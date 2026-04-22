LU : लखनऊ विश्वविद्यालय में 22 माइनर डिग्री कोर्स होंगे शुरू, यूजी 2nd ईयर से मिलेगा फायदा
लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 2026-27 से 22 माइनर डिग्री कोर्स शुरू किए जाएंगे। छात्र इन्हें अपने मुख्य स्नातक कोर्स के साथ अतिरिक्त योग्यता के रूप में चुन सकेंगे।
लखनऊ विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2026-27 से 22 माइनर डिग्री कोर्स शुरू किए जाएंगे। जिसे विद्यार्थी अपने मुख्य स्नातक पाठ्यक्रम के साथ अतिरिक्त योग्यता के लिए चुन सकेंगे। यूजी छात्र दूसरे वर्ष से माइनर डिग्री कोर्स शुरू कर सकते हैं। यह माइनर डिग्री कार्यक्रम कुल 20 क्रेडिट के होंगे।
स्नातक स्तर पर इसमें कुल पांच पेपर शामिल किए गए हैं। यह बातें कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी ने मंगलवार को उमा हरिकृष्ण अवस्थी सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। प्रेस वार्ता में प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर अनित्य गौरव ने माइनर डिग्री कोर्स के बारे में बताया कि कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन और इंजीनियरिंग समेत अन्य संकायों की ओर से कुल 22 कोर्स शुरू हो रहे हैं। अधिष्ठाता कला संकाय प्रो. अरविंद मोहन, परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी, कुलानुशासक प्रो. राकेश द्विवेदी, प्रवेश सेल के अध्यक्ष प्रो. पंकज माथुर समेत कई अन्य उपस्थित रहे।
ये कोर्स होंगे
इसमें सोशल साइंसेज एंड डेटा एनालिसिस, एआई एंड ह्यूमन बिहेवियर, साइबर पॉलिसी एंड डिजिटल गवर्नेंस, अप्लाइड फिलॉस्फी, एआईएच एंड एंसियंट इंडियन कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास क्रिएटिव राइटिंग कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी एंड फॉरेंसिंक साइंस, स्किल्स इन सोशल वर्क प्रैक्टिस, कम्युनिटी एंड हेल्थ एजुकेशन, पॉप्युलेशन स्टडीज एंड रूरल डेवलेपमेंट, क्राइम प्रिवेंशन, फॉरेंसिक एंड क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सस्टेनबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अप्लाइड हिन्दी, फलित ज्योतिष शामिल है। इसी तरह एआई एंड एमएल, डेटा साइंस, इंडस्ट्रियल कंट्रोल एंड ड्राइव सिस्टम्स आदि हैं।
पांच को-करिकुलर और वोकेशनल कोर्स भी होंगे
कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी का कहना है कि पांच वोकेशनल, कोकरिकुलर कोर्सों की शुरूआत भी नए सत्र से होगी। इसमें श्रीमद्भगवद्गीता फॉर हॉलिस्टिक वेल बीइंग, फॉर नैविगेटिंग कंटेम्प्ररी चैलेंजेस, भारतीय नाट्य शास्त्र, भारतीय सौन्दर्यशास्त्र और एआई फॉर ऑल का नाम है।
इनमें बढ़ीं सीटें
बीएससी गणित, सांख्यिकी व कंप्यूटर साइंस, बीएससी जूलॉजी, बॉटनी व केमिस्ट्री, बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, एलएलबी पांच वर्ष, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी, बायोकेमिस्ट्री, सांख्यिकी बायोटेक, एमए समाजशास्त्र, एमकॉम कॉमर्स, एमए अस्पताल प्रशासन में 2326 सीटें बढ़ी हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी