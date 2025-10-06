Lucknow University Result 2025 : BA, B.Com, MA समेत कई कोर्स के नतीजे जारी, lkouniv.ac.in पर ऐसे करें चेक

लखनऊ यूनिवर्सिटी (LU) ने बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, एमएससी सहित कई कोर्स के सम सेमेस्टर रिजल्ट 2025 घोषित कर दिए हैं। छात्र lkouniv.ac.in पर रोल नंबर डालकर नतीजे देख सकते हैं।

Lucknow University Result 2025 : लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। यूनिवर्सिटी ने विभिन्न स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) कोर्सों के सम सेमेस्टर के नतीजे जारी कर दिए हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी से लेकर एमए, एमकॉम और एमएससी जैसे कोर्सों में शामिल छात्रों के रिज़ल्ट अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अब छात्र घर बैठे अपने नतीजे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

लखनऊ यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 2024–25 सत्र के सम सेमेस्टर के नतीजे जारी कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर रिज़ल्ट अपलोड किए हैं। छात्रों को केवल अपना रोल नंबर भरकर नतीजे देखने और डाउनलोड करने की सुविधा मिलेगी।

Lucknow University Result 2025 : ऐसे करें रिजल्ट चेक यदि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और अपने सम सेमेस्टर के नतीजे देखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन करें

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाएं।

2. होमपेज पर मेन्यू बार में दिए गए Examination सेक्शन पर क्लिक करें।

4. Even Semester Result 2024-25 पर क्लिक करें।

5. अपना रोल नंबर और आवश्यक जानकारी भरें।

6. ‘Submit’ पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा।

7. भविष्य के लिए रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड कर लें।