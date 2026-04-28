लखनऊ विश्वविद्यालय में पीजी एडमिशन शुरू, किस विषय में कितनी हैं सीटें? जानिए पूरा गणित
लखनऊ विश्वविद्यालय में पीजी कोर्सेज के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं।
अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय (एलयू) में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने का ख्वाब देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद जरूरी और काम की खबर है। इन दिनों यूनिवर्सिटी कैंपस में काफी रौनक और हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) कोर्सेज में दाखिले की रेस शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ यहां के होनहार छात्रों को बेहतरीन कंपनियों में नौकरियां भी मिल रही हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में इस वक्त दाखिले से लेकर क्या-क्या बड़े अपडेट्स सामने आए हैं।
पीजी कोर्सेज में दाखिले की विंडो खुली
लखनऊ विश्वविद्यालय ने नए शैक्षिक सत्र में प्रवेश प्रक्रिया का बकायदा आगाज कर दिया है। इसके तहत परास्नातक (पीजी) और परास्नातक व्यावसायिक (प्रोफेशनल) पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन मांगे गए हैं। प्रवेश समन्वयक की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, जो भी उम्मीदवार यहां दाखिला लेना चाहते हैं, वे सीधे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दें कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 जून मुकर्रर की गई है।
लेकिन यहां एक बात का खास ख्याल रखना लाजमी है। आप सीधे तौर पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आवेदन करने से पहले हर एक छात्र को अपना 'एलयूआरएन' (LURN - Lucknow University Registration Number) पंजीकरण कराना होगा। जब आपका यह रजिस्ट्रेशन सफलता के साथ पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही आप 'समर्थ पोर्टल' के लिंक पर क्लिक करके आगे की आवेदन प्रक्रिया को अंजाम दे सकेंगे। यह कदम प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी और आसान बनाने के लिए उठाया गया है।
किस विषय में कितनी हैं सीटें? जानिए पूरा गणित
यूनिवर्सिटी के प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर अनित्य गौरव ने बताया है कि अलग-अलग फैकल्टी में बड़ी तादाद में सीटें मौजूद हैं। अगर कला संकाय (आर्ट्स फैकल्टी) पर नजर डालें, तो यहां एमए अंग्रेजी में सबसे ज्यादा 250 सीटें हैं। इसके अलावा एमए एआईएच एंड आर्कियोलॉजी में 225, अर्थशास्त्र में 225, समाजशास्त्र में 225, हिंदी में 200, राजनीति विज्ञान में 150 और उर्दू में भी 150 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं।
इसके साथ ही एमआईएच में 113, लोक प्रशासन में 100, मनोविज्ञान में 88, भूगोल में 75, संस्कृत में 75 और पत्रकारिता एवं जनसंचार में 63 मौके मौजूद हैं। आचार्य के लिए 25, बीलिब 50, मानवशास्त्र 38, अरब कल्चर 38, अरेबिक 38, रक्षा अध्ययन 31, दर्शनशास्त्र 50, महिला अध्ययन 38, एमलिब 32, और समाज कार्य (सोशल वर्क) में 130 सीटें तय की गई हैं।
कॉमर्स और लॉ स्ट्रीम के छात्रों के लिए भी अच्छी खबर है। एमकॉम कॉमर्स में 300, एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स में 225, एलएलबी में 352 और एलएलएम में 66 सीटों पर दाखिले होंगे। अगर साइंस स्ट्रीम की बात करें, तो यहां भी ढेरों विकल्प हैं। एमएससी केमिस्ट्री में 138, बॉटनी में 126, बायोटेक में 75, बायोकेमिस्ट्री में 75 और कंप्यूटर साइंस में 50 सीटों पर आवेदन हो रहे हैं। आज के बदलते दौर को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने एआई एंड एमएल, डाटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स और साइबर जैसे आधुनिक कोर्सेज में भी 50-50 सीटों पर आवेदन मांगे हैं। इसके अलावा अस्पताल प्रशासन (74), पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी मेडिसिन (62) और न्यूट्रिशिनल साइंसेज (75) जैसे अहम विषयों में भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव