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Maharashtra HSC 12th Result 2026: महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं का रिजल्ट घोषित, 89.78 प्रतिशत पास

May 02, 2026 11:50 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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महाराष्ट्र बोर्ड के 12वीं कक्षा का परिणाम जारी हो गया है। जो भी छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे वो अपने रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mahahsscboard.in, mahresult.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

Maharashtra HSC 12th Result 2026: महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं का रिजल्ट घोषित, 89.78 प्रतिशत पास

महाराष्ट्र बोर्ड के 12वीं कक्षा का परिणाम जारी हो गया है। जो भी छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे वो अपने रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mahahsscboard.in, mahresult.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। परिणाम चेक करने का लिंक 1 बजे एक्टिव होगा। बता दें कि इस साल 12वीं का कुल पास प्रतिशत 89.78 रहा। वहीं, पिछले वर्षों की मुकाबले इस बार भी परीक्षा में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हुए बाजी मारी है। इस साल 93.15 प्रतिशत लड़किया पास हुई हैं। जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 86.80 रहा है। यानी, लड़कियों का पास परसेंटेज लड़कों से 6.35% ज़्यादा है. आपको बता दें कि इस साल कुल 153 सब्जेक्ट्स में से 26 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट 100% रहा है। इस साल 14 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने 12वीं की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें से कुल 12,86,843 स्टूडेंट्स पास होने में सफल रहे हैं।

कहां देखें रिजल्ट

बताते चलें कि घोषित होने के बाद, छात्र mahahsscboard.in, mahresult.nic.in और DigiLocker सहित आधिकारिक वेबसाइटों से अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे। ऑनलाइन मार्कशीट में विषय-वार अंक शामिल होंगे, और छात्र अस्थायी उपयोग के लिए इसका प्रिंटआउट ले सकते हैं।

डिजिलॉकर पर कैसे देखें महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं का परिणाम

स्टेप 1 - डिजिलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट www.digilocker.gov.in या ऐप पर जाएं।

स्टेप 2 - अगर आपने मोबाइल नंबर या आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो सीधे Login पर जाएं।

स्टेप 3 - फोन नंबर और UIDAI आईडी डालें।

स्टेप 4- परिणाम आने के बाद आपको यहां Maharashtra Board 12th Result 2026 Link नजर आएगा।

स्टेप 5- अब अपना रोल नंबर, कक्षा और अन्य विवरण भरकर SUMBIT करें। आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाएगा।

बता दें कि HSC परीक्षाएं फरवरी-मार्च 2026 में पुणे, मुंबई, नागपुर, नासिक, कोल्हापुर और अन्य सहित कई डिवीजनों में आयोजित की गई थीं। पिछले साल की बात करें, तो पिछले वर्ष का कुल पास प्रतिशत 91.88% दर्ज किया गया था। पिछले साल लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया था; लड़कियों का पास प्रतिशत 94.54% था, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 89.51% रहा था। विज्ञान (Science) स्ट्रीम में पास प्रतिशत सबसे अधिक 97.82% रहा था, जिसके बाद कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम का स्थान था

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

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