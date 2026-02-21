बोर्ड परीक्षा से पहले वायरल हुआ केमिस्ट्री ‘पेपर’, सामने आई चौंकाने वाली कहानी
महाराष्ट्र बोर्ड की 12वीं की केमिस्ट्री परीक्षा से पहले कथित तौर पर सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र और जवाब साझा होने के आरोप के बाद पुलिस ने कोचिंग कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है।
महाराष्ट्र में बोर्ड परीक्षा के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा व्यवस्था तीनों को चिंता में डाल दिया। दावा है कि कक्षा 12 की केमिस्ट्री का प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर घूमने लगा। मामला सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया और अब पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है।
यह मामला महाराष्ट्र के नागपुर से जुड़ा है, जहां एक परीक्षा केंद्र पर हुई एक छोटी सी शंका ने बड़े शक को जन्म दे दिया। परीक्षा के दौरान एक छात्रा बार बार वॉशरूम जाने लगी, जिससे ड्यूटी पर मौजूद शिक्षकों को संदेह हुआ। जब जांच की गई तो उसके पास से मोबाइल फोन मिला, जिसने पूरे मामले की परतें खोलनी शुरू कर दीं।
मोबाइल जांच में खुला राज
निरीक्षकों ने जब छात्रा का फोन जब्त कर उसकी जांच की, तो पता चला कि केमिस्ट्री का प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही एक ग्रुप में साझा किया जा चुका था। यह शेयरिंग मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp पर बने एक ग्रुप में हुई थी। जांच में यह भी सामने आया कि सिर्फ प्रश्नपत्र ही नहीं, बल्कि उसके संभावित उत्तर भी उसी ग्रुप में भेजे गए थे। इससे यह आशंका और गहरी हो गई कि मामला केवल अफवाह नहीं बल्कि संगठित तरीके से किया गया कदाचार हो सकता है।
छात्रा के बयान से बढ़ी जांच की दिशा
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, छात्रा से पूछताछ के बाद एक अन्य विद्यार्थी की भूमिका भी सामने आई है, जिससे अब सवाल जवाब किए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में संकेत मिला है कि इस पूरे मामले में एक निजी कोचिंग से जुड़े व्यक्ति का हाथ हो सकता है। बताया जा रहा है कि प्रश्नपत्र कथित रूप से पैसे लेकर साझा किया गया। यदि यह आरोप सही साबित होता है, तो यह केवल परीक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में भरोसे पर भी बड़ा आघात माना जाएगा।
कैसे सामने आया पूरा मामला
पूरी घटना बुधवार को परीक्षा के दौरान सामने आई। परीक्षा केंद्र पर तैनात स्टाफ को जब छात्रा की गतिविधियां असामान्य लगीं, तो उन्होंने नियमों के अनुसार जांच की। मोबाइल मिलने के बाद डिजिटल जांच की गई, जिसमें प्रश्नपत्र के स्क्रीनशॉट और बातचीत के संदेश मिले। इन संदेशों से पता चला कि परीक्षा से पहले ही पेपर ग्रुप में डाल दिया गया था और छात्र आपस में उत्तरों पर चर्चा कर रहे थे।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि प्रश्नपत्र सबसे पहले किसने प्राप्त किया, वह बाहर कैसे आया, और इसमें कितने लोग शामिल हैं। डिजिटल सबूतों की जांच, कॉल रिकॉर्ड और चैट हिस्ट्री के आधार पर पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश की जा रही है। यदि कोचिंग संस्थान से जुड़े किसी व्यक्ति की भूमिका साबित होती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की संभावना है।
जांच के बाद ही साफ होगी तस्वीर
फिलहाल अधिकारी इसे “संदिग्ध लीक” मानकर जांच कर रहे हैं। अभी यह तय नहीं हुआ है कि प्रश्नपत्र वास्तव में आधिकारिक स्रोत से बाहर आया या किसी अन्य तरीके से तैयार कर फैलाया गया। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि यह संगठित पेपर लीक था या सीमित स्तर की परीक्षा गड़बड़ी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव