ष 2027 की एसएससी (कक्षा 10वीं) और एचएससी (कक्षा 12वीं) की लिखित परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसके मुताबिक, 12वीं की परीक्षाएं 8 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च 2027 तक चलेंगी, जबकि 10वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी और 15 मार्च 2027 को समाप्त होगी।
दो शिफ्ट में होगी बोर्ड परीक्षा
महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएंगी। पहली पाली का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने विषय के अनुसार परीक्षा की तारीख और पाली की जानकारी पहले ही देख लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो।
12वीं की परीक्षा 8 फरवरी से 11 मार्च तक
महाराष्ट्र बोर्ड की एचएससी यानी 12वीं की थ्योरी परीक्षाएं 8 फरवरी 2027 से शुरू होंगी। पहले दिन अंग्रेजी का पेपर आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 9 फरवरी को हिंदी और जर्मन, जापानी, चीनी तथा फारसी भाषाओं की परीक्षा होगी। 10 फरवरी को मराठी, गुजराती, कन्नड़, सिंधी, अरबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी और बंगाली समेत कई भाषाओं के पेपर होंगे।
मुख्य विषयों की बात करें तो 12 फरवरी को लॉजिक और फिजिक्स, 16 फरवरी को केमिस्ट्री, 17 फरवरी को इकोनॉमिक्स, 20 फरवरी को गणित एवं सांख्यिकी और 23 फरवरी को बायोलॉजी की परीक्षा निर्धारित है। वहीं, 25 फरवरी को बुक-कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, 27 फरवरी को साइकोलॉजी, 3 मार्च को जियोग्राफी, 5 मार्च को हिस्ट्री और 9 मार्च को सोशियोलॉजी का पेपर होगा। 12वीं की अंतिम परीक्षा 11 मार्च 2027 को बाइफोकल कोर्स पेपर-II के साथ संपन्न होगी।
जनरल, वोकेशनल और बाइफोकल कोर्स का भी शेड्यूल
बोर्ड की ओर से जारी 12वीं के टाइम टेबल में जनरल कोर्स के साथ वोकेशनल और बाइफोकल कोर्स के विषयों को भी शामिल किया गया है। इसमें अलग-अलग विषयों की परीक्षाओं के लिए तारीख और पाली निर्धारित की गई है। वोकेशनल विषयों की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होगी। इसके अलावा 4 मार्च को ऑक्यूपेशनल ओरिएंटेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और वोकेशनल व बाइफोकल कोर्स के पेपर आयोजित किए जाएंगे।
10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से
महाराष्ट्र बोर्ड की एसएससी यानी 10वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी 2027 से शुरू होगी। परीक्षा 15 मार्च 2027 तक चलेगी। हालांकि, यहां दिए गए विषयवार विवरण में 10वीं की पूरी डेटशीट शामिल नहीं है। छात्र एसएससी परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।
यहां देखें टाइम टेबल
ऐसे डाउनलोड करें महाराष्ट्र बोर्ड की डेटशीट
10वीं और 12वीं के छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके परीक्षा का टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं।
1. सबसे पहले महाराष्ट्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.in पर जाएं।
2. होमपेज पर एसएससी या एचएससी परीक्षा टाइम टेबल 2027 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
3. अपनी कक्षा के अनुसार 10वीं या 12वीं का टाइम टेबल चुनें।
4. स्क्रीन पर विषयवार परीक्षा कार्यक्रम खुल जाएगा।
5. डेटशीट को डाउनलोड कर लें और भविष्य के इस्तेमाल के लिए उसका प्रिंटआउट निकालकर रख लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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