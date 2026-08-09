लखनऊ विश्वविद्यालय में PG सीट अलॉटमेंट जारी, KKC ने घोषित की LLB की पहली कटऑफ मेरिट
लखनऊ विश्वविद्यालय (LU) ने PG के 20 कोर्सेज की सीट आवंटन लिस्ट जारी कर दी है। उधर KKC ने LLB की पहली मेरिट सूची जारी कर 10 से 12 अगस्त तक काउंसलिंग का समय तय किया है।
Lucknow University PG Admission 2026: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उच्च शिक्षा संस्थानों में नए शैक्षणिक सत्र के दाखिलों की प्रक्रिया अब अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दौर में पहुंच गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय (LU) और श्री जय नारायण मिश्र पीजी कॉलेज (KKC) ने परास्नातक (PG) और लॉ (Law) कोर्सेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण अपडेट साझा किए हैं।
एक तरफ लखनऊ विश्वविद्यालय ने पीजी सत्र 2026-27 की ऑनलाइन काउंसलिंग के तहत 20 विभिन्न कोर्सेज के सीट आवंटन का परिणाम घोषित कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ केकेसी कॉलेज ने भी अपने एलएलबी (LLB) कोर्स की पहली कटऑफ मेरिट लिस्ट जारी कर दी है।
केकेसी एलएलबी मेरिट और काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल
केकेसी में एलएलबी कोर्स में दाखिला लेने के इच्छुक अभ्यर्थी कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट jnpg.ac.in पर जाकर पहली मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। प्रवेश समिति के समन्वयक प्रो. आरके पाण्डेय ने जानकारी दी कि जिन छात्रों का नाम पहली मेरिट लिस्ट में आया है, उनके लिए काउंसलिंग और डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 10 से 12 अगस्त तक रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को ध्यान रखना होगा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर काउंसलिंग में शामिल न होने या फीस जमा न करने पर उनका दाखिले का दावा अपने आप समाप्त हो जाएगा।
श्रेणीवार कटऑफ विवरण:
अनारक्षित (General): पुरुषों के लिए 72.90% और महिलाओं के लिए 69.50%
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): पुरुषों के लिए 66.74% और महिलाओं के लिए 63.36%
अनुसूचित जाति (SC): पुरुषों के लिए 61.14% और महिलाओं के लिए 58.25%
ईडब्ल्यूएस (EWS): पुरुषों के लिए 65.11% और महिलाओं के लिए 64.62%
अनुसूचित जनजाति (ST): महिलाओं के लिए 53.67% (पुरुष अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी नहीं की गई है)।
दिव्यांग (PH): सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए 53.94% और ओबीसी पुरुषों के लिए 44.00%
रक्षा कर्मी पाल्य (DEF): सामान्य पुरुष 63.31%, सामान्य महिला 65.22% और ओबीसी पुरुष 50.69%
लखनऊ विश्वविद्यालय (LU) पीजी सीट अलॉटमेंट अपडेट
लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने 20 पोस्ट-ग्रेजुएशन (PG) कोर्सेज की सीट आवंटन लिस्ट जारी कर दी है:
प्रथम सीट आवंटन लिस्ट (11 कोर्स): एमए अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, एमएससी जूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस और माइक्रोबायोलॉजी शामिल हैं।
द्वितीय सीट आवंटन लिस्ट (6 कोर्स): एमएससी स्टैटिस्टिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमलिब.एससी, एमए एजुकेशन और संबंधित कोर्सेज।
तृतीय सीट आवंटन लिस्ट (3 कोर्स): बीलिब.एससी, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी।
जिन विद्यार्थियों को लखनऊ विश्वविद्यालय की काउंसलिंग में सीटें आवंटित हुई हैं, उन्हें अपनी सीट कन्फर्मेशन फीस 9 अगस्त की रात 12 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। इसके अलावा, एलयू प्रशासन ने चार अन्य पीजी कोर्सेज की प्रोविजनल कम्प्लीट मेरिट लिस्ट भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। दाखिले से जुड़ी किसी भी अन्य अपडेट के लिए छात्र केवल आधिकारिक वेबसाइटों पर ही भरोसा करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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