लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू होगा BBA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स, ऐसा करने वाला बना यूपी का पहला राज्य विश्वविद्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय को बड़ी अकादमिक उपलब्धि मिली है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की स्टैंडिंग कमेटी ने विवि में पांच वर्षीय बीबीए एलएलबी इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय को बड़ी अकादमिक उपलब्धि मिली है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की स्टैंडिंग कमेटी ने विवि में पांच वर्षीय बीबीए एलएलबी इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होगा। बीसीआई ने प्रति सेक्शन 60 छात्रों के आधार पर तीन सेक्शन में कुल 180 सीटों को मंजूरी दी है।

उपलब्धि इस उपलब्धि के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला राज्य विश्वविद्यालय बन गया है, जहां परिसर से सीधे बीबीए एलएलबी इंटीग्रेटेड डिग्री की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे छात्रों को प्रबंधन और विधि शिक्षा के समन्वित अध्ययन का अवसर मिलेगा।

कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने कहा कि बीसीआई की मंजूरी विश्वविद्यालय की अकादमिक उत्कृष्टता और कानूनी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को वैश्विक स्तर पर सक्षम कानूनी विशेषज्ञ और जिम्मेदार नागरिक बनाना है।

रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे पाठ्यक्रम में प्रबंधन विज्ञान, वित्तीय लेखांकन, विपणन, संवैधानिक कानून, व्यापार कानून और अंतरराष्ट्रीय विधिक प्रणालियों का अध्ययन कराया जाएगा। मूट कोर्ट, लीगल ड्राफ्टिंग, केस स्टडी और इंटर्नशिप के माध्यम से छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। बीबीए एलएलबी की डिग्री के बाद छात्रों के लिए कॉरपोरेट लॉ फर्म, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बैंकिंग संस्थानों, एनबीएफसी, बीमा क्षेत्र और लीगल कंप्लायंस जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर खुलेंगे।

एनईपी लागू करने वाला पहला संस्थान है LU इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020- (एनईपी) को लागू को करने वाला लखनऊ विश्वविद्यालय पहला संस्थान है। विश्वविद्यालय ने एनईपी के प्रगति और प्रदर्शन का अध्ययन वार्षिक करेगा। इसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय एनपईपी प्रगति और प्रदर्शन समिति बनाए जाने की घोषणा कर दी है। शनिवार को लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर और रायबरेली के सम्बद्ध डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों की बैठक लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय के साथ हुई।

विवि परिसर में हुई बैठक में कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने कहा कि एनईपी के बाद स्नातक पाठ्यक्रम चार वर्ष का है। लेकिन एनईपी की समीक्षा हम चार वर्ष पर नहीं करेंगे बल्कि इसकी प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाएगी।