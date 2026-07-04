एलटी ग्रेड भर्ती: आयोग ने प्रमाणपत्र नहीं माना, UPRTOU ने कहा- कोर्स मान्य; अभ्यर्थियों को राहत की उम्मीद

दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 30 जून को एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए सफल 369 अभ्यर्थियों के आवेदन इसलिए निरस्त कर दिए थे क्योंकि इन सभी ने भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में एकल विषय के रूप में मुक्त विवि का सीसीएसएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने सभी एकल विषयों के द्विवर्षीय प्रमाणपत्र (सीसीएसएस) कार्यक्रमों को उसी विषय में स्नातक के समकक्ष मान्यता दी है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के निर्णय के आधार पर कुलसचिव कर्नल विनय कुमार की ओर से इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किया गया है। इस फैसले से न केवल दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों को लाभ मिलेगा बल्कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में अयोग्य घोषित किए गए सैकड़ों अभ्यर्थियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

आदेश में क्या लिखा आदेश में लिखा है कि मुक्त विवि में संचालित सभी एकल विषयों के द्विवर्षीय प्रमाणपत्र कार्यक्रमों की अध्ययन-पाठ्यवस्तु संबंधित विषय के स्नातक स्तर के एकल विषय की पाठ्यवस्तु के समतुल्य है। इसी आधार पर कार्यपरिषद ने इन पाठ्यक्रमों को संबंधित विषय में स्नातक के समकक्ष मान्यता देने का निर्णय लिया है। अब विश्वविद्यालय के ऐसे प्रमाणपत्र धारकों की शैक्षणिक योग्यता को उसी विषय में स्नातक स्तर के बराबर माना जाएगा।

एलटी ग्रेड विवाद क्या है दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 30 जून को एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए सफल 369 अभ्यर्थियों के आवेदन इसलिए निरस्त कर दिए थे क्योंकि इन सभी ने भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान अथवा अर्थशास्त्र में एकल विषय के रूप में मुक्त विवि का सीसीएसएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था। आयोग ने इसे स्नातक के समकक्ष मानने से इनकार करते हुए छह जुलाई तक अपील का मौका दिया है।

लोक सेवा आयोग के समक्ष रख सकेंगे पक्ष मुक्त विवि ने शुक्रवार को ऐसे अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र जारी किए हैं ताकि वे लोक सेवा आयोग के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रख सकें। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार इस मामले में आयोग से संपर्क बनाए हैं और आवश्यक तथ्य उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यदि आयोग विश्वविद्यालय के इस निर्णय और प्रमाणपत्र को स्वीकार करता है, तो एलटी ग्रेड भर्ती में अनर्ह घोषित किए गए अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय आयोग के स्तर पर ही लिया जाएगा।