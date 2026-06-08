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लखनऊ विश्वविद्यालय बीफार्मा एडमिशन में बड़ा बदलाव, CUET-UG से मिलेगी एंट्री

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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लखनऊ विश्वविद्यालय में बीफार्मा प्रवेश के नियम बदले! अब एकेटीयू काउंसलिंग की जगह सीयूईटी-यूजी मेरिट से 60 सीटों पर सीधे एडमिशन होंगे। 12वीं में पीसीबी/पीसीएम के साथ अंग्रेजी होना जरूरी है।

लखनऊ विश्वविद्यालय बीफार्मा एडमिशन में बड़ा बदलाव, CUET-UG से मिलेगी एंट्री

Lucknow University B.Pharma Admission 2026: लखनऊ विश्वविद्यालय (LU) से बीफार्मा (B.Pharma) करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए एक बेहद जरूरी और बड़ी खबर है। विश्वविद्यालय के 'इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज' ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से अपनी एडमिशन प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस बार एडमिशन के नियम पूरी तरह बदल गए हैं, इसलिए छात्रों को नए नियमों को ठीक से समझ लेना चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी न हो।

अब एकेटीयू नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय खुद करेगा दाखिले

अब तक लखनऊ विश्वविद्यालय के बीफार्मा कोर्स में एडमिशन के लिए छात्रों को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (AKTU) द्वारा आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन इस साल से यह पुरानी व्यवस्था पूरी तरह खत्म कर दी गई है। नए फैसले के मुताबिक, शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लखनऊ विश्वविद्यालय अब खुद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली 'कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट' यानी सीयूईटी-यूजी (CUET-UG) के स्कोर के आधार पर सीधे प्रवेश देगा।

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सीयूईटी-यूजी परीक्षा में बैठना हुआ अनिवार्य

विश्वविद्यालय प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो भी अभ्यर्थी लखनऊ विश्वविद्यालय से बीफार्मा करना चाहते हैं, उनके लिए सीयूईटी-यूजी 2026 की परीक्षा में शामिल होना अब अनिवार्य होगा। इसके बिना किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं मिल सकेगा।

एडमिशन की पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह काम करेगी—जब सीयूईटी-यूजी का फाइनल रिजल्ट घोषित हो जाएगा, उसके बाद इच्छुक छात्रों को लखनऊ विश्वविद्यालय के आधिकारिक प्रवेश पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विश्वविद्यालय सीयूईटी-यूजी में छात्रों को मिले अंकों (स्कोर) की जांच करेगा और उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। इसी मेरिट लिस्ट के अनुसार पूरी काउंसलिंग और दाखिले की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी।

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सीटें और जरूरी योग्यताएं

लखनऊ विश्वविद्यालय में बीफार्मा कोर्स के लिए कुल 60 सीटें निर्धारित हैं। इन सीटों पर एडमिशन लेने के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12वीं (इंटरमीडिएट) की परीक्षा पास की होनी चाहिए। 12वीं में छात्र के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी (PCB) या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स (PCM) या फिर पीसीएमबी (PCMB) विषय होने चाहिए। इसके साथ ही 12वीं कक्षा में ‘अंग्रेजी’ को एक मुख्य विषय के रूप में पढ़ा होना बेहद अनिवार्य है।

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विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी इच्छुक छात्र-छात्राओं से अपील की है कि वे सीयूईटी का रिजल्ट आने के बाद तय समय सीमा के भीतर लखनऊ विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपना ऑनलाइन फॉर्म जरूर भर दें। साथ ही, एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी नई और सटीक जानकारी के लिए छात्र लगातार लखनऊ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते रहें।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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