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विदेशी छात्रों को खूब भाता है लखनऊ विश्वविद्यालय, 77 देशों से 3421 छात्रों ने किए आवेदन; 64% की वृद्धि

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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एलयू को लगभग 77 देशों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से बांग्लादेश, नेपाल, नाइजीरिया, सूडान और तंजानिया से सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह आंकड़ा दक्षिण एशिया, अफ्रीका और अन्य महाद्वीपों के साथ एलयू के मजबूत होते अकादमिक संबंधों को दर्शाता है।

विदेशी छात्रों को खूब भाता है लखनऊ विश्वविद्यालय, 77 देशों से 3421 छात्रों ने किए आवेदन; 64% की वृद्धि

लखनऊ विश्वविद्यालय को प्रवेश प्रक्रिया के तहत विदेशी छात्रों के आवेदन में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इस सत्र में एलयू से पढ़ाई करने के लिए 77 देशों के 3421 विदेशी छात्रों ने आवेदन किया है, जो बीते वर्षों में सबसे अधिक है। प्रवक्ता प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव ने बताया कि सत्र 2025-26 में 2083 अंतरराष्ट्रीय आवेदन प्राप्त हुए थे जिसके मुकाबले इस वर्ष 1,338 अतिरिक्त आवेदनों के साथ 64 प्रतिशत की भारी वृद्धि देखी गई है। यह उल्लेखनीय प्रगति किफायती, सुरक्षित और विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को पुरजोर तरीके से रेखांकित करती है।

भाषा और संवाद की समस्या के लिए प्लान

प्रवक्ता का कहना है कि एलयू विदेशी छात्रों के बौद्धिक, सामाजिक और व्यावसायिक विकास पर व्यक्तिगत ध्यान देता है। उन्हें बहुसांस्कृतिक कार्य परिवेश में समायोजन, सामाजिक-सांस्कृतिक अनुकूलन और करियर लक्ष्यों पर परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करता है। भाषा और संवाद से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी नियमित कार्यशालाओं के जरिए करता है।

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इन देशों से आए आवेदन

एलयू को लगभग 77 देशों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से बांग्लादेश, नेपाल, नाइजीरिया, सूडान और तंजानिया से सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह आंकड़ा दक्षिण एशिया, अफ्रीका और अन्य महाद्वीपों के साथ एलयू के मजबूत होते अकादमिक संबंधों को दर्शाता है। इसके अलावा जर्मनी से एक और पोलैंड से भी दो आवेदन प्राप्त हुए हैं।

किस पाठ्यक्रम में कितने आवेदन

-स्नातक पाठ्यक्रम: विभिन्न स्नातक कार्यक्रमों के लिए सबसे अधिक 2552 आवेदन प्राप्त हुए।

-परास्नातक पाठ्यक्रम: उच्च शिक्षा के लिए 595 आवेदन आए हैं।

- पीएचडी कार्यक्रम: शोध और अनुसंधान के प्रति बढ़ते आकर्षण के चलते विभिन्न विषयों में 274 आवेदन प्राप्त हुए।

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डिजिटल कौशल और रोजगारपरक अवसर मिलेंगे

उद्योगोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से लखनऊ विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट) के बीच मंगलवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नाइलिट भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था है। एमओयू पर नाइलिट लखनऊ के निदेशक डॉ. डीके मिश्रा और कुलसचिव डॉ. भावना मिश्रा ने कुलपति प्रो. जेपी सैनी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

क्या बोले कुलपति

एलयू के कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय आवेदनों में अभूतपूर्व उछाल एलयू की अकादमिक उत्कृष्टता, विविध रोजगारपरक पाठ्यक्रमों और छात्र-अनुकूल वातावरण का जीवंत प्रमाण है। एनईपी के अनुरूप तैयार बहुविषयक पाठ्यक्रमों, वैश्विक अनुसंधान अवसरों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर हमें सराहा जा रहा है।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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