Maharashtra HSC Chemistry Paper: महाराष्ट्र HSC केमिस्ट्री पेपर लीक की अफवाहें गलत, बोर्ड ने दी सफाई
Maharashtra Board HSC Chemistry Paper: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) ने साफ तौर पर कहा है कि यह 'पेपर लीक' नहीं है, बल्कि कुछ लोगों द्वारा की गई एक सीमित शरारत है।
Maharashtra Board HSC Chemistry Paper: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) की 12वीं (HSC) कक्षा की केमिस्ट्री परीक्षा को लेकर फैली 'पेपर लीक' की खबरों पर बोर्ड ने आधिकारिक स्थिति स्पष्ट कर दी है। बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि यह 'पेपर लीक' नहीं है, बल्कि कुछ लोगों द्वारा की गई एक सीमित शरारत है। इसलिए, केमिस्ट्री की परीक्षा दोबारा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
क्या था मामला?
यह घटना नागपुर के एक परीक्षा केंद्र की है। परीक्षा के दौरान एक छात्रा को मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया था। जब उस फोन की जांच की गई, तो पता चला कि परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले केमिस्ट्री के प्रश्न पत्र की तस्वीरें एक व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा की गई थीं। इसके तुरंत बाद स्थानीय पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि इनमें से एक व्यक्ति का संबंध एक प्राइवेट कोचिंग क्लास से है, जबकि दूसरा व्यक्ति उस व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य था।
बोर्ड का स्पष्टीकरण: 'यह सिस्टम की विफलता नहीं'
महाराष्ट्र बोर्ड के अध्यक्ष नंदकुमार बेडसे ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि यह घटना किसी बड़े स्तर पर सिस्टम की विफलता नहीं है। उन्होंने बताया कि जिस समय तस्वीरें व्हाट्सएप पर शेयर की गई थीं, उस समय सभी छात्र पहले से ही परीक्षा हॉल में बैठ चुके थे। इसके अलावा, जिन सवालों की तस्वीरें वायरल हुई थीं, वे परीक्षा शुरू होने के बाद की स्थिति की ओर इशारा करती हैं। इसलिए, इससे सामान्य छात्रों को कोई अनुचित लाभ नहीं मिला है।
परीक्षा सुरक्षा में बदलाव
पिछले वर्षों के अनुभवों से सीखते हुए बोर्ड ने इस बार सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। पहले प्रश्नपत्रों के सीलबंद बंडल परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले खोले जाते थे, जिसे अब बदलकर सीधे परीक्षा शुरू होने के समय (सुबह 11 बजे) कर दिया गया है। छात्रों को होने वाली असुविधा को देखते हुए बोर्ड ने परीक्षा के अंत में अतिरिक्त 10 मिनट का समय देने का फैसला किया है।
छात्रों के लिए निर्देश
बोर्ड ने सभी छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। परीक्षाओं को पूरी निष्पक्षता के साथ आयोजित करना बोर्ड की प्राथमिकता है।
अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जांच अभी जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह जानकारी कहां से और किस तरह बाहर आई थी। फिलहाल, महाराष्ट्र HSC की सभी आगामी परीक्षाएं अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और किसी भी भ्रामक जानकारी से बचने की सलाह दी गई है।
