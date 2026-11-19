पापा के जूते पहन देखा पायलट बनने का सपना, लाई NDA में 11वीं रैंक, लखनऊ की बेटी का अब राफेल उड़ाने के ख्वाब
लखनऊ की बेटी सुमिरा तिवारी ने यूपीएससी NDA परीक्षा में महिला मेरिट लिस्ट में 11वीं रैंक हासिल की है। उनका चयन भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच के लिए हुआ है।
लखनऊ की सुमिरा तिवारी बचपन में कभी अपने एयरफोर्स विंग कमांडर पापा के बड़े-बड़े भारी भरकम फ्लाइंग बूट्स पहन लिया करती तो कभी उनकी नीली वर्दी और कैप पहनकर आसमान में लड़ाकू विमान उड़ाने का सपना देखा करती। साल बीतते गए लेकिन बच्ची के ख्वाब जिंदा रहे। जज्बा और जुनून बढ़ता गया। अब 18 साल की सुमिरा यूपीएससी एनडीए की महिला मेरिट लिस्ट में 11वीं रैंक हासिल कर अपना सपना पूरा करने जा रही हैं। एयरफोर्स स्टेशनों पर पली-बढ़ीं सुमिरा का चयन भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच के लिए हुआ है। खास बात यह है कि सफल 66 महिला अभ्यर्थियों में सुमिरा 11वें स्थान पर हैं और वायुसेना की फ्लइंग ब्रांच के लिए चयनित केवल दो लड़कियों में शामिल हैं। बचपन में पिता को हेलीकॉप्टर उड़ाते देखकर आसमान में उड़ने का सपना देखने वाली सुमिरा अब फाइटर पायट बनकर देश का ताकतवर राफेल लड़ाकू विमान उड़ाना चाहती हैं।
बचपन में पिता से उनके मिशनों की कहानियां सुन करती थीं
लखनऊ के विकास नगर की रहने वाली सुमिरा के पिता विंग कमांडर संतोष तिवारी भारतीय वायुसेना के रिटायर अफसर हैं। उनकी छोटी बहन सुमेधा 15 साल की हैं और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, गोमती नगर-1 में पढ़ती हैं। सुमिरा ने भी इसी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। पिता की वायुसेना में पोस्टिंग के कारण सुमिरा का बचपन अलग-अलग एयरफोर्स स्टेशनों पर बीता। आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टरों को देखना और पिता से उनके मिशनों की कहानियां सुनना उन्हें बेहद पसंद था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सुमिरा को पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर भारतीय वायुसेना में जाने का ख्याल पहली बार तब आया, जब उनके पिता ने उन्हें हेलीकॉप्टर के अंदर का नजारा दिखाया। पिता का नाइट विजन हेलमेट पहनना उनके लिए यादगार अनुभव था। वह बताती हैं, ‘मैं उसे देखकर हैरान रह गई थी। शायद उसी समय मेरे मन में पायलट बनने का सपना पैदा हुआ।’
पिता की एक कहानी ने किया प्रभावित
विंग कमांडर रहते संतोष तिवारी ने एक बार पूर्वोत्तर के बाढ़ प्रभावित इलाके से सेरेब्रल मलेरिया से पीड़ित एक गंभीर रूप से बीमार सैनिक को एयरलिफ्ट करने के लिए खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली थी। सालों बाद उसी सैनिक ने एक भरी हुई ट्रेन में उन्हें पहचान लिया और अपनी जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। पिता के इस अनुभव ने सुमिरा को समझाया कि पायलट होना सिर्फ आसमान में उड़ान भरना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर लोगों की जिंदगी बचाना और देश की सेवा करना भी है।
सुमिरा के पिता विंग कमांडर संतोष तिवारी ने 1998 में भारतीय वायुसेना में कमीशन मिला किया था। वर्ष 2022 में 24 साल की सेवा के बाद वह रिटायर हुए। अपने सैन्य करियर के दौरान उन्होंने लेह, सियाचिन और पूर्वोत्तर के चुनौतीपूर्ण इलाकों में हेलीकॉप्टर उड़ाए। रिटायरमेंट के बाद भी, उन्होंने एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर चार्टर कंपनी में कमर्शियल पायलट के तौर पर उड़ान भरना जारी रखा।
एक साल लगन से सेल्फ स्टडी कर मारी बाजी
एनडीए के लिए करीब एक साल तक तैयारी की। खास बात यह रही कि उन्होंने अपनी ISC बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के साथ NDA की तैयारी भी की। उन्होंने सेल्फ स्टडी पर भरोसा किया। इसके अलावा लखनऊ में दो सप्ताह का SSB ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी किया। सुमिरा के मुताबिक परीक्षा टफ थी पर सबसे मुश्किल काम हर चरण के बाद परिणाम का इंतजार करना था।
बेटी की सफलता से पिता को याद आए अपने NDA के दिन
सुमिरा की सफलता उनके पिता के लिए भी बेहद भावुक पल है। विंग कमांडर संतोष तिवारी ने कहा कि बेटी का उसी रास्ते से भारतीय वायुसेना में जाना उन्हें अपने पुराने दिनों की याद दिला रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1994 की NDA से जुड़ी यादें फिर ताजा हो रही हैं। जब वह अपनी बेटी को प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस एकेडमी में शामिल होते हुए देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका अपना एक पुराना सफर फिर से शुरू हो रहा हो।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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