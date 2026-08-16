महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें फीस और आवेदन की पूरी डिटेल
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) ने एसएससी और एचएससी परीक्षा 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड के अनुसार, छात्रों को अपना आवेदन संबंधित स्कूल या जूनियर कॉलेज के माध्यम से पूरा करना होगा।
अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) ने एसएससी और एचएससी परीक्षा 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड के अनुसार, छात्रों को अपना आवेदन संबंधित स्कूल या जूनियर कॉलेज के माध्यम से पूरा करना होगा। नियमित छात्रों के लिए आवेदन SARAL सिस्टम के जरिए किया जाएगा। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे तय समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें, ताकि बाद में विलंब शुल्क या अतिरिक्त विलंब शुल्क का भुगतान न करना पड़े।
महाराष्ट्र SSC, HSC रजिस्ट्रेशन 2027 की अहम तारीखें
बता दें कि बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन के लिए तीन अलग-अलग समय अवधि निर्धारित की हैं। छात्रों को निर्धारित अवधि के अनुसार आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
सामान्य शुल्क के साथ: 14 अगस्त से 31 अक्टूबर 2026 तक
विलंब शुल्क के साथ: 1 नवंबर से 15 नवंबर 2026 तक
अतिरिक्त विलंब शुल्क के साथ: 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक
छात्रों के लिए बेहतर होगा कि वे सामान्य शुल्क वाली अवधि में ही अपना आवेदन पूरा कर दें। अंतिम समय तक आवेदन टालने पर उन्हें विलंब शुल्क देना पड़ सकता है।
स्कूल और जूनियर कॉलेज के माध्यम से होगा आवेदन
SSC और HSC परीक्षा 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सीधे छात्रों द्वारा अलग से पूरी नहीं की जाएगी। उन्हें अपने संबंधित स्कूल या जूनियर कॉलेज के माध्यम से आवेदन करना होगा। नियमित छात्रों के आवेदन के लिए SARAL सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा।
वहीं, HSC यानी कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के आवेदन उनके संबंधित हायर सेकेंडरी स्कूल या जूनियर कॉलेज के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। जूनियर कॉलेजों को भी अपनी कॉलेज प्रोफाइल अपडेट करनी होगी और संबंधित डिविजनल बोर्ड को जरूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
आवेदन के बाद जारी होगी प्री-लिस्ट
फॉर्म जमा होने के बाद संबंधित कॉलेज अपने लॉगिन के जरिए प्री-लिस्ट उपलब्ध कराएंगे। इस प्री-लिस्ट में छात्रों और उनके आवेदन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी होगी। इसलिए छात्रों को इसे ध्यान से जांचना जरूरी है।
किसी छात्र के नाम, विषय, व्यक्तिगत जानकारी या अन्य विवरण में गलती दिखाई देती है, तो उसे समय रहते संबंधित स्कूल या जूनियर कॉलेज के अधिकारियों के संज्ञान में लाना चाहिए। इससे परीक्षा के दौरान किसी तरह की परेशानी से बचा जा सकता है।
प्री-लिस्ट पर छात्रों और प्रिंसिपल के सिग्नेचर जरूरी
रजिस्ट्रेशन की वेरिफिकेशन प्रक्रिया के तहत संबंधित छात्रों से प्री-लिस्ट पर हस्ताक्षर लिए जाएंगे। इसके अलावा, हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रमुख या प्रिंसिपल को भी प्री-लिस्ट के हर पेज पर हस्ताक्षर करने होंगे। इसके साथ ही निर्धारित मुहर भी लगानी होगी।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य आवेदन में दर्ज जानकारी की पुष्टि करना और रिकॉर्ड में किसी तरह की गलती की संभावना को कम करना है।
छात्रों के लिए जरूरी सलाह
SSC और HSC परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले छात्रों को रजिस्ट्रेशन की तारीखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सामान्य शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 है। इसके बाद आवेदन करने पर विलंब शुल्क लागू होगा। वहीं, अतिरिक्त विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।
छात्रों को आवेदन के बाद प्री-लिस्ट में दर्ज सभी विवरणों की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए और किसी भी गलती की स्थिति में तुरंत अपने स्कूल या जूनियर कॉलेज से संपर्क करना चाहिए। समय पर और सही तरीके से रजिस्ट्रेशन पूरा करना जरूरी है, ताकि आगे चलकर महाराष्ट्र बोर्ड की SSC और HSC परीक्षा 2027 से जुड़ी प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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