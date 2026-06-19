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लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू होगा BBA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स, ऐसा करने वाला बना यूपी का पहला राज्य विश्वविद्यालय

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय को बड़ी अकादमिक उपलब्धि मिली है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की स्टैंडिंग कमेटी ने विवि में पांच वर्षीय बीबीए एलएलबी इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू होगा BBA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स, ऐसा करने वाला बना यूपी का पहला राज्य विश्वविद्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय को बड़ी अकादमिक उपलब्धि मिली है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की स्टैंडिंग कमेटी ने विवि में पांच वर्षीय बीबीए एलएलबी इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होगा। बीसीआई ने प्रति सेक्शन 60 छात्रों के आधार पर तीन सेक्शन में कुल 180 सीटों को मंजूरी दी है।

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उपलब्धि

इस उपलब्धि के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला राज्य विश्वविद्यालय बन गया है, जहां परिसर से सीधे बीबीए एलएलबी इंटीग्रेटेड डिग्री की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे छात्रों को प्रबंधन और विधि शिक्षा के समन्वित अध्ययन का अवसर मिलेगा।

कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने कहा कि बीसीआई की मंजूरी विश्वविद्यालय की अकादमिक उत्कृष्टता और कानूनी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को वैश्विक स्तर पर सक्षम कानूनी विशेषज्ञ और जिम्मेदार नागरिक बनाना है।

रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे

पाठ्यक्रम में प्रबंधन विज्ञान, वित्तीय लेखांकन, विपणन, संवैधानिक कानून, व्यापार कानून और अंतरराष्ट्रीय विधिक प्रणालियों का अध्ययन कराया जाएगा। मूट कोर्ट, लीगल ड्राफ्टिंग, केस स्टडी और इंटर्नशिप के माध्यम से छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। बीबीए एलएलबी की डिग्री के बाद छात्रों के लिए कॉरपोरेट लॉ फर्म, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बैंकिंग संस्थानों, एनबीएफसी, बीमा क्षेत्र और लीगल कंप्लायंस जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर खुलेंगे।

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एनईपी लागू करने वाला पहला संस्थान है LU

इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020- (एनईपी) को लागू को करने वाला लखनऊ विश्वविद्यालय पहला संस्थान है। विश्वविद्यालय ने एनईपी के प्रगति और प्रदर्शन का अध्ययन वार्षिक करेगा। इसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय एनपईपी प्रगति और प्रदर्शन समिति बनाए जाने की घोषणा कर दी है। शनिवार को लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर और रायबरेली के सम्बद्ध डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों की बैठक लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय के साथ हुई।

विवि परिसर में हुई बैठक में कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने कहा कि एनईपी के बाद स्नातक पाठ्यक्रम चार वर्ष का है। लेकिन एनईपी की समीक्षा हम चार वर्ष पर नहीं करेंगे बल्कि इसकी प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाएगी।

प्रो. आलोक कुमार राय ने बताया कि इसके लिए बनायी जाने वाली एनईपी 2020 प्रगति और प्रदर्शन समिति में पांचों जिलों से एक-एक प्राचार्य, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, सभी फैकल्टी के डीन एवं डीन एकेडमिक्स को शामिल किया गया। कुलपति ने कहा कि ये समिति एनईपी के प्रत्येक बिन्दु की समीक्षा करने के साथ ही इसे और ज्यादा बेहतर बनाने की दिशा में अपने सुझाव देगी। पांचों जिलों के डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य जो अपने नाम लखनऊ विश्वविद्यालय कुलसचिव को भेज सकते हैं। जिनमें से प्रत्येक जिले से एक एक प्राचार्य का समिति में शामिल किया जाएगा।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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