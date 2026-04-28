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Maharashtra HSC Result 2026: महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जल्द, यहां से कर सकेंगे मार्कशीट डाउनलोड?

Apr 28, 2026 05:01 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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Maharashtra MSBSHSE HSC result 2026: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE)द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य अंतिम चरण में है और उम्मीद जताई जा रही है कि मई के मध्य या अंतिम सप्ताह तक नतीजे आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

Maharashtra HSC Result 2026: महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जल्द, यहां से कर सकेंगे मार्कशीट डाउनलोड?

Maharashtra Board Result 2026: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) के 12वीं (HSC) के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। लाखों परीक्षार्थी जो अपनी मेहनत का फल जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। बोर्ड द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य अंतिम चरण में है और उम्मीद जताई जा रही है कि मई के मध्य या अंतिम सप्ताह तक नतीजे आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

इस साल महाराष्ट्र बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में राज्य भर के नौ संभागों—पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापुर, अमरावती, नासिक, लातूर और कोंकण से करीब 14 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए हैं।

रिजल्ट की तारीख और समय

हालांकि बोर्ड ने अभी तक सटीक तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों और पिछले रुझानों के अनुसार, परिणाम घोषित करने से एक दिन पहले बोर्ड सोशल मीडिया और आधिकारिक प्रेस नोट के जरिए जानकारी साझा करेगा। आमतौर पर नतीजे दोपहर 1 बजे के आसपास पोर्टल पर लाइव किए जाते हैं।

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कैसे चेक करें अपना रिजल्ट? (आसान तरीका)

परिणाम जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं:

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mahresult.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'HSC Examination March - 2026 Result' के लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना रोल नंबर (Roll Number) और अपनी माता का पहला नाम दर्ज करें।

4. 'View Result' बटन पर क्लिक करें।

5. आपका परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा, जिसे आप भविष्य के लिए डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।

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मार्कशीट डाउनलोड करने के अन्य विकल्प

वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक होने की स्थिति में छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट डिजीलॉकर ऐप या आधिकारिक एसएमएस सेवा के जरिए भी प्राप्त कर सकेंगे। बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए इस बार तकनीकी बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया है ताकि वेबसाइट क्रैश होने जैसी समस्याओं से बचा जा सके।

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आगे की राह: छात्रों के लिए सलाह

रिजल्ट घोषित होने के बाद, जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा, जो छात्र एक या दो विषयों में सफल नहीं हो पाते, उनके लिए बोर्ड 'सप्लीमेंट्री परीक्षा' का आयोजन करेगा ताकि उनका साल बर्बाद न हो।

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी फर्जी वेबसाइट या सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल mahahsscboard.in या mahresult.nic.in जैसी आधिकारिक वेबसाइटों पर ही नजर बनाए रखें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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