lucknow university result 2025 ba bcom ma mcom msc even semester results check online lkouniv Lucknow University Result 2025 : BA, B.Com, MA समेत कई कोर्स के नतीजे जारी, lkouniv.ac.in पर ऐसे करें चेक, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़lucknow university result 2025 ba bcom ma mcom msc even semester results check online lkouniv

Lucknow University Result 2025 : BA, B.Com, MA समेत कई कोर्स के नतीजे जारी, lkouniv.ac.in पर ऐसे करें चेक

लखनऊ यूनिवर्सिटी (LU) ने बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, एमएससी सहित कई कोर्स के सम सेमेस्टर रिजल्ट 2025 घोषित कर दिए हैं। छात्र lkouniv.ac.in पर रोल नंबर डालकर नतीजे देख सकते हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 05:09 PM
share Share
Follow Us on
Lucknow University Result 2025 : BA, B.Com, MA समेत कई कोर्स के नतीजे जारी, lkouniv.ac.in पर ऐसे करें चेक

Lucknow University Result 2025 : लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। यूनिवर्सिटी ने विभिन्न स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) कोर्सों के सम सेमेस्टर के नतीजे जारी कर दिए हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी से लेकर एमए, एमकॉम और एमएससी जैसे कोर्सों में शामिल छात्रों के रिज़ल्ट अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अब छात्र घर बैठे अपने नतीजे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

लखनऊ यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025

लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 2024–25 सत्र के सम सेमेस्टर के नतीजे जारी कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर रिज़ल्ट अपलोड किए हैं। छात्रों को केवल अपना रोल नंबर भरकर नतीजे देखने और डाउनलोड करने की सुविधा मिलेगी।

Lucknow University Result 2025 : ऐसे करें रिजल्ट चेक

यदि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और अपने सम सेमेस्टर के नतीजे देखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन करें

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाएं।

2. होमपेज पर मेन्यू बार में दिए गए Examination सेक्शन पर क्लिक करें।

3. यहां से Results के विकल्प को चुनें।

4. Even Semester Result 2024-25 पर क्लिक करें।

5. अपना रोल नंबर और आवश्यक जानकारी भरें।

6. ‘Submit’ पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा।

7. भविष्य के लिए रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड कर लें।

गौरतलब है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी और यह यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) से मान्यता प्राप्त है। यहां कला, वाणिज्य, शिक्षा, विधि, विज्ञान, इंजीनियरिंग, फाइन आर्ट्स, योग एवं आयुर्वेद, यूनानी सहित कई संकाय मौजूद हैं, जहां विभिन्न स्तरों पर पढ़ाई कराई जाती है।

Lucknow University
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।