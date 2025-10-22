MPESB: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने जारी की 454 पदों पर भर्ती, 29 अक्टूबर से करें अप्लाई
संक्षेप: MPESB Recruitment 2025 : ऑफिशियल नोटिस के तहत, ग्रुप-2 और सब ग्रुप-3 के लगभग 454 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस पद के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होने वाली है।
Madhya Pradesh Staff Selection Commission MPESB Recruitment 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (एमपीईएसबी) की ओर से कई पदों पर वैकेंसी घोषित की गयी है। ऑफिशियल नोटिस के तहत, ग्रुप-2 और सब ग्रुप-3 के लगभग 454 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस पद के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होने वाली है। योग्य कैंडीडेट्स मध्य प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी कुछ जरूरी डिटेल्स-
जरूरी तारीखें
इस पद के इच्छुक कैंडीडेट्स 29 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी आखिरी डेट 12 नवंबर, 2025 तय की गई है। 29 अक्टूबर से 17 नवंबर, 2025 तक के समय में आप आवेदन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं।
आयु सीमा
इस भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 साल और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दी गयी अधिसूचना देखें।
एमपीईएसबी भर्ती 2025 नोटिफिकेशन लिंक
चयन प्रक्रिया
एमपीईएसबी की इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी। यह पेपर 13 दिसंबर, 2025 को दो पाली में आयोजित किया जाएगा। पहली पाली सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आयोजित की जा सकती है।
आवेदन शुल्क
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (एमपीईएसबी) के इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो 500 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं, मध्य प्रदेश के ईडब्ल्यूएस, एससी एवं एसटी, और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये का शुल्क तय किया गया है।
कैसे करें अप्लाई?
- आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं
- होमपेज पर ‘ग्रुप-2 और सब ग्रुप-3 भर्ती’ के लिंक पर क्लिक करें
- स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा
- अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें
- आवेदन शुल्क का भुगतान करें
- सभी आवश्यक डॉक्युमेंट्स अपलोड करें
- फॉर्म सबमिट करें
- भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकाल लें