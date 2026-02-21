Hindustan Hindi News
बोर्ड परीक्षा से पहले वायरल हुआ केमिस्ट्री ‘पेपर’, सामने आई चौंकाने वाली कहानी

Feb 21, 2026 04:34 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
महाराष्ट्र बोर्ड की 12वीं की केमिस्ट्री परीक्षा से पहले कथित तौर पर सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र और जवाब साझा होने के आरोप के बाद पुलिस ने कोचिंग कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है।

बोर्ड परीक्षा से पहले वायरल हुआ केमिस्ट्री ‘पेपर’, सामने आई चौंकाने वाली कहानी

महाराष्ट्र में बोर्ड परीक्षा के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा व्यवस्था तीनों को चिंता में डाल दिया। दावा है कि कक्षा 12 की केमिस्ट्री का प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर घूमने लगा। मामला सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया और अब पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है।

यह मामला महाराष्ट्र के नागपुर से जुड़ा है, जहां एक परीक्षा केंद्र पर हुई एक छोटी सी शंका ने बड़े शक को जन्म दे दिया। परीक्षा के दौरान एक छात्रा बार बार वॉशरूम जाने लगी, जिससे ड्यूटी पर मौजूद शिक्षकों को संदेह हुआ। जब जांच की गई तो उसके पास से मोबाइल फोन मिला, जिसने पूरे मामले की परतें खोलनी शुरू कर दीं।

मोबाइल जांच में खुला राज

निरीक्षकों ने जब छात्रा का फोन जब्त कर उसकी जांच की, तो पता चला कि केमिस्ट्री का प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही एक ग्रुप में साझा किया जा चुका था। यह शेयरिंग मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp पर बने एक ग्रुप में हुई थी। जांच में यह भी सामने आया कि सिर्फ प्रश्नपत्र ही नहीं, बल्कि उसके संभावित उत्तर भी उसी ग्रुप में भेजे गए थे। इससे यह आशंका और गहरी हो गई कि मामला केवल अफवाह नहीं बल्कि संगठित तरीके से किया गया कदाचार हो सकता है।

छात्रा के बयान से बढ़ी जांच की दिशा

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, छात्रा से पूछताछ के बाद एक अन्य विद्यार्थी की भूमिका भी सामने आई है, जिससे अब सवाल जवाब किए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में संकेत मिला है कि इस पूरे मामले में एक निजी कोचिंग से जुड़े व्यक्ति का हाथ हो सकता है। बताया जा रहा है कि प्रश्नपत्र कथित रूप से पैसे लेकर साझा किया गया। यदि यह आरोप सही साबित होता है, तो यह केवल परीक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में भरोसे पर भी बड़ा आघात माना जाएगा।

कैसे सामने आया पूरा मामला

पूरी घटना बुधवार को परीक्षा के दौरान सामने आई। परीक्षा केंद्र पर तैनात स्टाफ को जब छात्रा की गतिविधियां असामान्य लगीं, तो उन्होंने नियमों के अनुसार जांच की। मोबाइल मिलने के बाद डिजिटल जांच की गई, जिसमें प्रश्नपत्र के स्क्रीनशॉट और बातचीत के संदेश मिले। इन संदेशों से पता चला कि परीक्षा से पहले ही पेपर ग्रुप में डाल दिया गया था और छात्र आपस में उत्तरों पर चर्चा कर रहे थे।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि प्रश्नपत्र सबसे पहले किसने प्राप्त किया, वह बाहर कैसे आया, और इसमें कितने लोग शामिल हैं। डिजिटल सबूतों की जांच, कॉल रिकॉर्ड और चैट हिस्ट्री के आधार पर पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश की जा रही है। यदि कोचिंग संस्थान से जुड़े किसी व्यक्ति की भूमिका साबित होती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की संभावना है।

जांच के बाद ही साफ होगी तस्वीर

फिलहाल अधिकारी इसे “संदिग्ध लीक” मानकर जांच कर रहे हैं। अभी यह तय नहीं हुआ है कि प्रश्नपत्र वास्तव में आधिकारिक स्रोत से बाहर आया या किसी अन्य तरीके से तैयार कर फैलाया गया। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि यह संगठित पेपर लीक था या सीमित स्तर की परीक्षा गड़बड़ी।

