MSBSHSE 2026: महाराष्ट्र बोर्ड जल्द करेगा 10वीं और 12वीं परीक्षा की तारीखों का ऐलान, डेटशीट ऐसे करें डाउनलोड

MSBSHSE 2026: महाराष्ट्र बोर्ड की SSC और HSC 2026 परीक्षा की तारीखें जल्द जारी होंगी। आइए जानते हैं डेटशीट डाउनलोड करने का आसान तरीका, साथ ही जानेंगे पिछले साल का पास प्रतिशत कितना था।

MSBSHSE 2026: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) की 10वीं (SSC) और 12वीं (HSC) की परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों छात्रों के लिए एक बेहद ज़रूरी अपडेट सामने आया है। बोर्ड जल्द ही शैक्षणिक वर्ष 2026 के लिए SSC और HSC परीक्षाओं की डेटशीट (समय सारणी) जारी करने वाला है । जो छात्र उत्सुकता से परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं, वे इस डेटशीट को आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.in पर देख और डाउनलोड कर सकेंगे। पिछले साल, महाराष्ट्र में 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 21 फरवरी से 17 मार्च तक आयोजित की गई थीं, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 11 फरवरी से 11 मार्च, 2025 तक चली थीं। इस बार भी छात्रों को अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही तारीखें मिलने की उम्मीद है।

डेटशीट कैसे करें डाउनलोड? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक बार महाराष्ट्र बोर्ड (MSBSHSE) द्वारा डेटशीट जारी किए जाने के बाद, छात्रों को इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए इन सरल चरणों का पालन करना होगा। यह प्रक्रिया बेहद आसान है और इसकी मदद से आप तुरंत परीक्षा का कार्यक्रम जान सकते हैं:

1. सबसे पहले, छात्रों को महाराष्ट्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.in पर जाना होगा।

2. होमपेज पर, उन्हें 'Maharashtra SSC, HSC exam schedule PDF link' या 'MSBSHSE SSC, HSC datesheet 2026 PDF link' पर क्लिक करना होगा।

3. जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, MSBSHSE 10वीं, 12वीं डेटशीट 2026 PDF स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगी।

4. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे इस PDF को सुरक्षित (Save) कर लें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंट आउट (hard copy) जरूर निकाल लें।

एडमिट कार्ड (Hall Ticket) से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी परीक्षा की तारीखों के साथ साथ, छात्रों को अपने एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट का भी इंतज़ार रहेगा। सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र बोर्ड SSC और HSC परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा शुरू होने से लगभग तीन से चार दिन पहले जारी किए जाएंगे । एडमिट कार्ड भी आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.in पर उपलब्ध होगा।

हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए छात्रों को कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल की जरूरत पड़ेगी - 1. छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.in पर जाना होगा।

2. वहां 'MSBSHSE SSC, HSC admit card 2026 PDF link' पर क्लिक करना होगा।

3. लॉगिन के लिए आवश्यक क्रेडेंशियल्स जैसे कि एप्लिकेशन नंबर (Application Number) और जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करनी होगी।

4. इसके बाद MSBSHSE SSC, HSC एडमिट कार्ड PDF स्क्रीन पर दिखाई देगा।

5. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे इस हॉल टिकट PDF को सेव कर लें और इसकी एक हार्ड कॉपी निकाल लें, क्योंकि यह परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए अनिवार्य होगा।

2025 के परिणाम और पास प्रतिशत पर एक नजर परीक्षा की तैयारियों के बीच, छात्रों को पिछले साल के परिणाम से भी प्रेरणा मिल सकती है। वर्ष 2025 में, महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं (HSC) का परिणाम 5 मई को घोषित किया गया था, जबकि 10वीं (SSC) का परिणाम 13 मई को जारी हुआ था।