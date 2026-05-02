दिनभर कैब चलाई, बेटियों को पढ़ाया; अब एक IAS और दूसरी बनी CBI अफसर
लखनऊ के कैब ड्राइवर उपेंद्र गुप्ता की बेटियों ने बिना किसी महंगी कोचिंग के सिर्फ सेल्फ स्टडी से सीबीआई और आईएएस अफसर बनकर कामयाबी हासिल की। अब उनकी भावुक कहानी वायरल हो रही है।
सोशल मीडिया के इस दौर में हर रोज अनगिनत वीडियो वायरल होते हैं। कुछ हंसाते हैं, तो कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पर सामने आए उपेंद्र गुप्ता के इस वीडियो ने हर किसी के दिल के तार छेड़ दिए हैं। वीडियो में ड्राइविंग सीट पर बैठे उपेंद्र, गर्व से भरे हुए कहते हैं, "अब हम CBI ऑफिसर के पापा बन गए हैं।" ये महज कुछ शब्द नहीं हैं बल्कि ये वो मेडल हैं जो एक पिता ने अपनी जिंदगी भर की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद हासिल किए हैं। उनकी आंखों में तैरती नमी और आवाज में वो ठहराव साफ बता रहा है कि कामयाबी तक पहुंचने का ये सफर कितना मुश्किल और कांटों भरा रहा होगा।
बिना लाखों की कोचिंग के हासिल किया मुकाम
आज के दौर में जब यह मान लिया गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के लिए बड़े शहरों का रुख करना और लाखों रुपये की फीस वाली कोचिंग लेना निहायत ही जरूरी है, वहां उपेंद्र की बेटियों ने इस बड़े मिथक को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। उन्होंने भारत की सबसे मुश्किल और प्रतिष्ठित सेवाओं CBI और IAS में अपनी जगह पक्की की है, वो भी बिना किसी बाहरी कोचिंग के। रिपोर्ट्स की मानें तो घर की चारदीवारी में रहकर, सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी, सीमित किताबों और दिन-रात की अटूट लगन के दम पर उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है, जिसका सपना देश के लाखों युवा खुली आंखों से देखते हैं। पिता बताते हैं कि उनकी बेटियां बाहरी दुनिया से कटकर बस घंटों-घंटों अपनी किताबों में डूबी रहती थीं।
एक बेटी बनी IAS, दूसरी का हुआ CBI में चयन
उपेंद्र गुप्ता की एक बेटी पहले ही IAS अफसर बन चुकी है। अब दूसरी बेटी का चयन CBI में होने के बाद परिवार की खुशी दोगुनी हो गई है। वायरल वीडियो में जब वह यह बात बताते हैं तो उनकी आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है।
वीडियो में वह गर्व के साथ कहते हैं, “CBI अफसर के पापा बन गए… बताइए हम कितना खुश हैं। मां-बाप के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी।” उनकी आवाज में संघर्ष के सालों का दर्द भी है और बेटियों की कामयाबी का गर्व भी। यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पिता की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
आर्थिक तंगी से लड़कर संवारा बेटियों का भविष्य
गौरतलब है कि आर्थिक तंगी और हालातों की मार के चलते उपेंद्र खुद अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। उन्होंने अपने वीडियो में बेहद भावुक होते हुए बताया कि पैसों की कमी की वजह से वो ज्यादा पढ़-लिख नहीं सके, लेकिन उन्होंने कसम खाई थी कि अपनी बेटियों की राह में कभी गरीबी को रोड़ा नहीं बनने देंगे। दिन-रात ट्रैफिक के शोर में कैब चलाकर, एक-एक पाई जोड़कर उन्होंने बेटियों को सिर्फ किताबें और पढ़ने के लिए एक शांत माहौल दिया। आज जब उनकी बेटियां इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंच गई हैं, तो उनका सीना फख्र से चौड़ा हो गया है। एक पिता के लिए शायद इससे बड़ी कोई जन्नत नहीं होती कि दुनिया उसे उसके बच्चों के नाम और काम से पहचाने।
सब्जी बेचने वाली मां के लाल की दिला दी याद
इस बाप-बेटी की प्रेरणादायक कहानी ने लोगों को उस वाकये की भी याद दिला दी है, जो कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना था। वो कहानी थी गोपाल सावंत की। एक ऐसी मां जो सड़क किनारे सब्जी बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी, उसके बेटे गोपाल ने अपनी दिन-रात की मेहनत से CRPF की कठिन परीक्षा पास की थी। जब वो बेटा पहली बार अपनी खाकी वर्दी पहनकर अपनी सब्जी बेचने वाली मां के पास पहुंचा था, तो मां उसे देखते ही फूट-फूट कर रो पड़ी थी। उस वीडियो ने भी पूरे हिंदुस्तान की आंखें नम कर दी थीं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव