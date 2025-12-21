Lucknow University: लखनऊ विश्वविद्यालय में 1st सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 23 दिसंबर तक है मौका

Lucknow University: लखनऊ विश्वविद्यालय में 1st सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 23 दिसंबर तक है मौका
Lucknow University examination form: लखनऊ विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2025-26 विषम सेमेस्टर परीक्षा के तहत स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। नियमित विद्यार्थी यह फॉर्म समर्थ पोर्टल के माध्यम से अब 23 दिसंबर तक भर सकेंगे। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी ने बताया कि विश्वविद्यालय में प्रवेशित छात्र या छात्रा प्राप्त एनरोलमेन्ट के आधार पर अपना लॉगिन बनाकर परीक्षा फार्म भरने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। ऑनलाइन भरे गए परीक्षाफार्म का प्रिन्ट संबंधित संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष या निदेशक कार्यालय में जमा करेंगे। परिसर के छात्रों को परीक्षा शुल्क नहीं जमा करना होगा।
उन्होंने बताया कि कॉलेजों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों का एनरोलमेन्ट नंबर कॉलेज के समर्थ लॉगिन पर उपलब्ध है। कॉलेज के छात्र परीक्षाफार्म भरने से पूर्व अपने कॉलेज से सम्पर्क कर एनरोलमेन्ट नंबर प्राप्त करने के बाद ही परीक्षाफार्म भरने की प्रकिया शुरू करें। इसके अलावा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित समस्त नियमित छात्रों को लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षाफार्म भरना होगा।
कोर्स सावधानी से चुनें
परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक, परीक्षार्थी पूर्ण सावधानीपूर्वक अपने कोर्स का चयन करें। प्रश्नपत्रों का चयन करते हुए परीक्षाफार्म पूर्ण करेंगे। उन्होंने बताया कि किसी तरह की त्रुटि या समस्या के लिए व्हाट्सएप नंबर 7991200609, 7991200506 पर शिकायत कर सकते हैं।